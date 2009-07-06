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Samsung'dan 5M:1 kontrast oranına sahip LCD monitör

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,1b
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14
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Samsung'dan 5M:1 kontrast oranına sahip LCD monitör
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Dünyanın önde gelen LCD panel üreticilerinden Samsung Electronics, Led monitör pazarında yeni bir dönem açacağını düşündükleri LED aydınlatmalı 20” boyutundaki ve sadece 0.65 inç kalınlığındaki LCD monitörü XL2370'ı tanıttı.

Sahip olduğu 1080p (1920*1080) çözünürlüğü sayesinde kullanıcalarına Full HD görüntü keyfi yaşatacak XL2370, 5.000.000:1 dinamik kontrast oranıyla kullanıcıya geçmiş nesil LED aydınlatmalı LCD'lere ve Cold Cathode Florasan aydınlatmalı LCD'lere göre daha keskin ve zengin renkler sunuyor.Cihaz ayrıca sahip olduğu 2ms (GTG) tepki süresi sayesinde akıcı görüntülerde bulanıklaşmayı minimum seviyeye çekiyor..

Çevreciliğiyle de dikkat çeken XL2370 benzer büyüklükteki monitörlere göre %40 daha az güç sarfederken,LED aydınlatma ünitesinin cihaza adapte edilmesi sırasında civa-halojen gibi toksik maddelerde kullanılmamış.

Temmuz ayının ortalarında başta Kore'de 400 dolar satış fiyatıyla piyasaya sürülecek olan XL2370'in Ağustos ayı içersinde de dünyanın bir çok ülkesinde satışa sunulması bekleniyor.


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gordon01 10 yıl
IPS panelli LED monitörler de bekleriz :)
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newsnow 10 yıl
gitti gidiyor korede satışa çıkmıştır .linki: search.auction.co.kr/...
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M1A2Abrams 10 yıl
hiç fena değil boyutu biraz küçük sanırım yeni modelleri ile telafi ederler.
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memanet 10 yıl
hey gidi hey daha 15-20 yıl öncesine kadar samsung firması fason üretim yapan bir firmaydı şimdi ise bana göre dünyanın en iyi panel üreten firması hatırlarım o zaman lar firmanın üç yıldızlı bi logosu vardı aldığım ilk televizyon samsungdu 15 yıl olacak neredeyse renkleri hala canlı ha ürüne gelince samsung kalitesini yine konuşturmuş
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theyapici 10 yıl
samsung led tvleri gayet başarılı bence bu monitor de iyyi ama bence boyutu küçük
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CoreXXX 10 yıl
çok şık duruyor gerçekden
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Batuist 10 yıl
işte hayalimdeki monitör çok şükür çıktı.. ama 20" boyutunda full HD bir ekranda pixeller çok küçük olacaktır.. en azından 22" olsaydı bence daha iyi olurdu.. yoksa hayalimdeki değil mi bu :S
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husNUKE 10 yıl
tn panelse uzak dursun,renkler çok garip görünüyor tn panelde, led tabiki bir yenilik ama bence renk sorununu çözmeleri gerekiyor
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ufukman 10 yıl
yeni Samsung LED tv sinde de aşırı renk patlamaları sorunu var.. kırmızı çok kırmızı bazıları için bu rahatsız edici bazıları için yüksek contrast
.. Ağustos da ülkemizde çıkması ve DH nin incelemesi dileğiyle..

umarım bu led monitörler de Samsung un şuanki lcd leri gibi DVI sız olarak gelmez ülkemize
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yenerbalcı 10 yıl
LED takılınca dinamik 5.000.000 oldu dinamik kontrast oranı her zaman söylediğim gibi ürünü satma politikasıdır

Monitörlerinde piksel garantisi vermeyen bir firmanın dinamik kontrast oranına kesinlikle inanmayın P2270 de bir çok sitede kont. oranı 650:1 veya çok düşük kontrast oranı verilmiştir ( standart 750:1)

yurt dışı fiyatı 400 usd türkiye ye gelişi 450-500 usd + %18 KDV tonlarca para verin sonra piksel garantisi vermesinler firma monitörlerine güveniyorsa piksel garantisini versin


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iscanthere 10 yıl
tv dünyasında samsung gibisi yok.bu yüzden de monitörüm samsung.
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pastperfect 10 yıl
cidden led tvleri çok güzel samsungun iyi iş yapıyor cam gibi yha sanki tv nin içinden fırlayacaklar gibi helal olsun
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TELESCOPE 10 yıl

Orjinalden alıntı: pastperfect

cidden led tvleri çok güzel samsungun iyi iş yapıyor cam gibi yha sanki tv nin içinden fırlayacaklar gibi helal olsun



al benisi var bu şekilde
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