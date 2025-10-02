Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung XR başlığı çıkış tarihi paylaşıldı: İşte beklenen fiyatı

    Samsung'un ilk Android XR başlığı Project Moohan için takvim güncellendi. Ön kayıtlar önümüzdeki haftalarda başlıyor. İşte Project Moohan XR çıkış tarihi ve bilinenler...

    Samsung XR başlığı çıkış tarihi paylaşıldı: İşte beklenen fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Google ve Qualcomm iş birliğiyle geliştirdiği ilk Android XR başlığı Project Moohan için yeni takvim ortaya çıktı. Daha önce 29 Eylül'de tanıtılacağı iddia edilen cihazın lansmanı, yeni raporlara göre 22 Ekim'e ertelendi. Ön kayıtlar ise çok yakında başlıyor.

    Samsung XR başlığı çıkış tarihi paylaşıldı

    ChosunBiz'in haberine göre Project Moohan için ön kayıtlar 15 Ekim'de başlayacak ve 21 Ekim'e kadar devam edecek. Bunun devamında ise, Project Moohan XR'ın 22 Ekim'de çıkış yapacağı belirtiliyor. İlk etapta yalnızca Güney Kore'de satışa sunulması planlanan XR başlık, ilerleyen dönemde kademeli olarak farklı pazarlarda da kullanıcılarla buluşacak.

    Kaçıranlar için Project Moohan, Android XR işletim sistemiyle çalışıyor ve Qualcomm'un Snapdragon XR2+ Gen 2 çipinden güç alıyor. Cihazda 16 GB RAM, WiFi 7, Bluetooth 5.4 ve yüksek yenileme hızına sahip çift OLEDoS ekran yer alıyor. Ayrıca göz ve el takibi için çoklu kamera sistemi de mevcut.

    Fiyat tarafında ise cihazın Güney Kore'de 2,5 milyon ile 4 milyon won aralığında satılması bekleniyor. Bu da yaklaşık 1785-2855 dolar bandına denk geliyor. Ayrıca Apple Vision Pro'nun 3499 dolarlık fiyatına kıyasla Samsung, ürününü daha ulaşılabilir bir seviyede tutmuş olacak. Samsung'un Project Moohan için 2025 yılı içerisinde 100 bin adetlik bir sevkiyat planladığı belirtiliyor. Ancak bu rakamın, talebe göre revize edilmesi söz konusu olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    n75 valfi yakarca sineklikten geçer mi boyaya zarar vermeyen branda ford transit 330 s kullanıcı yorumları yaz lastiği mi 4 mevsim mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum