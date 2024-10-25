Samsung’un lüks meraklıları için hazırladığı W25 serisinin görselleri sızdırıldı

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Samsung'un Çin pazarına yönelik yeni katlanabilir modelleri W25 ve W25 Flip'e dair detaylar sızdırıldı. Görsellere bakıldığında, her iki cihazın da klasik siyah ve altın rengi tonlarıyla süslendiği ve W serisinin belirgin tasarım çizgilerini taşıdığı görülüyor. Bu modellerin yan yüzeylerinde ise diğerlerinden farklı olarak özel bir desen tercih edilmiş durumda.

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W25 modeli, Galaxy Z Fold Özel Sürüm'üne dayanan bir tasarımla gelecek ve Kore'ye özel olarak sunulan bu modelin izlerini taşıyacak. Bu cihaz, 6,5 inçlik dış ekran ve 8,0 inçlik iç ekranla sunulması bekleniyor. Standart Z Fold 6 modeline göre daha büyük ekranlara sahip olacak olan bu versiyonda, ana kamerada 50 MP yerine 200 MP’lik güçlü bir sensör yer alacak. Ancak bu modelde S Pen desteği bulunmayacak. Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle güçlendirilen cihaz, diğer üst düzey katlanabilirlerle rekabet edebilecek performans sunacak şekilde planlanıyor.

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W25 Flip modeli ise Galaxy Z Flip6’dan esinlenmiş bir tasarıma sahip olacak. 6,7 inçlik ana ekran ve 3,4 inçlik kapak ekranıyla donatılacak olan bu cihazda Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti kullanılacak. 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanı seçenekleri sunulacak. Kamera tarafında 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 10 MP ön kamera özellikleriyle donatılmış olacak. Ancak bu modelin malzeme farklılıkları nedeniyle Z Flip6’ya göre biraz daha ağır, 198 gram olması bekleniyor.

Her iki cihaz da şık ve estetik bir yapıya sahip olup, metal çerçeve ve kamera çevresindeki altın detaylarla W serisinin zarafetini yansıtıyor.

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