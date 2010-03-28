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Samsung'dan yeni dijital kamera: SMX-C20

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,3b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Samsung'dan yeni dijital kamera: SMX-C20
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Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından Samsung, ultra kompakt sayısal kamerası SMX-C20UN'i 199 dolardan satışa sundu.

Düşeyle 25 derece yapan aktif açılı lensleri sayesinde bilek ağrılarına neden olmadan kullanıcının rahatlıkla uzun süreli çekim yapmasına izin veren SMX-C20UN, üzerinde 230.000 piksel bulunan 2.7 inçlik LCD ekrana sahip. 10x'lik optik ve 100x'lik sayısal yakınlaştırma yapabilen dijital kamera depolama medyası olarak SDHC'i kullanıyor ve görüntüleri H.264 formatında sıkıştırıyor. Samsung'un en yeni sayısal kamerası, düzenleme yeteneği sayesinde bilgisayara ihtiyaç duymadan kaydettiğiniz içerikler üzerinde değişiklik yapmanıza imkan verirken; Youtube, Flickr gibi paylaşım sitelerine tek tuşla içerik gönderebiliyor.

Samsung'dan yeni dijital kamera: SMX-C20
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sotoxs 9 yıl
60x 70x zoom modellerle rekabet zor olabilir. tasarımda uzakdoğu hayal gücü etkisi var gibi.
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easymen 9 yıl
27 inçlik pazar pazar uykulu uykulu haber yazmak böyle bişey heralde :D
kullanım kolaylığı olan fiatı makul bir kameraya benziyor gece çekimlerini bir araştırmak lazım
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Prokizya 9 yıl
Bunlarda fotoğrafları;

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Detaylar; samsung.com/...
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