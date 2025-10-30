Samsung vites yükseltiyor: HBM4 ve GDDR7 planları netleşti

Samsung'un HBM4 yol haritası netleşti
Kaçıranlar için Samsung'un geçtiğimiz haftalarda tanıttığı HBM4 bellek çözümü, pin başına 11 Gbps hızlarda NVIDIA ve AMD'nin gelecek nesil hızlandırıcılarına güç verecek. Bu bağlamda şirket, HBM4 örneklerini üreticilere test ve değerlendirme amacıyla göndermeye başladı.
2026 yılına girerken Samsung'un hedefi yalnızca HBM4 üretimini hızlandırmak değil, aynı zamanda 2nm GAA (Gate-All-Around) üretim hattını da kararlı hale getirmek. Bu süreç, hem yeni Exynos serilerinde hem de gelecekteki Snapdragon yongalarında kullanılacak. Şirketin ABD'nin Texas eyaletindeki Taylor tesisinde de aynı yıl içinde üretim faaliyetlerinin başlaması planlanıyor.
Öte yandan, GDDR7 bellekler yalnızca profesyonel alanda değil, üst düzey tüketici segmentinde de kullanılacak. Nvidia'nın yeni Rubin CPX GPU'su ve RTX 50 "SUPER" serisi dahil olmak üzere birçok ekran kartında GDDR7'nin tercih edilmesi bekleniyor. Aynı şekilde, AMD'nin olası RDNA 5 veya RDNA 4 yenileme serilerinde de bu bellek tipine geçiş yapılabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
