Samsung Galaxy Z Fold4 ve Z Flip4 Çin versiyonları çok daha iyi

Samsung’un geçen ay piyasaya sürdüğü Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4 katlanabilir telefon modelleri Çin’de de geri sayıma başladı. Samsung yeni bir isimlendirme ve daha iyi versiyonlar piyasaya sunacak.
Samsung W23 ve W23 Flip
Samsung geçtiğimiz yıllarda W isimlendirmesi ile kapaklı telefonlar piyasaya sürerken sonrasında Z Fold serisi de bu isimlendirmeye katıldı. Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4 modelleri de şimdi Samsung W23 ve W23 Flip olarak piyasaya çıkıyor.
Samsung W23 ve W23 Flip modellerinin orijinallere göre bir farkı yok. Bununla birlikte 16GB RAM seçeneği eklenmiş. Normalde global modellerde seçenekler daha düşük. Bu özel seçeneğin W serisinin 15. yılı nedeniyle konulduğu ifade ediliyor.
Samsung W23 için 2280$ fiyat etiketi belirlenirken Samsung W23 Flip için de 1420$ etiket mevcut. Samsung’un 16GB RAM seçeneğini global modellere de getirip getirmeyeceği şimdilik bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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