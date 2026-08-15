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    Galaxy Z Fold 8, Apple'ın en güçlü olduğu ülkede yok satıyor

    Samsung, Galaxy Z Fold 8'in uzun süredir Apple'ın hakimiyetinde olan Japonya'da büyük ilgi gördüğünü söylüyor. Telefon, Samsung'un online mağazasında hızla tükendi.

    samsung z fold 8 japonyada yok satıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, Japonya’da akıllı telefon satışlarında Samsung’dan çok daha iyi performans sergiliyor. Mart 2026’da sona eren mali yılda Apple, ülkede telefon satışlarının %51.6’sını alırken, Samsung yalnızca %11’ini alabildi. Bu rakamlar bir yana, en yeni Galaxy Z Fold 8 modeli Samsung’un hem fiziksel hem de online mağazasında yoğun ilgi görüyor.

    Galaxy Z Fold 8 Samsung mağazalarında hızla tükendi

    Galaxy Z Fold 8, Samsung'a ülkedeki pazar payını değiştirme konusunda bir şans vermiş gibi görünüyor. Yeni geniş katlanabilir telefon Japonya'da hızla popülerlik kazandı ve olası müşteriler aktif olarak gerçek alıcılara dönüşüyor. Raporda, Galaxy Z Fold 8'in ülkede piyasaya sürülmesinin ardından Samsung'un çevrimiçi mağazasında hızla tükendiği belirtiliyor. Tedarik durumu o zamandan beri iyileşmiş olsa da, yeni katlanabilir telefona olan sürekli talep Samsung için iyi bir işaret.

    Apple, Japonya'da liderliği sürdürüyor

    Bu, elbette Apple ile aradaki farkı kapatmaya yetmeyecek ve katlanabilir iPhone çıktığında bu fark daha da açılabilir ancak şu anda iPhone ve Pixel’den Samsung’un yeni telefonlarına geçiş yapanların sayısı artıyor. Yeni seri içinde Flip en az ilgi gören model olurken, en popüler model Fold 8.

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