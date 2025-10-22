Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, yapay zeka destekli akıllı gözlüklerini duyurdu

    Samsung, Warby Parker ve Gentle Monster iş birliğiyle geliştirilen yapay zekâ destekli akıllı gözlüklerinin yolda olduğunu duyurdu. Gözlüklerde Android XR ekosistemi ön planda olacak.

    Samsung, yapay zeka destekli akıllı gözlüklerini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Samsung, giyilebilir teknoloji alanındaki hamlelerini hızlandırıyor. Şirket, Warby Parker ve Gentle Monster ile iş birliği içinde geliştirilen yapay zeka destekli ilk akıllı gözlüklerini önümüzdeki yıl piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Samsung, yeni ürünleri AI teknolojisini bir araya getiren, modaya uygun gözlükler olarak tanımlıyor.

    Samsung akıllı gözlükleri geliyor

    Samsung, kısa bir süre önce Galaxy XR başlığının tanıtımını yaparken etkinliğin sonunda Samsung’un müşteri deneyimi başkanı Jay Kim, akıllı gözlüklere dair açıklamalarda bulundu. Samsung, Galaxy XR’da olduğu gibi akıllı gözlüklerde de Google ile birlikte çalışıyor. Kim, konuşmasında “Gözlük sektörünün en ileri görüşlü iki markası olan Warby Parker ve Gentle Monster ile işbirliği yaparak, yaşam tarzınıza uygun yeni cihazlar sunmayı hedefliyoruz” dedi. Goolge, I/O 2025'te her iki firmayla da işbirliği duyurusu yapmış, prototip Android XR gözlükleri sergilemişti.

    Samsung, yapay zeka destekli akıllı gözlüklerini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Samsung’un iki marka ile yürüttüğü çalışmalar farklı segmentlere odaklanıyor. Gentle Monster ortaklığı, modaya yön veren ve üst düzey tasarımları hedefleyen bir ürün olarak karşımıza çıkacakken Warby Parker iş birliği, genel kullanıcıya hitap eden ve daha uygun fiyatlı bir model olacak.

    Her iki gözlük serisi de Google ile ortak geliştirilen ileri seviye yapay zeka özelliklerine sahip olacak. Dolayısıyla gözlüklerin tanıtımında bol bol Gemini vurgusunu göreceğiz. Ek olarak gözlükler Android XR ekosistemi içinde çalışacak.

    Cihazların Gemini destekli bir ekran kullanması bekleniyor. Bu ekran, bildirimler, müzik kontrolleri ve adım adım GPS yönlendirmeleri gibi kısa bilgileri doğrudan gözlük camına yansıtacak. Gözlüklerde ayrıca yerleşik kamera, mikrofon ve hoparlör de bulunacak. Böylece kullanıcılar hem sesli komutlarla etkileşim kurabilecek hem de çevreyle bağlantıda kalabilecek.

    Öte yandan Samsung, henüz gözlüklerin görselini, fiyatını ve kesin tanıtım tarihini açıklamadı. Sadece gözlüklerin yolda olduğu duyuruldu. Ancak Samsung’un akıllı gözlük serüveni kolay olmayacak. Bu alanda Meta çok büyük bir güce sahip. Şirket zaten geçtiğimiz haftalarda Ray-Ban Display modelini tanıtarak entegre ekranlı akıllı gözlüklere adım atmıştı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lustral ve misol arasındaki fark mason başvuru formu sahte wp konuşması daylux klima alınır mı fiber internet kablosu modeme nasıl bağlanır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    EXA TREND3 C1E2
    EXA TREND3 C1E2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum