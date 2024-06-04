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    Samsung, yeni 32 ve 27 inç OLED monitörlerini tanıttı: Odyssey OLED G8 ve G6

    Samsung, 32 inç ve 27 inç büyüklüğünde Odyssey OLED G8 ve G6 akıllı monitörlerini tanıttı. Yüksek yenileme hızına sahip monitörler, yapay zeka ile izleme deneyimi arttırmayı vadediyor.
    Samsung, yeni 32 ve 27 inç OLED monitörlerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Samsung, 32 inç ve 27 inç büyüklüğünde Odyssey OLED G8 ve G6 akıllı monitörlerini tanıttı. Etkileyici özelliklere sahip yeni monitörler, yapay zeka teknolojisini kullanarak izleme deneyimi arttırmayı vadediyor.

    Samsung Odyssey OLED G8 özellikleri

    Samsung Odyssey OLED G8, 32 inç boyurunda 4K (3840 x 2160) çözünürlüğe, 240 Hz yenileme hızına ve 16:9 en boy oranına sahip OLED bir monitör. 0,03 ms tepki süresine sahip monitör, parlama önleyici ekrana ve NQ8 AI Gen 3 işlemcisine sahip. Bu çip, Samsung Gaming Hub ve yerel akıllı TV uygulamalarında görüntülenen içeriği 4K'ya yakın çözünürlüğe yükseltmek için yapay zekayı kullanıyor.

    Samsung, OLED panellerin yanma riskini azaltmak için tescilli Samsung OLED Safeguard+ teknolojisini kullanıyor. Şirket bu sistemin, monitöre titreşimli bir ısı borusu uygulayan türünün ilk örneği olduğunu belirtiyor. Böylece ısı dağıtılarak yanma riski azaltılıyor. Monitör ayrıca logolar ve görev çubuğu gibi statik görüntüleri algılayarak parlaklığı otomatik olarak azaltabiliyor.

    Samsung Odyssey OLED G8, AMD'nin FreeSync Premium Pro teknolojisinin yanı sıra Nvidia G-Sync desteği de sunuyor. Bunun yanında 2 adet HDMI, 3 adet USB 3.0 ve 1 adet Display Port bağlantı noktası ve ergonomik ayak bulunduruyor. 

    Samsung Odyssey OLED G6 özellikleri

    Samsung Odyssey OLED G6, 27 inç ile G8'den daha küçük bir monitör. Aynı zamanda ekran çözünürlüğü de 4K yerine QHD (2560 x 1440) çözünürlüğüne düşürülmüş. Ekran yenileme hızı ise 360 Hz ile G8'den daha yüksek değerde. G8'in aksine dahili hoparlörleri bulunmayan G6'nın diğer özellikleri ise abisiyle aynı. Monitörlerin fiyatları ve çıkış tarihleri ise henüz belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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