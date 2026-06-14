Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, yüzer yapay zeka veri merkezleriyle yeni dönem başlatıyor

    Samsung, yapay zekâ veri merkezlerini denize taşımaya hazırlanıyor. 50 MW kapasiteli yüzer veri merkezi gemileri enerji ve soğutma sorunlarına çözüm sunabilir. İşte detaylar:

    Samsung yüzer yapay zeka veri merkezleriyle yeni dönem başlatıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, yapay zekâ altyapısında yaşanan enerji, soğutma ve arazi sorunlarına alternatif oluşturabilecek yüzer veri merkezi projesi üzerinde çalışıyor. Şirketin gemi inşa birimi Samsung Heavy Industries tarafından geliştirilen proje, 50 MW kapasiteli özel veri merkezi gemilerini temel alıyor. Yapay zekâ iş yüklerine özel olarak tasarlanan bu platformlar, LNG yakıt hücreleriyle elektrik üretebiliyor ve doğal deniz suyunu soğutma amacıyla kullanabiliyor. Düzenleyici onay süreçleri devam eden proje kapsamında Supermicro ile gerçekleştirilen dayanıklılık testleri de geliştirme çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturuyor.

    Samsung'un 50 MW'lık veri merkezi gemileri enerji ve soğutma sorunlarını hedefliyor

    Samsung Heavy Industries'in yaklaşımı, mevcut yük gemilerini dönüştürmek yerine sıfırdan veri merkezi amacıyla tasarlanmış gemiler üretmeye dayanıyor. Projenin merkezinde yer alan 50 megavat kapasiteli platformlar, yüksek işlem gücü gerektiren yapay zekâ uygulamalarına ev sahipliği yapabilecek şekilde planlanıyor. Bu sayede şirketlerin karadaki elektrik altyapısına bağlanmak için uzun bekleme süreleriyle karşılaşmadan yeni bilgi işlem kapasitesi oluşturabilmesi amaçlanıyor.

    Projede enerji tedariki de kullanım senaryosuna göre şekilleniyor. Gemiler kıyıya yakın bölgelerde konuşlandırıldığında denizaltı enerji kabloları üzerinden karadaki elektrik şebekesine bağlanabilecek. Açık deniz operasyonlarında ise sıvılaştırılmış doğal gazla çalışan LNG yakıt hücreleri devreye girerek elektrik üretimini sağlayacak. Bu yapı, veri merkezlerinin yalnızca belirli bir bölgeye bağlı kalmadan farklı lokasyonlarda faaliyet gösterebilmesine olanak tanıyor. Böylece enerji altyapısının yoğun olduğu bölgeler yerine ihtiyaç duyulan noktalara daha kolay konuşlandırılmaları mümkün hale geliyor.

    Soğutma tarafında ise okyanusun doğal avantajlarından yararlanılması planlanıyor. Günümüzde veri merkezlerinin en büyük işletme giderlerinden biri yüksek enerji tüketen soğutma sistemleri olarak öne çıkıyor. Samsung'un konseptinde ham deniz suyu doğrudan soğutma amacıyla kullanılarak tatlı su tüketiminin azaltılması hedefleniyor. Bu yaklaşım, özellikle büyük yapay zekâ kümelerinin oluşturduğu yüksek ısı yükünün yönetilmesinde kara tabanlı sistemlere göre farklı bir alternatif sunuyor.

    Bununla birlikte projenin çözmesi gereken önemli teknik zorluklar bulunuyor. Deniz ortamı, hassas elektronik sistemler açısından oldukça zorlu koşullar barındırıyor. Sürekli gemi titreşimleri, dalga hareketleri, yüksek nem oranı ve tuzlu havanın neden olduğu korozyon, yüksek performanslı sunucu donanımları için ciddi risk oluşturuyor. Bu nedenle yalnızca enerji ve soğutma çözümlerinin geliştirilmesi yeterli görülmüyor; donanımın uzun yıllar boyunca kesintisiz çalışabilecek dayanıklılığa sahip olması da kritik önem taşıyor.

    Bu kapsamda Samsung, sunucu üreticisi Supermicro ile iş birliği yaparak gerçek nehir ve deniz ortamlarında kapsamlı dayanıklılık testleri yürütüyor. Testlerde yüksek performanslı yapay zekâ sunucularının uzun süreli kullanım senaryolarında titreşim, nem ve çevresel etkiler karşısındaki performansı inceleniyor. Bu süreçten elde edilecek veriler ise benzer deniz tabanlı veri merkezi projeleri için de önemli bir referans niteliği taşıyabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    terbisil hap kullananlar migrosta çalışmak kaskodan cam değişimi office 2024 professional plus lisans anahtarı ücretsiz call of duty black ops cold war türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 Pro
    Tecno Spark 40 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum