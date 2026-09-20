SanDisk E31, yüksek hızlı ve kompakt taşınabilir SSD arayanlara geliyor

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Tam Boyutta Gör SanDisk, yüksek boyutlu dosyaların hızlı şekilde depolanması ve aktarılması için geliştirdiği yeni taşınabilir SSD modeli E31’i Çin’de duyurdu. SanDisk E31, 1.000 MB/s’ye varan sıralı okuma hızı ve üç farklı depolama kapasitesiyle satışa sunulacak. SSD’nin 21 Eylül’de satışa çıkması bekleniyor.

SanDisk E31 özellikleri

SanDisk E31, özellikle yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video dosyaları ile proje arşivlerini taşıyan kullanıcıları hedefliyor. Kompakt tasarıma sahip olan cihaz, yaklaşık 85 x 45 x 10 mm ölçülerinde ve yalnızca 33,2 gram ağırlığında. Bu sayede SSD, cepte, küçük bir çantada veya dizüstü bilgisayar kılıfında kolayca taşınabiliyor.

Tam Boyutta Gör SanDisk E31, USB 3.2 Gen 2 arayüzünü kullanıyor. 10 Gbps'ye kadar bant genişliği sunan bu bağlantı üzerinden SSD, 1.000 MB/s’ye kadar sıralı okuma hızına ulaşabiliyor. SanDisk’in açıklamasına göre bu değer, standart taşınabilir mekanik sabit disklerin sunduğu aktarım hızlarının yaklaşık beş katına karşılık geliyor.

SSD, USB Type-C bağlantısı üzerinden uyumlu dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara bağlanabiliyor. Tak-çalıştır desteği sayesinde ek bir kurulum gerektirmeden kullanılabilen cihaz; Windows 10, macOS 13 ve üzeri işletim sistemlerinin yanı sıra Android 13, iOS 15 ve iPadOS 15 veya daha yeni sürümlerle uyumlu.

iPad kullanıcıları, SSD'deki dosyalara doğrudan iPadOS’un yerleşik Dosyalar uygulaması üzerinden erişebiliyor. Diğer platformlarda ise SanDisk’in dosya yönetimi ve temel yedekleme araçları sunan Memory Zone uygulaması kullanılabiliyor.

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SanDisk E31 yalnızca taşınabilirlik açısından değil, dayanıklılık açısından da günlük kullanıma uygun şekilde tasarlanmış. SSD, 2 metreye kadar yükseklikten düşmelere dayanabilecek şekilde geliştirildi. Cihaz 0°C ile 45°C arasındaki sıcaklıklarda çalışabiliyor. Depolama sırasında ise -20°C ile 85°C arasındaki sıcaklıklara dayanabiliyor.

SanDisk E31 fiyatı ne kadar?

SanDisk E31, Çin’de üç farklı depolama kapasitesiyle satışa sunulacak. 500 GB kapasiteli temel modelin ön satış fiyatı 829 yuan (124 dolar) olarak açıklandı. 1 TB model 1.239 yuan (184 dolar), 2 TB model ise 2.199 yuan (328 dolar) fiyat etiketine sahip.

Tüm SanDisk E31 modelleri, üretici tarafından sunulan üç yıllık sınırlı garantiyle birlikte geliyor. SSD’nin Çin’deki satışları 21 Eylül’de başlayacak.

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SanDisk E31 taşınabilir SSD duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

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