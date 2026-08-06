Samsung bahsetmedi: Galaxy Z Fold 8 Ultra'da oyun deneyimini etkileyecek detay!

Galaxy Z Fold 8 serisi buhar odası soğutma çözümünü kullanmıyor!
Galaxy Z Fold 8 Ultra soğutma için buhar odası kullanmıyor. Samsung, Galaxy Z Fold 7 ile tanıtılan aynı grafit tabanlı soğutma çözümünü kullanmaya devam ediyor. Samsung, Galaxy Z Fold 6'ya kadar önceki Fold modellerinde buhar odasını kullanmıştı ancak Galaxy Z Fold 7 ile birlikte büyük olasılıkla cihazı daha ince hale getirmek için grafit levhalara geçti.
Galaxy Z Fold 7, grafit tabanlı soğutma çözümüne rağmen büyük ısı yönetimi sorunları yaşatmadı. Ön incelemelere göre, aynı soğutma çözümünü kullanan Galaxy Z Fold 8 de oyun gibi zorlu görevler sırasında bile fazla ısınmıyor. Galaxy Z Fold 8 Ultra, zorlu görevleri çalıştırırken benzer şekilde serin çalışıyor. Ancak uzun süreli oyun oynamada özellikle yüksek grafikli oyunlarda ısınmaya birlikte performans düşüşü yaşatabilir.
Galaxy Z Flip 8, -Çin ve Kuzey Amerika hariç- Exynos 2600 işlemciyle gelirken; Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra dünya genelinde yalnızca Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemciyle geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: