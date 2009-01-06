Samsung'dan yüksek hızlı ve düşük güç tüketimli yeni SSD

"Mekanik disklerin yerini ne zaman alacaklar" sorusunun cevabı için uzmanlar ve analistler tartışadursun üreticiler yeni modellerle katı hâl disklerini yani SSD'leri geliştirmeye ve pazara hareket kazandırmaya devam ediyor. Sektöre yön veren isimlerden biri olan Koreli teknoloji devi Samsung, kurumsal ihtiyaçları göz önüne alarak hazırladığı yüksek hızlı ve düşük güç tüketimli yeni SSD modelini duyurdu.
Firmanın 2.5" boyutundaki yeni SSD modeli 100GB'lık depolama alanı sunuyor. SLC (single-level cell) NAND flash yongalarını temel alan ve 8 kanallı gelişmiş bir kontrolcü ile donatılan katı hâl diski, 230MB/sn'lik okuma ve 180MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor. Yük altında 1.9 Watt, bekleme durumunda ise 0.6 watt'lık güç tüketmine sahip yeni SSD, yüksek hız ve düşük güç tüketimiyle dikkat çekiyor.
Mart ayı içerisinde kullanıma sunulması beklenen 100GB'lık yeni SSD'nin fiyatı ise açıklanmadı.
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bknz. Samsung Heavy Industries
shi.samsung.co.kr/...
en.wikipedia.org/...
Adamların asıl işi bu. LCD, SSD şu bu falan fıs bunların yanında Adamlar gemi, mühendislik, offshore (denizde) sondaj kuleleri, enerji vb işlerindeler aynı zamanda.
Bu SSD ise baya ilgimi çekti. 2 tane bundan alıp RAID0 ile sistem + kısa süreli depolama (oyun vb) olarak kullanılır. Yanına da 2x2TB ile RAID1 mirroringle güvenle veri saklanır download falan oraya yapılır. Cayır cayır kullanılır valla.
Dezavantajı içinde ki veriyi klasik harddiskler gibi yıllarca saklayamaması.
bu ne anlama geliyor biraz açarmısınız lütfen
SSD'lerin ömrünü azaltan şey silip yerine yeniden yazma işlemi. Sıradan bir kullanıcı yazdığı bir dosyayı hemen silip yerine başka birşey yazmayacağı için çok büyük problem yok. Eğer download yapıyorsanız zaten indirdiğiniz bir dosyayı hemen silip yerine başka birşey yazmıyorsunuz. Diski komple swap(takas) diski olarak kullanıyorsanız bile 128KB'lık aynı veri bloğunu günde 30 defa yazıp sildiğinizi varsayarsak SSD'ler sizi en az 8-10 yıl problemsiz götürecektir. Çok yoğun yazma silme işlemlerinin olduğu workstation sistemlerdeki büyük dosya işleme veya sahne render gibi işlemlerde kullanılan SSD'ler için ise ortalama ömrün 5 yıl civarında verildiğini söyleyebilirim.
Zamanla okuma yazma hızının düştüğünü duydum.
800 $ 'dan aşağı olmaz bence