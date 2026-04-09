Samsung, yakında Nvidia’yı geçecek: Apple ile dev ekran anlaşması

Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji devi Samsung, son dönemde elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Şirket, yalnızca finansal açıdan değil, stratejik iş ortaklıklarında da önemli adımlar atıyor. Zira kısa bir süre önce Apple’ın önümüzdeki üç yıl boyunca katlanabilir ekran tedarikini tamamen Samsung üzerinden gerçekleştireceği ortaya çıktı.

Kâr artışı rekor seviyeye ulaştı

Samsung, 2026 yılı birinci çeyrek için 57,2 trilyon won (yaklaşık 37,8 milyar dolar) işletme kârı açıklamayı bekliyor. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 700’lük artış anlamına geliyor. Bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında ise 184%’lük bir büyüme kaydedilmiş durumda.

KB Securities analistleri Samsung’un 2026 yılını toplam 327 trilyon won (221 milyar dolar), 2027 yılını ise 488 trilyon won (329,9 milyar dolar) işletme kârıyla kapatabileceğini öngörüyor. Bu tahminler gerçekleşirse, Samsung küresel ölçekte en kârlı şirket konumuna ulaşarak Nvidia’yı geride bırakacak.

Apple ile katlanabilir ekran işbirliği

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz gün yayınlanan The Elec’in raporuna göre Apple, önümüzdeki üç yıl boyunca katlanabilir ekran tedarikini sadece Samsung’dan sağlayacak. Bu anlaşma, Samsung’un mevcut bellek ve ekran odaklı iş modeline ek önemli bir gelir kaynağı yaratıyor.

Apple için bu seçim, mevcut tedarik alternatiflerinin yetersizliği nedeniyle zorunlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Çinli BOE’nin katlanabilir OLED teknolojisinde halen sınırlı kapasitesi bulunurken LG Display ise bu tür karmaşık ekran panellerinde kanıtlanmış bir geçmişe sahip değil.

Apple’ın piyasaya sürmeyi planladığı katlanabilir iPhone, muhtemelen iPhone Fold veya iPhone Ultra adını alacak ve oldukça gelişmiş bir ekran teknolojisi içerecek. Cihazın ekran katmanı, çift katman UTG/UFG (Ultra İnce Cam / Ultra İnce Esnek Cam) ile sarılacak. Bu yapı, menteşe ile ekran arasındaki temasın önlenmesine ve katlama sırasında stresin daha iyi dağıtılmasına olanak sağlayacak.

