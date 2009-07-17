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Samsung'dan yeni bir kızaklı telefon yolda; S3100

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,9b
1
Diğer
knight
Haber Editörü
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Samsung'dan yeni bir kızaklı telefon yolda; S3100
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Cep telefonlarında multimedya özelliklerine önem verenlerin yanısıra orta ve alt gelir grubu kullanıcıları da düşünen Samsung'un S3100 isimli yeni modeli internette gün ışığına çıktı.

Resmi olarak lanse edilmeyen S3100, Samsung'un klasik tasarım çizgilerini taşımakta. Yetkililer FM radyo, Bluetooth v2.1 desteği, EDR ve microSDHC desteği dışında net bir bilgi vermedi. Gelişmeleri her zamanki gibi merakla izliyoruz.


http://www.thebestdigital.com/samsung-s3100-coming-soon.html Yorum Yaz
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