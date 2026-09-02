Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung’un bellek haritası netleşti: zHBM ise 8 kat performans artışı hedefliyor

    Samsung, yeni bellek yol haritasını açıkladı. Şirket, HBM5 ile performansı iki katına çıkarmayı, zHBM ile ise HBM mimarisinde daha yüksek hız ve verimlilik sağlamayı hedefliyor.

    Samsung, zHBM bellek ile 8 kat performans artışı hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, SEMICON Taiwan 2026 kapsamında yeni bellek yol haritasını açıkladı. Şirketin planlarında HBM5 ve HBM mimarisinde köklü değişiklikler sağlayacak zHBM öne çıkarken NAND tarafında ise zNAND-O geliştiriliyor.

    HBM5 ile performans ikiye katlanacak

    Samsung’un yol haritasına göre HBM5, HBM4E’ye kıyasla iki kat ham performans artışı sunacak. Şirket ayrıca watt başına performans değerinde yüzde 20 artış ve termal dirençte yüzde 20 azalma öngörüyor.

    HBM5’in en önemli değişikliklerinden biri taban yongasında olacak. HBM4 ve HBM4E’de kullanılan 4 nm üretim süreci yerine Samsung’un kendi 2 nm üretim teknolojisine geçilecek. Bellek yığını için de 12, 16 ve 20 katmanlı seçenekler sunulacak.

    Samsung, zHBM bellek ile 8 kat performans artışı hedefliyor Tam Boyutta Gör
    HBM5’in seri üretiminin 2028 civarında başlaması bekleniyor. Samsung, HBM4 nesil üzerindeki çalışmalarını da sürdürüyor. Şirket şu anda pin başına 11,7 Gbps hızında çalışan HBM4 gönderiyor. Samsung, Hot Chips 2026 konferansının Advance Program bölümünde 16 Gbps/pin hızında HBM4E göndermeye hazırlandığını doğrulamıştı.

    zHBM, belleği işlemcinin üzerine taşıyor

    Samsung’un daha uzun vadeli planında ise HBM tasarımını kökten değiştiren zHBM bulunuyor. Geleneksel HBM mimarisinde bellek, hızlandırıcının yanında konumlandırılırken zHBM’de bellek doğrudan işlemcinin üzerine yerleştiriliyor. Böylece veri yolu kısalıyor ve daha yüksek bant genişliği ile daha iyi enerji verimliliği hedefleniyor.

    Samsung, zHBM bellek ile 8 kat performans artışı hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, zHBM için HBM4E’ye göre 8 kat ham performans ve watt başına performansta 3 kat iyileşme hedefliyor. Mimari değişikliğin termal açıdan da önemli bir etkisi olması bekleniyor. Şirket, termal direnci yüzde 75 ila 90 arasında azaltmayı amaçlıyor.

    Samsung, FMS 2026 etkinliğinde zHBM’nin sektördeki ilk konsept modellerini göstermişti. Bundan birkaç hafta önce zHBM dahil olmak üzere diğer bellekler için ayrıntılı bir içerik hazırlamıştık. Tamamen farklı bir HBM mimarisi kullanan teknolojinin 2029 sonrasında piyasaya çıkması bekleniyor.

    NAND tarafında zNAND-O geliyor

    Samsung, NAND tarafındaki çalışmalarında ise zNAND-O üzerinde çalışıyor ve teknoloji için ilk örneklemelerin 2028’de başlaması planlanıyor. zNAND-O ile DRAM’in 10 katı bit yoğunluğu hedeflenirken okuma bant genişliğinin geleneksel NAND çözümlerine kıyasla 7 kata çıkarılması planlanıyor. Buna karşın teknolojinin geleneksel NAND seviyesindeki güç verimliliğini koruması amaçlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tcl 65c6k yorum call of duty black ops 6 türkçe yama gree klima uyku modu nasıl açılır ankara sunroof tamiri app plaka nasıl anlaşılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 &#231;ipli 13 in&#231; MacBook Air
    Apple M5 çipli 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum