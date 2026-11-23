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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple'ın yeni iPhone tasarımı, Android devlerini harekete geçirdi. Samsung, Xiaomi ve Oppo, 2027'de gelmesi beklenen çerçevesiz iPhone modeline benzer tasarımlar geliştiriyor. Üreticiler, düz panel üzerine dört kenarı kavisli cam yerleştirerek ekran çerçevelerini neredeyse tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu mikro kavis yaklaşımıyla yeni amiral gemisi cihazlarda çok daha sürükleyici bir görünüm sunulacak. Böylece geçmişte kavisli ekranlarda yaşanan kullanım sorunları da aşılacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Samsung, Xiaomi ve Oppo'nun, Apple'ın 2027 yılında tanıtması beklenen 20. yıl özel iPhone modeline benzer yeni ekran tasarımları üzerinde çalıştığı bildirildi. Üç üreticinin de neredeyse çerçevesiz bir görünüm sunan dört kenarı kavisli cam tasarımını yeni amiral gemilerinde kullanmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Samsung, 2014 yılında Galaxy Note Edge ile akıllı telefonlarda kavisli ekran tasarımının öncülerinden biri olmuştu. Daha sonra Galaxy S serisi başta olmak üzere pek çok Android üreticisinin benimsediği bu tasarım, zamanla kullanışlılık sorunları nedeniyle yerini düz ekranlara bıraktı. Ancak 2027 yılında kavisli ekranların daha gelişmiş bir tasarımla yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

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Bu değişimin arkasındaki en önemli etkenlerden biri, Apple'ın 2027 yılında iPhone'un 20. yıl dönümü için hazırladığı özel model olabilir. Sızıntılara göre iPhone 20 Pro, dört kenarında hafif kavis bulunan bir ön cam tasarımına sahip olacak. Metal çerçeve ve cam arka yüzeyle tamamlanması beklenen bu tasarımın, ekran çerçevelerini neredeyse tamamen ortadan kaldırarak daha bütünleşik bir görünüm sunması hedefleniyor.

Güney Koreli sızıntı kaynağı Landsk'in sektör kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre Samsung da benzer tasarım özelliklerine sahip yeni bir Galaxy amiral gemisi üzerinde çalışıyor. Henüz hangi modelin bu tasarımla geleceği açıklanmış değil. Bununla birlikte Samsung'un Apple'ın 2027'de gerçekleştirmesi beklenen tasarım değişikliğine karşı hazırlık yaptığı ileri sürülüyor.

Oppo'nun da 2027 yılında tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi üzerinde benzer bir tasarım denediği belirtiliyor. Sızıntılarda genellikle Find X11 Pro Max olarak anılan modelin, düz bir ekran paneli üzerine yerleştirilmiş dört kenarı kavisli bir camla geleceği iddia ediliyor. Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre cihazın ekran çerçeveleri yalnızca 0,3 mm kalınlığında olabilir. Bu da telefonun ön yüzünde neredeyse tamamen ekrandan oluşan bir görünüm elde edilmesini sağlayabilir.

Xiaomi de yeni amiral gemisi serisi için benzer seçenekleri değerlendiriyor. Mevcut sızıntılarda Xiaomi 19 olarak anılan seride hem düz hem de kavisli cam seçeneklerinin test edildiği öne sürülüyor. Modellerden en az birinin dört kenarı kavisli cam tasarımını benimsemesi bekleniyor.

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Yeni kavisli ekranlar eski sorunları ortadan kaldırabilir

Kavisli ekranların yeniden gündeme gelmesi, geçmişteki tasarım anlayışının tamamen geri döneceği anlamına gelmiyor. Önceki nesil kavisli ekranlarda yanlışlıkla dokunma, kenarlarda yansıma ve ekran koruyucu kullanmanın zorlaşması gibi çeşitli sorunlar yaşanmıştı. Bu dezavantajlar, üreticilerin zamanla düz ekranlara yönelmesinde etkili olmuştu.

Yeni nesil tasarımda ise ekran panelinin düz tutulup yalnızca üzerindeki koruyucu camın kenarlardan hafifçe kavis verilerek şekillendirilmesi gibi çözümler öne çıkıyor. Mikro kavis olarak adlandırılan bu yaklaşım, eski kavisli ekranların dezavantajlarını azaltırken daha ince çerçeveler ve daha sürükleyici bir ön yüz görünümü sunmayı amaçlıyor.

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Samsung, Xiaomi ve Oppo kavisli ekranlara geri dönüyor

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