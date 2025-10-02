Samsung XR başlığı çıkış tarihi paylaşıldı: İşte beklenen fiyatı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un Google ve Qualcomm iş birliğiyle geliştirdiği ilk Android XR başlığı Project Moohan için yeni takvim ortaya çıktı. Daha önce 29 Eylül'de tanıtılacağı iddia edilen cihazın lansmanı, yeni raporlara göre 22 Ekim'e ertelendi. Ön kayıtlar ise çok yakında başlıyor.

Samsung XR başlığı çıkış tarihi paylaşıldı

ChosunBiz'in haberine göre Project Moohan için ön kayıtlar 15 Ekim'de başlayacak ve 21 Ekim'e kadar devam edecek. Bunun devamında ise, Project Moohan XR'ın 22 Ekim'de çıkış yapacağı belirtiliyor. İlk etapta yalnızca Güney Kore'de satışa sunulması planlanan XR başlık, ilerleyen dönemde kademeli olarak farklı pazarlarda da kullanıcılarla buluşacak.

Kaçıranlar için Project Moohan, Android XR işletim sistemiyle çalışıyor ve Qualcomm'un Snapdragon XR2+ Gen 2 çipinden güç alıyor. Cihazda 16 GB RAM, WiFi 7, Bluetooth 5.4 ve yüksek yenileme hızına sahip çift OLEDoS ekran yer alıyor. Ayrıca göz ve el takibi için çoklu kamera sistemi de mevcut.

Fiyat tarafında ise cihazın Güney Kore'de 2,5 milyon ile 4 milyon won aralığında satılması bekleniyor. Bu da yaklaşık 1785-2855 dolar bandına denk geliyor. Ayrıca Apple Vision Pro'nun 3499 dolarlık fiyatına kıyasla Samsung, ürününü daha ulaşılabilir bir seviyede tutmuş olacak. Samsung'un Project Moohan için 2025 yılı içerisinde 100 bin adetlik bir sevkiyat planladığı belirtiliyor. Ancak bu rakamın, talebe göre revize edilmesi söz konusu olabilir.

