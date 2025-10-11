Çin'e özel katlanabilir telefon Samsung W26 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung W26 özellikleri
W26, zırhlı alüminyum çerçevesi ve daha ince bir gövde sağlayan yeni menteşe tasarımıyla öne çıkıyor. Cihaz, açık haldeyken 4,2 mm, kapalı haldeyken 8,9 mm kalınlığa ve 215 gram ağırlığa sahip.
Donanım tarafında Fold 7 ile aynı yapı korunmuş. Cihaz, Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alıyor ve Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzüyle çalışıyor. 16 GB RAM ile gelen telefon, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri sunuyor.
Ekran tarafında, 6,5 inçlik kapak ekranı ve 8 inçlik iç AMOLED panel yer alıyor. Her iki ekran da 120 Hz LTPO yenileme hızını destekliyor. Dış ekran ayrıca Corning Gorilla Glass Ceramic 2 camla korunuyor.
Kamera sisteminde büyük bir değişiklik yok. Cihaz, 50 MP (f/1.8) OIS destekli ana kamera, 12 MP ultra geniş ve 10 MP 3x optik zoom yapabilen telefoto lens ile geliyor. Ön tarafta ise 10 MP dış kamera ve 4 MP ekran altı iç kamera bulunuyor.
Gücünü 4400 mAh bataryadan alan cihaz, 25W kablolu şarj desteği sunuyor.
Samsung W26, 16 GB + 512 GB versiyonu için 16.999 yuan (2.390 dolar), 1 TB modeli için ise 18.999 yuan (2.670 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Önceki modellerde olduğu gibi, W serisi sadece Çin pazarına özel olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: