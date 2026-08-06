Samsung bahsetmedi: Galaxy Z Fold 8 Ultra'da oyun deneyimini etkileyecek detay!

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Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Z Fold 8 Ultra’yı tanıtırken Z Fold7'ye kıyasla yapılan iyileştirmeleri öne çıkardı ancak telefonun her yönünden bahsetmedi. Bu durum, meraklıları birçok cevapsız soruyla baş başa bıraktı. Bunlardan biri de markanın en yeni katlanabilir telefonunun soğutma için buhar odasını kullanıp kullanmadığıydı.

Samsung Galaxy Z Fold 8 serisi ön satış rekoru kırdı! 3 gün önce eklendi

Galaxy Z Fold 8 serisi buhar odası soğutma çözümünü kullanmıyor!

Galaxy Z Fold 8 Ultra soğutma için buhar odası kullanmıyor. Samsung, Galaxy Z Fold 7 ile tanıtılan aynı grafit tabanlı soğutma çözümünü kullanmaya devam ediyor. Samsung, Galaxy Z Fold 6'ya kadar önceki Fold modellerinde buhar odasını kullanmıştı ancak Galaxy Z Fold 7 ile birlikte büyük olasılıkla cihazı daha ince hale getirmek için grafit levhalara geçti.

Galaxy Z Fold 7, grafit tabanlı soğutma çözümüne rağmen büyük ısı yönetimi sorunları yaşatmadı. Ön incelemelere göre, aynı soğutma çözümünü kullanan Galaxy Z Fold 8 de oyun gibi zorlu görevler sırasında bile fazla ısınmıyor. Galaxy Z Fold 8 Ultra, zorlu görevleri çalıştırırken benzer şekilde serin çalışıyor. Ancak uzun süreli oyun oynamada özellikle yüksek grafikli oyunlarda ısınmaya birlikte performans düşüşü yaşatabilir.

Galaxy Z Flip 8, -Çin ve Kuzey Amerika hariç- Exynos 2600 işlemciyle gelirken; Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra dünya genelinde yalnızca Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemciyle geliyor.

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Samsung Z Fold 8 Ultra'da oyun deneyimini etkileyecek detay!

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