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Samsung'dan 194$'a çift sim kart desteği sunan telefon; C5212

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
23,2b
1
11
Diğer
knight
Haber Editörü
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Samsung'dan 194$'a çift sim kart desteği sunan telefon; C5212
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Samsung'dan 194$'a çift sim kart desteği sunan telefon; C5212
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Samsung'un alt ve orta segmentlerde yer alması beklenen 8 farklı cep telefonuyla ilgili bazı söylentileri, fotoğrafları daha önce sizlerle paylaşmıştık. Bugün, Güney Koreli firma, çift sim kart desteği sunan C5212 modelini resmi olarak anons etti.

Monoblok formda tasarlanan C5212, GSM şebekesiyle uyumlu çalışıyor ve kullanıcıları aynı anda iki tane telefon taşıma zahmetinden kurtarıyor. Telefonda, 176x220 piksel 262.144 renk ekran, 1.3 megapiksel kamera, 64 MB dahili bellek gibi özellikler göze çarpmakta. Belleği, yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlarla 8 GB'a kadar arttırabiliyoruz. USB girişi ve Bluetooth v2.1 üzerinden veri aktarımı gerçekleştirebilen C5212'de FM radyo da mevcut.

C5212'nin 194$ seviyesinde şubat ayının sonuna doğru Rusya'da belirmesi ve daha sonra diğer ülkelerde satışa sunulacağı düşünülüyor.

 


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DH Misafiri 9 yıl
bence çok iyi olmuş ,çünkü basit çin mallarından ve sar degerleri belli olmayan ürünleri düşünürsek ayrıca da daha önceki ses problemlerinide katarsak çok hoş bir tel. olmuş tabiki daha küçük olsa ayrıcada hat geçişi yerine iki ayrı hat tuşu olsa tam on numara ynede tavsiye ederim benden tam not aldı
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Chenk 10 yıl
Boyutları yaklaşık L700 ile aynıymış.
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theyapici 10 yıl
iş yapabilir fiyat iyiymiş ama zaten şu anda 400 e çift ahtlı var
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max975 10 yıl
f/p sı tuturursa iyi satar...
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alpabi 10 yıl
Samsung'u ayakta alkışlamakm istiyorum. Nokia gibi davranmadı. Cesur bir şekilde baskılara rağmen çift hatlı telefon çıkarıyor. Basit bir teknoloji olmasına rağmen nokia ve SonyErricson telekominikasyon şirketlerinden çekindiğinden çift hatlı çep telefonu çıkarmıyorlar.
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Huzur_02 10 yıl
Samsung D880 ( çift hatlı ) tel kullanıyorum yaklaşık beş ay oldu bataryası dışında herşeyi güzel şu an piyasada 400 Ytl. (garantili) ye bulunabiliyor. Bu telefon ise 194 USD KDV dahil yaklaşık 229 USD yapıyor o da yaklaşık 390 ytl. yapıyor D880 'in özellikleri buna nazaran daha iyi ufak bi araştırma ile bulabilirsiniz. sözün özü 10 ytl fark verip D880 alın derim hiç olmassa 3.0 mp. kamerası var.
Saygılar...
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cruise05 10 yıl
bana fiyatı fazla gibi geldi.general mobile ın telefonları daha ucuz.özellikleri de bundan aşağı değil hem de!
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huxi20 10 yıl
ucuz yollu kaliteli çift simkart telefonu diye tanımlarsak bu modeli bence alıcı çıkar ülkemizde...
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avanak_abdi 10 yıl
daha ne özelliği olcak anlamadım :) yeterli bence çift hatlı bi tel için .
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natcenk 10 yıl
hani güzel telefonda özellikleri fazla yok . pek satılacağını düşünmüyorum.
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