Samsung yaptı: 40.000 nit parlaklığa ulaşan yeni XR ekran

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Tam Boyutta Gör Samsung Display, artırılmış ve karma gerçeklik cihazlarının önündeki en büyük engellerden biri olan gün ışığında net görüntü sunma sorununu çözmeyi hedefleyen yeni nesil XR ekran teknolojisini tanıttı. Şirket, AWE 2026 (Augmented World Expo) kapsamında sergilediği yeni RGB OLEDoS ekranlarının 40.000 nit tepe parlaklık seviyesine ulaştığını açıkladı. Samsung'un geçen yıl 20.000 nit’e ulaşmıştı.

RGB OLEDoS teknolojisi fark yaratıyor

Özellikle akıllı gözlükler ve hafif XR başlıklarında yüksek parlaklık elde etmek için cihazların büyümesi ve ağırlaşması gerektiği biliniyor. Samsung'un yeni ekranları ise küçük boyutlarını korurken çok daha yüksek parlaklık sunarak bu dengeyi değiştirmeyi hedefliyor.

Samsung'un yeni ekranlarının temelinde RGB OLEDoS (OLED on Silicon) teknolojisi yer alıyor. OLEDoS, OLED ekran katmanlarının doğrudan silikon yüzey üzerine yerleştirildiği mikro ekran mimarisini ifade ediyor.

Tam Boyutta Gör Pek çok çözümde beyaz OLED katmanı ve renk filtreleri kullanılırken Samsung'un RGB OLEDoS teknolojisi kırmızı, yeşil ve mavi ışığı doğrudan üretiyor. Bu sayede hem daha yüksek parlaklık hem de daha canlı renk üretimi mümkün hale geliyor.

Samsung, yeni teknolojisini fuar alanında 1,3 inç boyutundaki RGB OLEDoS panelleri aracılığıyla ziyaretçilere de deneyimletti.

Akıllı gözlük prototipi de gösterildi

Samsung Display aynı zamanda bu teknolojinin kullanılabileceği ürünlere de işaret etti. Şirket, 0,62 inçlik RGB OLEDoS panel kullanan bir artırılmış gerçeklik gözlüğü prototipini ziyaretçilerin deneyimine sundu.

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Demo sırasında kullanıcılar, dijital içerikleri gerçek dünya görüntüsünün üzerine yerleştirilmiş şekilde görebildi. Prototipte gerçek zamanlı çeviri, navigasyon yönlendirmeleri ve hava durumu bilgileri gibi özellikler gösterildi.

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Samsung yaptı: 40.000 nit parlaklığa ulaşan yeni XR ekran

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