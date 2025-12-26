Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta Samsung, dünyanın ilk 2nm üretim sürecine sahip akıllı telefon işlemcisi Exynos 2600’ü tanıttı. Exynos 2600, gelişmiş üretim süreci ve iddialı performans değerlerine sahip olsa da entegre hücresel modem içermiyor. Samsung, yeni yonga setiyle birlikte kullanılmak üzere yeni 5G modemini tanıttı.

Exynos Modem 5410 neler sunuyor?

Exynos Modem 5410 isimli modem Samsung Foundry’nin 4nm FinFET süreciyle üretiliyor. Şirkete göre yeni modem, önceki nesle kıyasla daha yüksek güç verimliliği sunuyor ve bekleme durumunda daha az güç tüketiyor. Yonga, hem mmWave hem de sub-6GHz 5G ağlarını destekliyor ve 14,79 Gbps’e kadar indirme hızlarına ulaşabiliyor. Ayrıca 2G, 3G ve 4G ağlarla da uyumlu.

Yeni modem, üç farklı uydu haberleşme teknolojisini destekliyor: LTE DTC, NB-IoT NTN ve NR-NTN. Önceki Exynos Modem 5400 yalnızca NB-IoT ve NR-NTN desteğine sahipti. LTE DTC’nin eklenmesiyle birlikte, bu modemi kullanan cihazlar geleneksel hücresel ağa ihtiyaç duymadan uydu üzerinden sesli ve görüntülü arama, konum paylaşımı ve mesajlaşma gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor.

Xiaomi 17 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 19 sa. önce eklendi

Exynos Modem 5410, güvenli iletişim için ROM (Root of Trust) tabanlı hibrit PQC desteği sunuyor. Dahili güvenlik işlemcisi sayesinde IMEI gibi hassas veriler şifrelenebiliyor.

Samsung yeni modemini Exynos 2600 yonga setiyle birlikte kullanılacak ve küresel olarak bazı pazarlarda satışa sunulacak Galaxy S26 ve Galaxy S26+ modellerinde yer alacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung yeni 5G modemini tanıttı: Exynos 2600'e eşlik edecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: