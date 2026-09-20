Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SanDisk E31, yüksek hızlı ve kompakt taşınabilir SSD arayanlara geliyor

    SanDisk’in yeni taşınabilir SSD modeli E31, 1.000 MB/s’ye varan okuma hızı, 2 TB’a kadar depolama kapasitesi ve 2 metreye kadar düşmelere dayanıklı kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor.

    SanDisk E31 taşınabilir SSD duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    SanDisk, yüksek boyutlu dosyaların hızlı şekilde depolanması ve aktarılması için geliştirdiği yeni taşınabilir SSD modeli E31’i Çin’de duyurdu. SanDisk E31, 1.000 MB/s’ye varan sıralı okuma hızı ve üç farklı depolama kapasitesiyle satışa sunulacak. SSD’nin 21 Eylül’de satışa çıkması bekleniyor.

    SanDisk E31 özellikleri

    SanDisk E31, özellikle yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video dosyaları ile proje arşivlerini taşıyan kullanıcıları hedefliyor. Kompakt tasarıma sahip olan cihaz, yaklaşık 85 x 45 x 10 mm ölçülerinde ve yalnızca 33,2 gram ağırlığında. Bu sayede SSD, cepte, küçük bir çantada veya dizüstü bilgisayar kılıfında kolayca taşınabiliyor.

    SanDisk E31 taşınabilir SSD duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    SanDisk E31, USB 3.2 Gen 2 arayüzünü kullanıyor. 10 Gbps'ye kadar bant genişliği sunan bu bağlantı üzerinden SSD, 1.000 MB/s’ye kadar sıralı okuma hızına ulaşabiliyor. SanDisk’in açıklamasına göre bu değer, standart taşınabilir mekanik sabit disklerin sunduğu aktarım hızlarının yaklaşık beş katına karşılık geliyor.

    SSD, USB Type-C bağlantısı üzerinden uyumlu dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara bağlanabiliyor. Tak-çalıştır desteği sayesinde ek bir kurulum gerektirmeden kullanılabilen cihaz; Windows 10, macOS 13 ve üzeri işletim sistemlerinin yanı sıra Android 13, iOS 15 ve iPadOS 15 veya daha yeni sürümlerle uyumlu.

    iPad kullanıcıları, SSD'deki dosyalara doğrudan iPadOS’un yerleşik Dosyalar uygulaması üzerinden erişebiliyor. Diğer platformlarda ise SanDisk’in dosya yönetimi ve temel yedekleme araçları sunan Memory Zone uygulaması kullanılabiliyor.

    SanDisk E31 yalnızca taşınabilirlik açısından değil, dayanıklılık açısından da günlük kullanıma uygun şekilde tasarlanmış. SSD, 2 metreye kadar yükseklikten düşmelere dayanabilecek şekilde geliştirildi. Cihaz 0°C ile 45°C arasındaki sıcaklıklarda çalışabiliyor. Depolama sırasında ise -20°C ile 85°C arasındaki sıcaklıklara dayanabiliyor.

    SanDisk E31 fiyatı ne kadar?

    SanDisk E31, Çin’de üç farklı depolama kapasitesiyle satışa sunulacak. 500 GB kapasiteli temel modelin ön satış fiyatı 829 yuan (124 dolar) olarak açıklandı. 1 TB model 1.239 yuan (184 dolar), 2 TB model ise 2.199 yuan (328 dolar) fiyat etiketine sahip.

    Tüm SanDisk E31 modelleri, üretici tarafından sunulan üç yıllık sınırlı garantiyle birlikte geliyor. SSD’nin Çin’deki satışları 21 Eylül’de başlayacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    Profil resmi
    MunOG 3 saat önce

    TR de ki telefon piyasasının a.ma koyan adam konuştu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    assassin's creed black flag resynced türkçe yama ön cam filmi muayeneden geçer mi lada samara call of duty modern warfare 3 türkçe yama lastik kaptörü kontrol ettirin

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S23 SE
    Reeder S23 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo ThinkPad E16
    Lenovo ThinkPad E16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum