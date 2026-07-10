Samsung'un yeni yapay zeka çipi sızdırıldı: Bu kez PC'ye geliyor

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Tam Boyutta Gör Samsung'un bilgisayarlar için yeni bir yapay zekâ hızlandırıcı çip üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Güney Kore kaynaklı yeni bir rapora göre GAIA kod adını taşıyan yonga, cihaz üzerindeki yapay zekâ işlemlerini hızlandırmak için optimize edilmiş özel bir NPU mimarisiyle geliştiriliyor.

PC'ler için GAIA AI hızlandırıcısı geliyor

Sızıntıya göre GAIA, Samsung'un 4nm üretim süreciyle üretilecek ve özellikle Edge AI tabanlı bilgisayarlar ile robotlar gibi fiziksel yapay zekâ uygulamalarını hedefleyecek. Ayrıca yeni raporda Samsung'un GAIA prototiplerini performans testleri için HP ve Lenovo gibi büyük bilgisayar üreticilerine gönderdiği belirtiliyor.

Çipin hedeflenen seri üretimin tarihi ise 2027 yılı içinde olacak. Şu an için GAIA'nın temel amacı, bilgisayarlarda cihaz üzerinde çalışan yapay zekâ uygulamalarını hızlandırmak. Bu yaklaşım, Samsung'un Exynos işlemcilerindeki NPU (Neural Processing Unit) yapısının PC platformuna uyarlanmış bir versiyonu olarak değerlendiriliyor. Böylece yapay zekâ çıkarımı (inference) ve bazı eğitim işlemleri daha verimli şekilde gerçekleştirilebilecek.

Bir diğer dikkat çeken iddia ise Samsung'un GAIA'yı geliştirmekte olduğu PIM (Processing-In-Memory) bellek teknolojisiyle birlikte kullanmayı planlaması. PIM mimarisi, belleğin yalnızca veri depolamasını değil, veriler üzerinde doğrudan hesaplama yapabilmesini de mümkün kılıyor. Bu sayede bellek ile işlemci arasındaki veri aktarımı azalırken, yapay zekâ iş yüklerinde daha yüksek verimlilik elde edilmesi hedefleniyor.

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Söz konusu çözüm, özellikle orta segment bilgisayarlarda daha güçlü yapay zekâ özelliklerinin kilidini açabilir. Samsung ise GAIA çipiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Bu nedenle paylaşılan bilgiler şimdilik iddia niteliği taşıyor.

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