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Samsung'un televizyon pazarındaki hakim pozisyonu devam ediyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,1b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Güney Kore merkezli dünya elektronik devi Samsung, televizyon pazarında rakip tanımıyor. Küresel ekonomik kriz nedeniyle satışların yavaşlama eğilimine girdiği pazarın ekonomik iyileşmelere bağlı olarak bu yıl yeniden yükselişe geçmesi beklenirken, 2006 ile kıyaslandığında pazar payını neredeyse iki kat arttıran Samsung'un güçleneceği ve rakiplerinin önünde lider pozisyonunu koruyacağı belirtiliyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre 2006 yılında Sony'i geride bırakmayı başaran Samsung, farklı üretim yaklaşımıyla rakiplerinden ayrılmayı başarıyor. Diğer firmalardan farklı olarak televizyon üretimini kendi tesislerinde gerçekleştiren dolayısıyla başta üretim maliyetleri ve ekran kalitesi olmak üzere pek çok parametreyi kontrol edebilen Samsung, bu sayede avantaj elde etmeyi başarıyor.

Üretim maliyetlerini kontrol edebilmesi sayesinde marjın düşük olduğu televizyon pazarında avantaj elde ettiği belirtilen Samsung, artan satışlara paralel olarak kapasite arttırımına da ihtiyaç duyuyor. Firmadan Kim Yang-gyu açıklamasında, bu yıl kapasite arttırımına yönelik yatırım yapabileceklerini belirttirken, Samsung resmi açıklamasında Slovakya tesisini 136 milyon dolarlık yatırımla genişleteceğini duyurmuştu.

DisplaySearch tarafından hazırlanan rakamlara göre Samsung, şu an dünyanın en büyük televizyon üreticisi konumunda ve üçüncü çeyrek 2009 rakamlarına göre dünya televizyon satışlarının yarısından biraz daha fazlasını (%51) en büyük beş üretici tarafından gerçekleştiriliyor. Peki devler liginde güncel sıralama nasıl oluşuyor ve hangi üretici pazarın ne kadarını kontrol ediyor gelin hep birlikte bakalım.

Açıklanan rakamlara göre Samsung, küresel televizyon satışlarında %17.2'lik pazar payı ile lider durumda. Samsung'un hemen arkasından gelen isim ise %14.8'lik pazar payı ile yine bir Güney Kore firması olan LG. Wall Street Journal tarafından yayınlanan rakamlara göre Samsung geçtiğimiz yıl 38 milyon televizyon satarken bunların 27.5 milyonu LCD, 3.5 milyonu plazma kalanı ise CRT çözümlerdi.

İçinde bulunduğumuz 2010 yılında satışlarını 45 milyona çıkartmayı (39 milyonu LCD ve plazma) hedefleyen Samsung, LED TV satışlarında ise 2009'a kıyasla beş katlık bir artış öngörüyor.


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DH Misafiri 9 yıl
merhaba ben bir üniversite öğrencisiyim ve televizyonun üretim aşamaları ile ilgili bir proje hazırlıyorum televizyonun üretim süreciyle ilgili bir videonuz var mı bana bu konuda yardımcı olur musunuz
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Tolgá 9 yıl
adamaların heryerde eli var vede lider olabiliyorlar firma dediğin böyle olmalı
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DH Misafiri 9 yıl
@Erasmus78, Fx57 ye haksızlık ediyorsunuz bence. Samsung firmasıyla ilgili detaylar sizi çok ilgilendirmiyor olabilir, mümkündür. Fakat bana ve ekonomik verileri takip eden birçok kişiye bu özetlenmiş detay bilgiler çok faydalı oluyor. Bu yüzden donanımhaberi takip ediyorum.
Sonuçta hızlı bir göz gezdirme ile sadece ilgilendiğiniz kısmı okuma seçeneğiniz de mevcut..
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Erasmus78 9 yıl
@Fx57
Haberin başlığına bakıyorum, sonra detayını okuyorum. Gereksizce o kdar uzatıyorsun ki başlıkla ilgili kısıma gelmeden okumayı bırakıyorum artık.
İstisnasız her haberinde bunu yapıyorsun. Özellikle ekran kartı haberlerinde yazdığın haberin üçte ikisini ekran kartının özgeçmişine ayırıyorsun. Her ekran kartı haberinin ilk iki paragrafı neredeyse birebir aynı oluyor.
Bu gereksiz uzatmaların sonucunda okuyucu sıkıyor, haberi okumamasına neden oluyorsun.
Şu yaptığın habere bir bak. Haber 6 paragraflık uzun bir yazı haline gelmiş. Başlıkla ilgisi ise ancak 5. paragrafta kurulabiliyor. Yani 4 paragraf boyunca hikaye anlatıyorsun.
Google'da "Etkili haber yazma yöntemleri" aratıp şu yanlışına bir son ver artık.
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djx 9 yıl
evet bostum bende sana katılıyorum gereksiz yazıları var Fx57 nın birsey bildiğini zannetmiyorum yazıyı alıp çevirip copy paste yapıp duruyor okadar Boş işler


Erasmus78

@Fx57

Haberin başlığına bakıyorum, sonra detayını okuyorum. Gereksizce o kdar uzatıyorsun ki başlıkla ilgili kısıma gelmeden okumayı bırakıyorum artık.

İstisnasız her haberinde bunu yapıyorsun. Özellikle ekran kartı haberlerinde yazdığın haberin üçte ikisini ekran kartının özgeçmişine ayırıyorsun. Her ekran kartı haberinin ilk iki paragrafı neredeyse birebir aynı oluyor.

Bu gereksiz uzatmaların sonucunda okuyucu sıkıyor, haberi okumamasına neden oluyorsun.

Şu yaptığın habere bir bak. Haber 6 paragraflık uzun bir yazı haline gelmiş. Başlıkla ilgisi ise ancak 5. paragrafta kurulabiliyor. Yani 4 paragraf boyunca hikaye anlatıyorsun.

Google'da "Etkili haber yazma yöntemleri" aratıp şu yanlışına bir son ver artık.

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Batuist 9 yıl

Erasmus78

@Fx57

Haberin başlığına bakıyorum, sonra detayını okuyorum. Gereksizce o kdar uzatıyorsun ki başlıkla ilgili kısıma gelmeden okumayı bırakıyorum artık.

İstisnasız her haberinde bunu yapıyorsun. Özellikle ekran kartı haberlerinde yazdığın haberin üçte ikisini ekran kartının özgeçmişine ayırıyorsun. Her ekran kartı haberinin ilk iki paragrafı neredeyse birebir aynı oluyor.

Bu gereksiz uzatmaların sonucunda okuyucu sıkıyor, haberi okumamasına neden oluyorsun.

Şu yaptığın habere bir bak. Haber 6 paragraflık uzun bir yazı haline gelmiş. Başlıkla ilgisi ise ancak 5. paragrafta kurulabiliyor. Yani 4 paragraf boyunca hikaye anlatıyorsun.

Google'da "Etkili haber yazma yöntemleri" aratıp şu yanlışına bir son ver artık.

çokta yanlış sayılmaz.. ekran kartı mevzularında mesela kartın özellikleri geçmişi vs. vs. haberin yarısından fazlasını bile oluşturduğu oluyor. haber başlığını ilgilendiren konu bir iki satır oluyor .. Ama yinede harcanan bir emek var.. bunu bu şekilde sunması lazım.. diğer türlü çok acemice olur

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XivA 9 yıl
monitörünü kullanıyorum. çamaşır makinasını aldım ve en ilginci kamyonetini bile kullandım allahtan kızı yok :)
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sgnr 9 yıl
Hakediyor adam devam etsin tabi. Özellikle çok güzel monitör ve tv yapıyorlar.
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BiG_mAsTeR 9 yıl
Samsung un her işte parmağı var elektronikten polimere kadar...
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Batuist 9 yıl
samsung ne acaip bir firmadır öyle.. adamlar inşaat sektöründe bile varlar. Birisine her işi yapcağına tek bir iş yap adam gibi yap dersin ama bunlar yaptıkları her işi adam gibi yapıyorlar.. Demek ki çalışınca oluyormuş..
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