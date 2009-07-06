Samsung'dan 5M:1 kontrast oranına sahip LCD monitör

Dünyanın önde gelen LCD panel üreticilerinden Samsung Electronics, Led monitör pazarında yeni bir dönem açacağını düşündükleri LED aydınlatmalı 20” boyutundaki ve sadece 0.65 inç kalınlığındaki LCD monitörü XL2370'ı tanıttı.
Sahip olduğu 1080p (1920*1080) çözünürlüğü sayesinde kullanıcalarına Full HD görüntü keyfi yaşatacak XL2370, 5.000.000:1 dinamik kontrast oranıyla kullanıcıya geçmiş nesil LED aydınlatmalı LCD'lere ve Cold Cathode Florasan aydınlatmalı LCD'lere göre daha keskin ve zengin renkler sunuyor.Cihaz ayrıca sahip olduğu 2ms (GTG) tepki süresi sayesinde akıcı görüntülerde bulanıklaşmayı minimum seviyeye çekiyor..
Çevreciliğiyle de dikkat çeken XL2370 benzer büyüklükteki monitörlere göre %40 daha az güç sarfederken,LED aydınlatma ünitesinin cihaza adapte edilmesi sırasında civa-halojen gibi toksik maddelerde kullanılmamış.
Temmuz ayının ortalarında başta Kore'de 400 dolar satış fiyatıyla piyasaya sürülecek olan XL2370'in Ağustos ayı içersinde de dünyanın bir çok ülkesinde satışa sunulması bekleniyor.
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umarım bu led monitörler de Samsung un şuanki lcd leri gibi DVI sız olarak gelmez ülkemize
Monitörlerinde piksel garantisi vermeyen bir firmanın dinamik kontrast oranına kesinlikle inanmayın P2270 de bir çok sitede kont. oranı 650:1 veya çok düşük kontrast oranı verilmiştir ( standart 750:1)
yurt dışı fiyatı 400 usd türkiye ye gelişi 450-500 usd + %18 KDV tonlarca para verin sonra piksel garantisi vermesinler firma monitörlerine güveniyorsa piksel garantisini versin
al benisi var bu şekilde