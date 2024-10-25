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    Samsung’un lüks meraklıları için hazırladığı W25 serisinin görselleri sızdırıldı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından, lüks merakı olanlar için geliştirilen yeni katlanabilir akıllı telefon serisi W25 serisine ilişkin önemli sızıntılar mevcut.

    Samsung W25 serisinin görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Samsung'un Çin pazarına yönelik yeni katlanabilir modelleri W25 ve W25 Flip'e dair detaylar sızdırıldı. Görsellere bakıldığında, her iki cihazın da klasik siyah ve altın rengi tonlarıyla süslendiği ve W serisinin belirgin tasarım çizgilerini taşıdığı görülüyor. Bu modellerin yan yüzeylerinde ise diğerlerinden farklı olarak özel bir desen tercih edilmiş durumda.

    Samsung W25 serisinin görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    W25 modeli, Galaxy Z Fold Özel Sürüm'üne dayanan bir tasarımla gelecek ve Kore'ye özel olarak sunulan bu modelin izlerini taşıyacak. Bu cihaz, 6,5 inçlik dış ekran ve 8,0 inçlik iç ekranla sunulması bekleniyor. Standart Z Fold 6 modeline göre daha büyük ekranlara sahip olacak olan bu versiyonda, ana kamerada 50 MP yerine 200 MP’lik güçlü bir sensör yer alacak. Ancak bu modelde S Pen desteği bulunmayacak. Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle güçlendirilen cihaz, diğer üst düzey katlanabilirlerle rekabet edebilecek performans sunacak şekilde planlanıyor.

    W25 Flip modeli ise Galaxy Z Flip6’dan esinlenmiş bir tasarıma sahip olacak. 6,7 inçlik ana ekran ve 3,4 inçlik kapak ekranıyla donatılacak olan bu cihazda Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti kullanılacak. 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanı seçenekleri sunulacak. Kamera tarafında 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 10 MP ön kamera özellikleriyle donatılmış olacak. Ancak bu modelin malzeme farklılıkları nedeniyle Z Flip6’ya göre biraz daha ağır, 198 gram olması bekleniyor.

    Her iki cihaz da şık ve estetik bir yapıya sahip olup, metal çerçeve ve kamera çevresindeki altın detaylarla W serisinin zarafetini yansıtıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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