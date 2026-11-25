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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung, dolandırıcılık engelleme özelliğini One UI 9.5 ile popüler uygulamalara getiriyor. Yeni sistem WhatsApp, Telegram ve Instagram gibi 14 uygulamadaki sesli aramaları denetleyecek. Cihaz üzerindeki yapay zeka, şüpheli görüşmelerin yanı sıra sahte ve klonlanmış sesleri de tespit edecek. Kullanıcılar aramalar sırasında canlı bildirim alarak kontrolü başlatabilecek. Özellik ilk etapta Güney Kore ve Çin pazarlarında kullanıma sunulacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Samsung, telefon dolandırıcılıklarına karşı geliştirdiği Scam Detection özelliğini genişletmeye hazırlanıyor. One UI 9.5 ile birlikte sistemin WhatsApp, Telegram, Instagram ve Google Meet gibi üçüncü taraf uygulamalardaki sesli görüşmeleri de analiz ederek dolandırıcılık girişimlerine karşı kullanıcıları uyarması bekleniyor.

Samsung'un Call Assistant uygulamasının 18.5.00.154 sürümünde bulunan yeni kodlar, dolandırıcılık tespit sisteminin WhatsApp, Telegram ve diğer internet tabanlı arama uygulamalarında da çalışabileceğine işaret ediyor. Böylece kullanıcılar yalnızca normal telefon görüşmelerinde değil, internet üzerinden gerçekleştirdikleri sesli aramalarda da potansiyel dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarılabilecek.

14 üçüncü taraf uygulama desteklenecek

Android Authority tarafından One UI 9.5 Beta 1 sürümündeki APK dosyalarının incelenmesiyle ortaya çıkarılan bilgilere göre Samsung, Scam Detection özelliğini KakaoTalk, WhatsApp, Google Meet, LINE, WeChat, Messenger, Telegram, Instagram, Signal, QQ, WeCom, DingTalk, Tencent Meeting ve Lark uygulamalarına getirmeye hazrılanıyor.

Yeni sistemle birlikte kullanıcılar, dolandırıcılık tespitinin hangi üçüncü taraf uygulamalarda etkinleştirileceğini kendileri seçebilecek. One UI, seçilen uygulamalardaki hem gelen hem de giden sesli görüşmeleri kontrol edebilecek. Özellik etkinleştirildiğinde bir görüşme sırasında kullanıcıya aramanın dolandırıcılık açısından kontrol edilmesini isteyen bir bildirim gösterilmesi bekleniyor. Kullanıcı, bildirim üzerinden kontrolü başlatabilecek veya durdurabilecek.

Yapay zeka tarafından oluşturulan sesler de tespit edilebilecek

Yeni sistemin yalnızca şüpheli konuşmaları tespit etmekle kalmayacağı, aynı zamanda bilinen dolandırıcılarla ilişkilendirilen sesleri ve yapay zeka kullanılarak değiştirilmiş sahte sesleri de belirleyebileceği belirtiliyor. Böylece kullanıcılar, özellikle kendisini aile üyesi, banka çalışanı veya başka bir yetkili olarak tanıtan kişilerin oluşturabileceği dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarılabilecek.

Bu teknolojinin arkasında Güney Kore'deki Ulusal Adli Tıp Servisi'nin (NFS) ses verilerinden yararlanılan bir ses eşleştirme sistemi bulunuyor. Samsung ayrıca Güney Koreli operatör KT'nin yapay zeka tabanlı ses analiz teknolojisini de kullanmayı planlıyor.

Görüşmeler telefonda analiz edilecek

Yeni özelliğin dikkat çeken yönlerinden biri de gizlilik tarafında ortaya çıkıyor. Samsung'un uygulama kodlarına göre dolandırıcılık analizleri şirketin cihaz üzerinde çalışan yapay zeka hizmeti aracılığıyla gerçekleştirilecek. Dolandırıcılık tespiti ve ses eşleştirme modelleri telefona indirilecek. Böylece görüşmelerin analiz edilmesi için ses verilerinin sürekli olarak uzak sunuculara gönderilmesine ihtiyaç duyulmayacak.

Ancak sistemin bazı kısıtlamaları da olacak. Kullanıcılar aynı görüşme sırasında Canlı Çeviri ve Scam Detection özelliklerini birlikte kullanamayacak. Ayrıca sesli görüşmeden görüntülü görüşmeye geçildiğinde dolandırıcılık kontrolü otomatik olarak durdurulacak. Buna karşılık üçüncü taraf uygulamalardaki arama kaydı özelliğiyle aynı anda çalışabilecek.

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İlk etapta Güney Kore ve Çin'de kullanıma sunulabilir

Ortaya çıkan kodlar, özelliğin ilk etapta belirli bölgelerle sınırlı kalabileceğini gösteriyor. Samsung'un Call Assistant uygulaması, kullanıcının bölgesel yazılım ayarlarına göre farklı dolandırıcılık tespit motorları kullanacak. Şu an için üçüncü taraf uygulamalarda çalıştığı görülen iki farklı motor bulunuyor. Bunlardan biri Güney Kore için Samsung'un kendi çözümü, diğeri ise Çin pazarı için China Mobile tarafından geliştirilen sistem. Diğer ülkeler için henüz çalışan bir altyapıya ilişkin net kanıt bulunmuyor.

Galaxy S26 Ultra üzerinde yapılan incelemede de üçüncü taraf uygulamalardaki dolandırıcılık tespit seçeneğinin henüz görünmediği belirtiliyor. Özelliğin çalışması için Galaxy AI'ın daha yeni bir sürümünün gerekebileceği değerlendiriliyor. Bu durum, Galaxy S27 serisinin bu teknolojiyi destekleyen ilk cihazlar arasında yer alabileceğine işaret ediyor.

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