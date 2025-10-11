Çin'e özel katlanabilir telefon Samsung W26 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Her yıl olduğu gibi Samsung, Z Fold serisinin daha lüks bir versiyonunu yalnızca Çin pazarında satışa sunuyor. 2025 yılında da bu gelenek devam ediyor. Şirket, Galaxy Z Fold 7’nin altın detaylarla süslenmiş özel bir versiyonu olan Samsung W26 modelini tanıttı.

Samsung W26 özellikleri

W26, zırhlı alüminyum çerçevesi ve daha ince bir gövde sağlayan yeni menteşe tasarımıyla öne çıkıyor. Cihaz, açık haldeyken 4,2 mm, kapalı haldeyken 8,9 mm kalınlığa ve 215 gram ağırlığa sahip.

Tam Boyutta Gör Cihaz, tasarım açısından W serisinin karakteristik şıklığını koruyor. Üçlü kamera modülünün etrafında altın renkli halkalar bulunuyor, buna altın renkli menteşe ve çerçeve eşlik ediyor. Telefon iki renk seçeneğiyle sunuluyor: Danxi Kırmızısı ve Xuan Yao Siyahı.

Donanım tarafında Fold 7 ile aynı yapı korunmuş. Cihaz, Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alıyor ve Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzüyle çalışıyor. 16 GB RAM ile gelen telefon, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri sunuyor.

Ekran tarafında, 6,5 inçlik kapak ekranı ve 8 inçlik iç AMOLED panel yer alıyor. Her iki ekran da 120 Hz LTPO yenileme hızını destekliyor. Dış ekran ayrıca Corning Gorilla Glass Ceramic 2 camla korunuyor.

Kamera sisteminde büyük bir değişiklik yok. Cihaz, 50 MP (f/1.8) OIS destekli ana kamera, 12 MP ultra geniş ve 10 MP 3x optik zoom yapabilen telefoto lens ile geliyor. Ön tarafta ise 10 MP dış kamera ve 4 MP ekran altı iç kamera bulunuyor.

Gücünü 4400 mAh bataryadan alan cihaz, 25W kablolu şarj desteği sunuyor.

Samsung W26, 16 GB + 512 GB versiyonu için 16.999 yuan (2.390 dolar), 1 TB modeli için ise 18.999 yuan (2.670 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Önceki modellerde olduğu gibi, W serisi sadece Çin pazarına özel olacak.

