Samsung yaptı: 40.000 nit parlaklığa ulaşan yeni XR ekran

RGB OLEDoS teknolojisi fark yaratıyor
Özellikle akıllı gözlükler ve hafif XR başlıklarında yüksek parlaklık elde etmek için cihazların büyümesi ve ağırlaşması gerektiği biliniyor. Samsung'un yeni ekranları ise küçük boyutlarını korurken çok daha yüksek parlaklık sunarak bu dengeyi değiştirmeyi hedefliyor.
Samsung'un yeni ekranlarının temelinde RGB OLEDoS (OLED on Silicon) teknolojisi yer alıyor. OLEDoS, OLED ekran katmanlarının doğrudan silikon yüzey üzerine yerleştirildiği mikro ekran mimarisini ifade ediyor.
Samsung, yeni teknolojisini fuar alanında 1,3 inç boyutundaki RGB OLEDoS panelleri aracılığıyla ziyaretçilere de deneyimletti.
Akıllı gözlük prototipi de gösterildi
Samsung Display aynı zamanda bu teknolojinin kullanılabileceği ürünlere de işaret etti. Şirket, 0,62 inçlik RGB OLEDoS panel kullanan bir artırılmış gerçeklik gözlüğü prototipini ziyaretçilerin deneyimine sundu.
Demo sırasında kullanıcılar, dijital içerikleri gerçek dünya görüntüsünün üzerine yerleştirilmiş şekilde görebildi. Prototipte gerçek zamanlı çeviri, navigasyon yönlendirmeleri ve hava durumu bilgileri gibi özellikler gösterildi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: