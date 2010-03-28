Samsung'dan yeni dijital kamera: SMX-C20

Tam Boyutta Gör

Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından Samsung, ultra kompakt sayısal kamerası SMX-C20UN'i 199 dolardan satışa sundu.

Düşeyle 25 derece yapan aktif açılı lensleri sayesinde bilek ağrılarına neden olmadan kullanıcının rahatlıkla uzun süreli çekim yapmasına izin veren SMX-C20UN, üzerinde 230.000 piksel bulunan 2.7 inçlik LCD ekrana sahip. 10x'lik optik ve 100x'lik sayısal yakınlaştırma yapabilen dijital kamera depolama medyası olarak SDHC'i kullanıyor ve görüntüleri H.264 formatında sıkıştırıyor. Samsung'un en yeni sayısal kamerası, düzenleme yeteneği sayesinde bilgisayara ihtiyaç duymadan kaydettiğiniz içerikler üzerinde değişiklik yapmanıza imkan verirken; Youtube, Flickr gibi paylaşım sitelerine tek tuşla içerik gönderebiliyor.

Tam Boyutta Gör