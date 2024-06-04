Samsung, yeni 32 ve 27 inç OLED monitörlerini tanıttı: Odyssey OLED G8 ve G6

Samsung Odyssey OLED G8 özellikleri
Samsung Odyssey OLED G8, 32 inç boyurunda 4K (3840 x 2160) çözünürlüğe, 240 Hz yenileme hızına ve 16:9 en boy oranına sahip OLED bir monitör. 0,03 ms tepki süresine sahip monitör, parlama önleyici ekrana ve NQ8 AI Gen 3 işlemcisine sahip. Bu çip, Samsung Gaming Hub ve yerel akıllı TV uygulamalarında görüntülenen içeriği 4K'ya yakın çözünürlüğe yükseltmek için yapay zekayı kullanıyor.
Samsung, OLED panellerin yanma riskini azaltmak için tescilli Samsung OLED Safeguard+ teknolojisini kullanıyor. Şirket bu sistemin, monitöre titreşimli bir ısı borusu uygulayan türünün ilk örneği olduğunu belirtiyor. Böylece ısı dağıtılarak yanma riski azaltılıyor. Monitör ayrıca logolar ve görev çubuğu gibi statik görüntüleri algılayarak parlaklığı otomatik olarak azaltabiliyor.
Samsung Odyssey OLED G8, AMD'nin FreeSync Premium Pro teknolojisinin yanı sıra Nvidia G-Sync desteği de sunuyor. Bunun yanında 2 adet HDMI, 3 adet USB 3.0 ve 1 adet Display Port bağlantı noktası ve ergonomik ayak bulunduruyor.
Samsung Odyssey OLED G6 özellikleri
Samsung Odyssey OLED G6, 27 inç ile G8'den daha küçük bir monitör. Aynı zamanda ekran çözünürlüğü de 4K yerine QHD (2560 x 1440) çözünürlüğüne düşürülmüş. Ekran yenileme hızı ise 360 Hz ile G8'den daha yüksek değerde. G8'in aksine dahili hoparlörleri bulunmayan G6'nın diğer özellikleri ise abisiyle aynı. Monitörlerin fiyatları ve çıkış tarihleri ise henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.