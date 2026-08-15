Galaxy Z Fold 8, Apple'ın en güçlü olduğu ülkede yok satıyor

Galaxy Z Fold 8 Samsung mağazalarında hızla tükendi
Galaxy Z Fold 8, Samsung'a ülkedeki pazar payını değiştirme konusunda bir şans vermiş gibi görünüyor. Yeni geniş katlanabilir telefon Japonya'da hızla popülerlik kazandı ve olası müşteriler aktif olarak gerçek alıcılara dönüşüyor. Raporda, Galaxy Z Fold 8'in ülkede piyasaya sürülmesinin ardından Samsung'un çevrimiçi mağazasında hızla tükendiği belirtiliyor. Tedarik durumu o zamandan beri iyileşmiş olsa da, yeni katlanabilir telefona olan sürekli talep Samsung için iyi bir işaret.
Apple, Japonya'da liderliği sürdürüyor
Bu, elbette Apple ile aradaki farkı kapatmaya yetmeyecek ve katlanabilir iPhone çıktığında bu fark daha da açılabilir ancak şu anda iPhone ve Pixel’den Samsung’un yeni telefonlarına geçiş yapanların sayısı artıyor. Yeni seri içinde Flip en az ilgi gören model olurken, en popüler model Fold 8.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: