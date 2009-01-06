Samsung'dan yüksek hızlı ve düşük güç tüketimli yeni SSD

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"Mekanik disklerin yerini ne zaman alacaklar" sorusunun cevabı için uzmanlar ve analistler tartışadursun üreticiler yeni modellerle katı hâl disklerini yani SSD'leri geliştirmeye ve pazara hareket kazandırmaya devam ediyor. Sektöre yön veren isimlerden biri olan Koreli teknoloji devi Samsung, kurumsal ihtiyaçları göz önüne alarak hazırladığı yüksek hızlı ve düşük güç tüketimli yeni SSD modelini duyurdu.

Firmanın 2.5" boyutundaki yeni SSD modeli 100GB'lık depolama alanı sunuyor. SLC (single-level cell) NAND flash yongalarını temel alan ve 8 kanallı gelişmiş bir kontrolcü ile donatılan katı hâl diski, 230MB/sn'lik okuma ve 180MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor. Yük altında 1.9 Watt, bekleme durumunda ise 0.6 watt'lık güç tüketmine sahip yeni SSD, yüksek hız ve düşük güç tüketimiyle dikkat çekiyor.

Mart ayı içerisinde kullanıma sunulması beklenen 100GB'lık yeni SSD'nin fiyatı ise açıklanmadı.