Samsung'da Herkese Göre Bir Yılbaşı Hediyesi Var!

Tüketici elektroniğinin lider isimlerinden Samsung, bu yeni yılda da sevdikleriniz için birbirinden güzel hediye alternatifleri sunuyor. 2011 yılına girerken, Samsung’da hem aileniz hem de aileniz için aradığınız hediyeyi mutlaka bulacaksınız.

En marifetli anneler ve eşler için...

Samsung'un çığır açan en yeni çamaşır makinesi Eco Bubble ile çamaşır yıkamak annenizve eşiniz için tam bir keyif haline gelecek. Benzersiz köpük üretme özelliğine sahip Eco Bubble, çamaşırlara nüfuz ederek derinlemesine temizlik sağlarken kıyafetleriniz de ilk günkü kadar yeni kalıyor. Dünyanın en az enerji tüketen çamaşır makinesi olma özelliğine sahip Samsung Eco Bubble çamaşır makinesi, deterjanın tamamen ve etkin bir şekilde çözülmesi için köpük kullanıyor. yıkama işlemine başlarken deterjanı hava ve su ile birlikte köpürterek çamaşırlara normal deterjanlı sudan 40 kat daha hızlı ve derinlemesine nüfuz etmesine yardımcı olan Eco Bubble, deterjan kalıntılarını tamamen yok ediyor. Kıyafetleriniz makinenizden her zaman yeni gibi çıkarken; makinenin kazanının temiz ve tortusuz kalmasını sağlıyor ve oluşabilecek kötü kokuları da engelliyor.

Samsung, mutfakta marifetli annelere ve eşlere ise OmniPro mikrodalga fırını sunuyor. Akıllı pişirme teknolojisine sahip mutfakta devrim yaratacak bu mikrodalga fırın ile anneniz her zamankinden daha pratik ve lezzetli yemekler pişirecek. OmniPro, tam 35 farklı menü seçeneği sunuyor. İster az pişmiş ya da iyi pişmiş bonfile olsun, ister haşlanmış sebze olsun, OmniPro annenizin en uygun programı seçmesini sağlıyor ve ardından da mükemmel pişirme aksesuarlarını öneriyor, yiyeceği tartıyor ve ideal pişirme süresini hesaplıyor. Pişirme sürecinde nem sensörü de çalışıyor ve yiyeceğin mükemmel şekilde pişmesini ve lezzetini yitirmemesini sağlıyor. Size de annenizin eşsiz yemeklerinin tadına bakmak kalıyor.

Zarafet ve ergonomik tasarımı bir araya getiren Samsung S5620 Monte, şık görüntüsü ve beyaz renk seçeneği ile anneniz için kusursuz bir mobil deneyim vaad ediyor. Monte'nin 3 inç dokunmatik ekranı; yüksek kalite görüntünün yanı sıra, kullanım kolaylığı sunuyor. Anneniz, Monte'nin 3.2 megapiksel kamerası ile sizin ve sevdiklerinin en güzel karelerini görüntüleyebilecek, bu sayede fotoğraf albümünüzü mutlu anılar ile süsleyebileceksiniz. Monte'nin öne çıkan bir diğer özelliği ise; internete kolay ve hızlı erişim sağlaması ve görüntüler üzerinde tek parmak zoom seçeneği sunması.

En zevkli babalar ve eşler için...

Fotoğraf sanatına düşkün babalar ve eşler için Samsung NX10 mükemmel bir armağan olacak. Küçük, hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde her zaman yanında taşıyabileceği Samsung NX10 ile babanız ve eşiniz amatör ve profesyonel fotoğraf çekim keyfini bir arada yaşayacak.

Samsung'un aile dostu yeni diz üstü bilgisayarı R540, hayatı tam anlamıyla yaşamak ve her detayın keyfini çıkarmak isteyen babalar ve eşler için... Samsung R540, tüm son moda tasarım detaylarına ve ihtiyaç duyulan son teknoloji multimedya özelliklere sahip. Windows 7 Home Premium ile günlük görevleri basitleştirdiği gibi, ultra keskin ve net görüntüler sunan 15.6'' HD LED ekranı ve 16:9 en-boy oranı ile en yeni HD filmleri ve oyunları inanılmaz yoğunluk ve netlikte sunuyor. Mükemmel bir ince işçilikle tasarlanmış olan sağlam kasası, sofistike koyu kahverengi, ya da gri renkleriyle sunuluyor. Böylece babanız ve eşiniz, hem daha fazla teknolojiye sahip oluyor, hem de gittiği her yerde stiliyle mükemmel görünüyor.

En “baba” babalar için...

Dünyanın en ince LED televizyonu Samsung C9000, en “baba” babaların ayaklarını yerden kesecek bir hediye olacak. Mükemmel tasarımı ve ileri teknolojisi ile birinci sınıf görsel bir ziyafet sunuyor. Sadece 7.98 mm inceliğinde ve gömme ses sistemi özelliklerine sahip Samsung Full HD 3D LED 9000, mükemmel görüntü kalitesi ile bugüne kadar üretilen en ince ve etkileyici Full HD 3D LED TV serisi olma özelliğini taşıyor. LED9000 birlikte sunulan ve ’Touch Control’ adı verilen dünyanın ilk dokunmatik ekran uzaktan kumandası, babanıza evin her köşesinden izlediği programı kumandasından da izleyebilme ayrıcalığını sunuyor.

Samsung'un mobil dünyada çığır açan yeni tableti Samsung Galaxy Tab, babanız için bir diğer mükemmel yılbaşı hediyesi olacak. 7 inç dokunmatik ekranı ile kolay taşınma olanağı sunan Galaxy Tab, aynı zamanda bir cep telefonu gibi kısa mesaj, sesli/görüntülü görüşme özelliklerine sahip. Turkcell desteğiyle Türkiye'de satışa sunulacak Galaxy Tab; Android 2.2 işletim sistemi ile, en güçlü donanıma sahip tabletler arasında bulunuyor. Uzun pil ömrü sayesinde 7 saat video izleme olanağı tanıyan Galaxy Tab ile, müzik dinlemek, e-kitap okumak, oyunlar oynamak, Google Maps'in navigasyon özelliğinden faydalanmak ve zengin Samsung market uygulamalarından yararlanmak mümkün.



Tam Boyutta Gör Çocuklarınız için eğlenceli ürünler...

Birbirinden farklı renkleri ile Samsung N150 netbook, çocuklarınız için şeker tadında bir yılbaşı hediyesi olacak. Bir netbooktan beklenen tüm özelliklere sahip Samsung N150, 10.1 büyüklüğünde yansımasız LED ekranı ile güneşli havalarda ve aydınlık ortamlarda dahi son derece net ve keskin bir ekran kalitesi sergiliyor. Samsung'un kendi tasarımı LTE modem yongası Kalmia sayesinde, HSPA ve WiFi bağlantı özelliklerine ve LTE desteğine sahip N150, enerji tüketiminde tasarrufu ve optimize performansı ile 8.5 saate varan bir kullanım süresi de sunuyor. Aynı zamanda Easy Resolution Manager (Kolay Çözünürlük Yönetimi) uygulaması sayesinde 1024 x 768 gibi farklı bir çözünürlükte çalışması gereken uygulama veya programlarda gerekli değişiklik de kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Küçük boyutu ile Samsung N150, çocuğunuzun her an yanında bulundurabileceği ve kolayca kullanabileceği bir netbook olacak.

Samsung’un çift ekranlı fotoğraf makineleri PL100 ve PL150 ile çocuğunuz eğlenceyi ikiye katlayacak ve fotoğraf çekmeye olan ilgilisi artacak . PL150 ve PL100’ün önünde yer alan 1.5 inç renkli LCD ekran, minik kullanıcıların çekeceği kareyi görmelerini sağlıyor. Aynı zamanda yeni bir özellik sayesinde de 1.5 inçlik ön LCD ekranla fotoğrafın yanı sıra video da çekebiliyor. Samsung 2View PL150 ve PL100’de de bulunan Smile Shot özelliği, gülüşünüzü yakaladığı zaman deklanşöre otomatik olarak basarak en mükemmel kareyi yakalamayı da sağlıyor. Ön LCD ekranda animasyon göstermesinin yanı sıra PL 150 ve PL100’ün Çocuk Modu, dikkatini fotoğraf makinesine çekerek en iyi kareyi yakalayabilmeniz için müzik de çalıyor (ek animasyonlar da www.samsung.com adresinden indirilebiliyor).

Samsung B3210 Corby TXT, Samsung'un gençlere yönelik en dinamik cep telefonları arasında yer alıyor. Tek tuşla MySpace, Facebook gibi sosyal ağlara hızlı ve kolay bağlantı olanağı sunması, hızlı metin yazmaya imkân tanıyan QWERTY klavyesi ve renkli arka kapak tasarımlarıyla Corby TXT, en eğlenceli ve kullanışlı yılbaşı hediyelerinden biri olacak.

Hello Kitty seven kızlara...

Samsung'un yeni Hello Kitty tasarımlı telefonları, bütün Hello Kitty severlerin favorisi olacak. 2.4 inç dokunmatik ekranı, 1.3 megapiksel kamerası ve radyo seçeneği ile Samsung Hello Kitty; sevdikleriniz için en sevimli yılbaşı hediyesi olacak.

