Samsung'un televizyon pazarındaki hakim pozisyonu devam ediyor

Güney Kore merkezli dünya elektronik devi Samsung, televizyon pazarında rakip tanımıyor. Küresel ekonomik kriz nedeniyle satışların yavaşlama eğilimine girdiği pazarın ekonomik iyileşmelere bağlı olarak bu yıl yeniden yükselişe geçmesi beklenirken, 2006 ile kıyaslandığında pazar payını neredeyse iki kat arttıran Samsung'un güçleneceği ve rakiplerinin önünde lider pozisyonunu koruyacağı belirtiliyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre 2006 yılında Sony'i geride bırakmayı başaran Samsung, farklı üretim yaklaşımıyla rakiplerinden ayrılmayı başarıyor. Diğer firmalardan farklı olarak televizyon üretimini kendi tesislerinde gerçekleştiren dolayısıyla başta üretim maliyetleri ve ekran kalitesi olmak üzere pek çok parametreyi kontrol edebilen Samsung, bu sayede avantaj elde etmeyi başarıyor.

Üretim maliyetlerini kontrol edebilmesi sayesinde marjın düşük olduğu televizyon pazarında avantaj elde ettiği belirtilen Samsung, artan satışlara paralel olarak kapasite arttırımına da ihtiyaç duyuyor. Firmadan Kim Yang-gyu açıklamasında, bu yıl kapasite arttırımına yönelik yatırım yapabileceklerini belirttirken, Samsung resmi açıklamasında Slovakya tesisini 136 milyon dolarlık yatırımla genişleteceğini duyurmuştu.

DisplaySearch tarafından hazırlanan rakamlara göre Samsung, şu an dünyanın en büyük televizyon üreticisi konumunda ve üçüncü çeyrek 2009 rakamlarına göre dünya televizyon satışlarının yarısından biraz daha fazlasını (%51) en büyük beş üretici tarafından gerçekleştiriliyor. Peki devler liginde güncel sıralama nasıl oluşuyor ve hangi üretici pazarın ne kadarını kontrol ediyor gelin hep birlikte bakalım.

Açıklanan rakamlara göre Samsung, küresel televizyon satışlarında %17.2'lik pazar payı ile lider durumda. Samsung'un hemen arkasından gelen isim ise %14.8'lik pazar payı ile yine bir Güney Kore firması olan LG. Wall Street Journal tarafından yayınlanan rakamlara göre Samsung geçtiğimiz yıl 38 milyon televizyon satarken bunların 27.5 milyonu LCD, 3.5 milyonu plazma kalanı ise CRT çözümlerdi.

İçinde bulunduğumuz 2010 yılında satışlarını 45 milyona çıkartmayı (39 milyonu LCD ve plazma) hedefleyen Samsung, LED TV satışlarında ise 2009'a kıyasla beş katlık bir artış öngörüyor.