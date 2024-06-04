Samsung, yeni 32 ve 27 inç OLED monitörlerini tanıttı: Odyssey OLED G8 ve G6

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Tam Boyutta Gör Samsung, 32 inç ve 27 inç büyüklüğünde Odyssey OLED G8 ve G6 akıllı monitörlerini tanıttı. Etkileyici özelliklere sahip yeni monitörler, yapay zeka teknolojisini kullanarak izleme deneyimi arttırmayı vadediyor.

Samsung Odyssey OLED G8 özellikleri

Samsung Odyssey OLED G8, 32 inç boyurunda 4K (3840 x 2160) çözünürlüğe, 240 Hz yenileme hızına ve 16:9 en boy oranına sahip OLED bir monitör. 0,03 ms tepki süresine sahip monitör, parlama önleyici ekrana ve NQ8 AI Gen 3 işlemcisine sahip. Bu çip, Samsung Gaming Hub ve yerel akıllı TV uygulamalarında görüntülenen içeriği 4K'ya yakın çözünürlüğe yükseltmek için yapay zekayı kullanıyor.

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Samsung, OLED panellerin yanma riskini azaltmak için tescilli Samsung OLED Safeguard+ teknolojisini kullanıyor. Şirket bu sistemin, monitöre titreşimli bir ısı borusu uygulayan türünün ilk örneği olduğunu belirtiyor. Böylece ısı dağıtılarak yanma riski azaltılıyor. Monitör ayrıca logolar ve görev çubuğu gibi statik görüntüleri algılayarak parlaklığı otomatik olarak azaltabiliyor.

Samsung Odyssey OLED G8, AMD'nin FreeSync Premium Pro teknolojisinin yanı sıra Nvidia G-Sync desteği de sunuyor. Bunun yanında 2 adet HDMI, 3 adet USB 3.0 ve 1 adet Display Port bağlantı noktası ve ergonomik ayak bulunduruyor.

Samsung Odyssey OLED G6 özellikleri

Samsung Odyssey OLED G6, 27 inç ile G8'den daha küçük bir monitör. Aynı zamanda ekran çözünürlüğü de 4K yerine QHD (2560 x 1440) çözünürlüğüne düşürülmüş. Ekran yenileme hızı ise 360 Hz ile G8'den daha yüksek değerde. G8'in aksine dahili hoparlörleri bulunmayan G6'nın diğer özellikleri ise abisiyle aynı. Monitörlerin fiyatları ve çıkış tarihleri ise henüz belli değil.

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Samsung, yeni 32 ve 27 inç OLED monitörlerini tanıttı