Samsung, yüzer yapay zeka veri merkezleriyle yeni dönem başlatıyor

Tam Boyutta Gör Samsung, yapay zekâ altyapısında yaşanan enerji, soğutma ve arazi sorunlarına alternatif oluşturabilecek yüzer veri merkezi projesi üzerinde çalışıyor. Şirketin gemi inşa birimi Samsung Heavy Industries tarafından geliştirilen proje, 50 MW kapasiteli özel veri merkezi gemilerini temel alıyor. Yapay zekâ iş yüklerine özel olarak tasarlanan bu platformlar, LNG yakıt hücreleriyle elektrik üretebiliyor ve doğal deniz suyunu soğutma amacıyla kullanabiliyor. Düzenleyici onay süreçleri devam eden proje kapsamında Supermicro ile gerçekleştirilen dayanıklılık testleri de geliştirme çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Samsung'un 50 MW'lık veri merkezi gemileri enerji ve soğutma sorunlarını hedefliyor

Samsung Heavy Industries'in yaklaşımı, mevcut yük gemilerini dönüştürmek yerine sıfırdan veri merkezi amacıyla tasarlanmış gemiler üretmeye dayanıyor. Projenin merkezinde yer alan 50 megavat kapasiteli platformlar, yüksek işlem gücü gerektiren yapay zekâ uygulamalarına ev sahipliği yapabilecek şekilde planlanıyor. Bu sayede şirketlerin karadaki elektrik altyapısına bağlanmak için uzun bekleme süreleriyle karşılaşmadan yeni bilgi işlem kapasitesi oluşturabilmesi amaçlanıyor.

Projede enerji tedariki de kullanım senaryosuna göre şekilleniyor. Gemiler kıyıya yakın bölgelerde konuşlandırıldığında denizaltı enerji kabloları üzerinden karadaki elektrik şebekesine bağlanabilecek. Açık deniz operasyonlarında ise sıvılaştırılmış doğal gazla çalışan LNG yakıt hücreleri devreye girerek elektrik üretimini sağlayacak. Bu yapı, veri merkezlerinin yalnızca belirli bir bölgeye bağlı kalmadan farklı lokasyonlarda faaliyet gösterebilmesine olanak tanıyor. Böylece enerji altyapısının yoğun olduğu bölgeler yerine ihtiyaç duyulan noktalara daha kolay konuşlandırılmaları mümkün hale geliyor.

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Soğutma tarafında ise okyanusun doğal avantajlarından yararlanılması planlanıyor. Günümüzde veri merkezlerinin en büyük işletme giderlerinden biri yüksek enerji tüketen soğutma sistemleri olarak öne çıkıyor. Samsung'un konseptinde ham deniz suyu doğrudan soğutma amacıyla kullanılarak tatlı su tüketiminin azaltılması hedefleniyor. Bu yaklaşım, özellikle büyük yapay zekâ kümelerinin oluşturduğu yüksek ısı yükünün yönetilmesinde kara tabanlı sistemlere göre farklı bir alternatif sunuyor.

Bununla birlikte projenin çözmesi gereken önemli teknik zorluklar bulunuyor. Deniz ortamı, hassas elektronik sistemler açısından oldukça zorlu koşullar barındırıyor. Sürekli gemi titreşimleri, dalga hareketleri, yüksek nem oranı ve tuzlu havanın neden olduğu korozyon, yüksek performanslı sunucu donanımları için ciddi risk oluşturuyor. Bu nedenle yalnızca enerji ve soğutma çözümlerinin geliştirilmesi yeterli görülmüyor; donanımın uzun yıllar boyunca kesintisiz çalışabilecek dayanıklılığa sahip olması da kritik önem taşıyor.

Bu kapsamda Samsung, sunucu üreticisi Supermicro ile iş birliği yaparak gerçek nehir ve deniz ortamlarında kapsamlı dayanıklılık testleri yürütüyor. Testlerde yüksek performanslı yapay zekâ sunucularının uzun süreli kullanım senaryolarında titreşim, nem ve çevresel etkiler karşısındaki performansı inceleniyor. Bu süreçten elde edilecek veriler ise benzer deniz tabanlı veri merkezi projeleri için de önemli bir referans niteliği taşıyabilir.

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Samsung yüzer yapay zeka veri merkezleriyle yeni dönem başlatıyor

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