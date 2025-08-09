Samsung, Z-NAND’i geri getiriyor: 15 kat performans artışı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung, uzun süredir sessiz kalan Z-NAND bellek teknolojisini yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin yeni nesil Z-NAND’i, geleneksel NAND’a kıyasla 15 kata kadar daha yüksek performans ve yüzde 80’e varan enerji tasarrufu hedefliyor.

Z-NAND dönüyor

DigiTimes’ın aktardığına göre Samsung’un bellek bölümünden bir yönetici, yeni Z-NAND’in yapay zeka uygulamaları ve AI GPU’ları için özel olarak optimize edildiğini belirtti. Bu optimizasyonun merkezinde GPU’ların depolama cihazlarına doğrudan erişmesini sağlayan GPU-Initiated Direct Storage Access (GIDS) teknolojisi yer alıyor. GIDS sayesinde CPU ve DRAM devre dışı bırakılarak veri erişim süresi ve sistem gecikmesi önemli ölçüde düşürülecek.

Z-NAND ilk olarak 2010’ların ortalarında Intel’in 3D XPoint Optane teknolojisine rakip olarak piyasaya çıkmıştı. İlk nesil versiyon, modifiye edilmiş V-NAND tasarımı ve SLC modunda çalışma gibi özelliklerle öne çıkmıştı. Bellek, sayfa boyutlarını 2-4 KB seviyesine indirerek veri okuma-yazma hızında ciddi avantaj sağlamıştı.

Eğer Samsung’un hedefleri tutarsa yeni nesil Z-NAND, günümüzün NVMe SSD’lerinden 15 kat daha hızlı olacak. Ancak PCIe 6 tabanlı SSD’lerin de yolda olduğu düşünüldüğünde yüksek maliyet pazarda en büyük engel olabilir. Yine de yapay zeka donanım pazarındaki hızlı büyüme, Samsung’un müşterileri bulmasını kolaylaştıracak gibi görünüyor.

