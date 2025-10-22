Samsung, yapay zeka destekli akıllı gözlüklerini duyurdu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung, giyilebilir teknoloji alanındaki hamlelerini hızlandırıyor. Şirket, Warby Parker ve Gentle Monster ile iş birliği içinde geliştirilen yapay zeka destekli ilk akıllı gözlüklerini önümüzdeki yıl piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Samsung, yeni ürünleri AI teknolojisini bir araya getiren, modaya uygun gözlükler olarak tanımlıyor.

Samsung akıllı gözlükleri geliyor

Samsung, kısa bir süre önce Galaxy XR başlığının tanıtımını yaparken etkinliğin sonunda Samsung’un müşteri deneyimi başkanı Jay Kim, akıllı gözlüklere dair açıklamalarda bulundu. Samsung, Galaxy XR’da olduğu gibi akıllı gözlüklerde de Google ile birlikte çalışıyor. Kim, konuşmasında “Gözlük sektörünün en ileri görüşlü iki markası olan Warby Parker ve Gentle Monster ile işbirliği yaparak, yaşam tarzınıza uygun yeni cihazlar sunmayı hedefliyoruz” dedi. Goolge, I/O 2025'te her iki firmayla da işbirliği duyurusu yapmış, prototip Android XR gözlükleri sergilemişti.

Tam Boyutta Gör Samsung’un iki marka ile yürüttüğü çalışmalar farklı segmentlere odaklanıyor. Gentle Monster ortaklığı, modaya yön veren ve üst düzey tasarımları hedefleyen bir ürün olarak karşımıza çıkacakken Warby Parker iş birliği, genel kullanıcıya hitap eden ve daha uygun fiyatlı bir model olacak.

Her iki gözlük serisi de Google ile ortak geliştirilen ileri seviye yapay zeka özelliklerine sahip olacak. Dolayısıyla gözlüklerin tanıtımında bol bol Gemini vurgusunu göreceğiz. Ek olarak gözlükler Android XR ekosistemi içinde çalışacak.

Cihazların Gemini destekli bir ekran kullanması bekleniyor. Bu ekran, bildirimler, müzik kontrolleri ve adım adım GPS yönlendirmeleri gibi kısa bilgileri doğrudan gözlük camına yansıtacak. Gözlüklerde ayrıca yerleşik kamera, mikrofon ve hoparlör de bulunacak. Böylece kullanıcılar hem sesli komutlarla etkileşim kurabilecek hem de çevreyle bağlantıda kalabilecek.

Öte yandan Samsung, henüz gözlüklerin görselini, fiyatını ve kesin tanıtım tarihini açıklamadı. Sadece gözlüklerin yolda olduğu duyuruldu. Ancak Samsung’un akıllı gözlük serüveni kolay olmayacak. Bu alanda Meta çok büyük bir güce sahip. Şirket zaten geçtiğimiz haftalarda Ray-Ban Display modelini tanıtarak entegre ekranlı akıllı gözlüklere adım atmıştı.

