Samsung'un ilk XR başlığı hazır: İşte beklenen fiyatı ve dahası

Tam Boyutta Gör Samsung, bildiğiniz gibi Apple Vision Pro'ya rakip yeni bir XR başlığı hazırlanıyor. "Project Moohan" adıyla geliştirilen bu cihaz, Android XR platformunu ve AI tabanlı gelişmiş etkileşim özellikleri ile bekleniyor. Son olarak uzun süredir beklenen Project Moohan için lansman tarihi ortaya çıktı.

Samsung XR başlığı Eylül'de geliyor

Güney Kore basınından gelen yeni raporlara göre Samsung'un ilk XR başlığı, 29 Eylül'de düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. İlk etapta yalnızca Güney Kore'de satışa sunulacak başlığın çıkış tarihi ise 13 Ekim olarak belirlenmiş durumda. Daha sonrasında ise cihazın kademeli olarak farklı pazarlara açılması planlanıyor.

Fiyat detaylarına gelirsek, Project Moohan'ın 2,5 milyon ile 4 milyon Kore wonu arasında bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor. Bu da güncel döviz kuruyla yaklaşık 1790 ile 2865 dolar aralığına denk geliyor. Karşılaştırmak gerekirse Apple Vision Pro 3.499 dolardan satışa çıkmıştı. Bu noktada Samsung'un ilk nesil XR ürününü, rakibine kıyasla daha ulaşılabilir bir seviyede konumlandırmış olacak.

Samsung’un 2025 yılı içinde yaklaşık 100 bin adet Project Moohan sevkiyatı gerçekleştirmeyi planladığı söyleniyor. Bu hedefin ne kadar gerçekçi olduğu ise pazarın yeni oyunculara nasıl tepki vereceğine bağlı olacak. Kaçıranlar için Samsung'un Google iş birliğiyle geliştirdiği XR başlığında Snapdragon XR2 Gen 2 yonga seti, Adreno 740 GPU, 16 GB RAM ve Android XR OS gibi özelliklere yer verilecek.

