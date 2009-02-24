Samsung'dan 194$'a çift sim kart desteği sunan telefon; C5212

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Samsung'un alt ve orta segmentlerde yer alması beklenen 8 farklı cep telefonuyla ilgili bazı söylentileri, fotoğrafları daha önce sizlerle paylaşmıştık. Bugün, Güney Koreli firma, çift sim kart desteği sunan C5212 modelini resmi olarak anons etti.

Monoblok formda tasarlanan C5212, GSM şebekesiyle uyumlu çalışıyor ve kullanıcıları aynı anda iki tane telefon taşıma zahmetinden kurtarıyor. Telefonda, 176x220 piksel 262.144 renk ekran, 1.3 megapiksel kamera, 64 MB dahili bellek gibi özellikler göze çarpmakta. Belleği, yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlarla 8 GB'a kadar arttırabiliyoruz. USB girişi ve Bluetooth v2.1 üzerinden veri aktarımı gerçekleştirebilen C5212'de FM radyo da mevcut.

C5212'nin 194$ seviyesinde şubat ayının sonuna doğru Rusya'da belirmesi ve daha sonra diğer ülkelerde satışa sunulacağı düşünülüyor.