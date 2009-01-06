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Samsung'dan yüksek hızlı ve düşük güç tüketimli yeni SSD

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'dan yüksek hızlı ve düşük güç tüketimli yeni SSD
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"Mekanik disklerin yerini ne zaman alacaklar" sorusunun cevabı için uzmanlar ve analistler tartışadursun üreticiler yeni modellerle katı hâl disklerini yani SSD'leri geliştirmeye ve pazara hareket kazandırmaya devam ediyor. Sektöre yön veren isimlerden biri olan Koreli teknoloji devi Samsung, kurumsal ihtiyaçları göz önüne alarak hazırladığı yüksek hızlı ve düşük güç tüketimli yeni SSD modelini duyurdu.

Firmanın 2.5" boyutundaki yeni SSD modeli 100GB'lık depolama alanı sunuyor. SLC (single-level cell) NAND flash yongalarını temel alan ve 8 kanallı gelişmiş bir kontrolcü ile donatılan katı hâl diski, 230MB/sn'lik okuma ve 180MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor. Yük altında 1.9 Watt, bekleme durumunda ise 0.6 watt'lık güç tüketmine sahip yeni SSD, yüksek hız ve düşük güç tüketimiyle dikkat çekiyor.

Mart ayı içerisinde kullanıma sunulması beklenen 100GB'lık yeni SSD'nin fiyatı ise açıklanmadı.


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.: mds :. 9 yıl
Samsung herseye atlıyo,gitsin lcd yapsın.
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***CoNDoR*** 9 yıl

.: mds :.

Samsung herseye atlıyo,gitsin lcd yapsın.


bknz. Samsung Heavy Industries


shi.samsung.co.kr/...
en.wikipedia.org/...

Adamların asıl işi bu. LCD, SSD şu bu falan fıs bunların yanında
Adamlar gemi, mühendislik, offshore (denizde) sondaj kuleleri, enerji vb işlerindeler aynı zamanda.

Bu SSD ise baya ilgimi çekti. 2 tane bundan alıp RAID0 ile sistem + kısa süreli depolama (oyun vb) olarak kullanılır. Yanına da 2x2TB ile RAID1 mirroringle güvenle veri saklanır download falan oraya yapılır. Cayır cayır kullanılır valla.
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DH Misafiri 9 yıl
yanlıs bılgı verılmesın. ssd ler de normal hard dıskler gıbı verılerı urun yıllar saklar. belkı de daha fazla. tek dezavantajı fıyatı
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yonex78 10 yıl
TuVNeRa 07.01.2009 Saat: 18:00
Dezavantajı içinde ki veriyi klasik harddiskler gibi yıllarca saklayamaması.
bu ne anlama geliyor biraz açarmısınız lütfen
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okean 10 yıl
Böyle birşey yok, yeni nesil SSD'ler 7x24 çalışmayla bile 10 yıla yakın kullanım ömrüne sahipler. Bunu da zaman içinde aşırı yazma okuma sebebiyle "ölebilecek" veri alanlarının yerine otomatik olarak geçecek yedek alan bırakılmasıyla sağlanıyor. Bu sebeple önceki nesil SSD'ler 64GB, 128GB gibi rakamlarda iken yeni nesiller 60GB, 120GB gibi kapasitelerle geliyor. Aradaki fark bu otomatik "ölü blok" değişimi için ayrılmış durumda.

SSD'lerin ömrünü azaltan şey silip yerine yeniden yazma işlemi. Sıradan bir kullanıcı yazdığı bir dosyayı hemen silip yerine başka birşey yazmayacağı için çok büyük problem yok. Eğer download yapıyorsanız zaten indirdiğiniz bir dosyayı hemen silip yerine başka birşey yazmıyorsunuz. Diski komple swap(takas) diski olarak kullanıyorsanız bile 128KB'lık aynı veri bloğunu günde 30 defa yazıp sildiğinizi varsayarsak SSD'ler sizi en az 8-10 yıl problemsiz götürecektir. Çok yoğun yazma silme işlemlerinin olduğu workstation sistemlerdeki büyük dosya işleme veya sahne render gibi işlemlerde kullanılan SSD'ler için ise ortalama ömrün 5 yıl civarında verildiğini söyleyebilirim.
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taners9 10 yıl
ssd'lerin dez avantajı düşük yazma hızları değil. Güncel 7200rpm harddiskler ortalama 60-70 mb/s okuma yapabiliyor ki yazma hızları bundan daha düşük olacağı kesin. Ssd'lerin en dandikleri bile o hızda yazma yapabiliyor ki gecikme süreleri yok sayılacak kadar az olduğu için hddlerden daha performanslılar. Ssd'lerin dezavantajı sadece fiyatı. Veri güvenliği de aklımı kurcalıyor ama sorun yok diyor üreticiler.
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TuVNeRa 10 yıl
Dezavantajı içinde ki veriyi klasik harddiskler gibi yıllarca saklayamaması.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
120 160GB nin altında boşa üretmesinler bence.
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grafiker 10 yıl
dez avantajı düşük yama hızıydı ama onuda çözmüşler anlaşılan ama bu tarz 1 tb a yakın disklerin fiyatları ciddi şekilde pahalı olur düşüncesindeyim tahminim 1000 usd nin üzerinde olur fiyatı şuanda
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fatihcanery 10 yıl
ssd lerin dez avantajı neydi arkadaşlar =
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kerem 9 yıl

fatihcanery

ssd lerin dez avantajı neydi arkadaşlar =


Zamanla okuma yazma hızının düştüğünü duydum.
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fatihcanery 10 yıl
yavaş yavaş yaygınlaşıyor
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Mhzania 10 yıl
100 GB ve SLC.
800 $ 'dan aşağı olmaz bence
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