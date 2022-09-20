Samsung Galaxy Z Fold4 ve Z Flip4 Çin versiyonları çok daha iyi

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Samsung’un geçen ay piyasaya sürdüğü Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4 katlanabilir telefon modelleri Çin’de de geri sayıma başladı. Samsung yeni bir isimlendirme ve daha iyi versiyonlar piyasaya sunacak.

Samsung W23 ve W23 Flip

Samsung geçtiğimiz yıllarda W isimlendirmesi ile kapaklı telefonlar piyasaya sürerken sonrasında Z Fold serisi de bu isimlendirmeye katıldı. Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4 modelleri de şimdi Samsung W23 ve W23 Flip olarak piyasaya çıkıyor.

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Samsung W23 ve W23 Flip modellerinin orijinallere göre bir farkı yok. Bununla birlikte 16GB RAM seçeneği eklenmiş. Normalde global modellerde seçenekler daha düşük. Bu özel seçeneğin W serisinin 15. yılı nedeniyle konulduğu ifade ediliyor.

Samsung W23 için 2280$ fiyat etiketi belirlenirken Samsung W23 Flip için de 1420$ etiket mevcut. Samsung’un 16GB RAM seçeneğini global modellere de getirip getirmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

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