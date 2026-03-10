Samsung, yeni silikon-karbon bataryalar üzerinde çalışıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Samsung, 2016’daki Note 7 krizinden sonra akıllı telefon bataryaları konusunda her zaman temkinli bir yaklaşım sergiledi. Ancak bu ihtiyat, bugün Çinli üreticilerin dev kapasiteli silikon-karbon (Si/C) bataryalar ile öne geçmesine zemin hazırladı. Güney Koreli teknoloji devi, oluşan açığı kapatmak için silikon-karbon bataryalar üzerinde çalışıyor.

Bilindiği üzere Samsung, geçtiğimiz yılın sonlarında başlattığı dev 20.000 mAh silikon-karbon batarya testlerini daha önce durdurmuştu. Şimdi ise sızan belgeler, bu testlerin neden başarısız olduğunu ve şirketin halen devam eden yeni batarya denemelerini detaylarıyla ortaya koyuyor.

Silikon-karbon bataryalar neden önemli?

Silikon-karbon (Si/C) bataryalar, klasik lityum-iyon pillerden farklı olarak anotta grafit yerine nanoyapılı, kırılmaya dirençli silikon-karbon kompozit malzeme kullanıyor. Bu yapı, anotta 10 kata kadar daha fazla lityum iyon depolanmasını mümkün kılarak bataryanın kapasitesini ciddi ölçüde artırıyor. Üstelik bu teknoloji, bataryanın daha ince bir tasarımla üretilmesine imkan sağlıyor.

Samsung SDI, 2025’in sonlarında 20.000 mAh kapasiteli çift hücreli bir Si/C batarya üzerinde testler yapıyordu. Burada birincil hücre 12.000 mAh kapasite ve 6,3 mm kalınlık, ikincil hücre ise 8.000 mAh kapasite ve 4 mm kalınlık sunuyordu. Ancak sızan bilgiler, Samsung’un bu dev bataryayı kısa süre içinde bırakıp daha küçük modeller üzerinde yoğunlaştığını ortaya koyuyor.

Çalışmalar devam ediyor

İddiaya göre Samsung’un 20.000 mAh silikon-karbon bataryası 960 şarj döngüsünde başarısız oldu. Bataryanın ciddi şekilde şiştiği aktarılmıştı. Günümüz lityum-iyon akıllı telefon bataryaları genellikle 500 ile 1.000 şarj döngüsü arasında performans gösterebiliyor.

Öte yandan şirketin yeni bataryalar üzerinde çalıştığı da ortaya çıktı. Aktarılanlara göre Samsung halen 12.000 mAh kapasiteli bir silikon-karbon batarya testlerini sürdürüyor. Bu batarya, 6.800 mAh ve 5.200 mAh hücrelerden oluşuyor. Ayrıca şirket 18.000 mAh kapasiteli bir batarya üzerinde de denemelerini devam ettiriyor.

Samsung’un bu testleri, şirketin yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü bataryaları akıllı telefonlara kazandırma çabalarının bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Hatta geçtiğimiz ay Samsung’un üst düzey yetkilisi Moon Sung-Hoon, şirketin silikon karbon anot teknolojisine sahip bir akıllı telefon üzerinde aktif olarak çalıştığını doğrulamıştı.

