    SanDisk'in 2 TB kapasiteli yeni SD kartı fiyatıyla dudak uçuklatıyor

    SanDisk, Extreme Pro UHS-II SD kart serisinin 2TB kapasiteli yeni bir modelini piyasaya sundu. 2.000 dolar gibi astronomik bir fiyattan satışa sunulan kart neler sunuyor?

    SanDisk, Extreme Pro UHS-II SD kart serisinin 2TB kapasiteli yeni bir modelini piyasaya sundu. Şirket, bu kartın 310 MB/s’ye kadar sıralı okuma ve 305 MB/s’ye kadar sıralı yazma hızlarına ulaşabildiğini belirtiyor. Ancak bu performansın ciddi bir bedeli var. Kart 2.000 dolar gibi astronomik bir fiyattan satışa sunuluyor. Bu rakam, daha düşük segmentteki 2TB Extreme Pro UHS-I modele kıyasla dört kattan fazla artış anlamına geliyor. Yine de bu model, daha uygun fiyatlı 2TB seçeneğe göre daha yüksek okuma ve iki katından fazla yazma performansı sunuyor.

    SanDisk Extreme Pro UHS-II neler sunuyor?

    Yeni kart özellikle profesyonel video ve fotoğraf kullanıcıları hedef alınarak geliştirilmiş. Özellikle 8K video çekenler ya da yüksek çözünürlüklü seri çekim yapanlar için uygun. Her ne kadar PCIe ve NVMe tabanlı teknolojileri kullanan microSD Express kartlar daha yüksek performans sunsa da, günümüzde birçok dijital kamera hala klasik SD standardını kullanıyor. Bu nedenle kullanıcılar, yeni nesil kartların sunduğu hız avantajından çoğu zaman yararlanamıyor. İlginç bir şekilde, performans açısından daha geride olmasına rağmen 2TB kapasiteli UHS-II model, GB başına fiyat açısından microSD Express karttan daha pahalı. Örneğin 512GB microSD Express kart 119,99 dolar seviyesinde ve bu da GB başına yaklaşık 0,23 dolar anlamına geliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2TB kapasiteli Extreme Pro UHS-II SD kartta bu değer yaklaşık 1 dolar/GB seviyesine çıkıyor.

    UHS-II serisindeki bu kart, giriş seviyesindeki modellere kıyasla bazı ekstra avantajlar da sunuyor. Örneğin IP68 sertifikasıyla toza ve suya karşı dayanıklı olması ve yaklaşık 6 metreye kadar düşmelere karşı test edilmiş olması dikkat çekiyor. Bu yüzden sık sık yüksek çözünürlükte çekim yapan kullanıcılar için sunduğu hız artışı bu yüksek fiyatı haklı çıkarabilir. Ancak ortalama kullanıcılar için bu kart oldukça pahalı kalıyor.

    Son olarak, fiyatların bu kadar yüksek olmasının tek nedeni performans ve kapasite değil. Küresel ölçekte yaşanan bellek ve depolama çipi sıkıntısı da üretim maliyetlerini artırıyor. Bu nedenle bazı üreticiler daha pahalı, üst segment ürünlere yönelerek maliyetlerini dengelemeye çalışıyor. Nitekim Lexar ve Kingston gibi rakip markaların benzer özelliklere sahip SD kartlarının da benzer fiyat seviyelerinde konumlandığı görülüyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/storage/2tb-sandisk-memory-card-card-surfaces-for-eye-watering-usd2-000-top-tier-extreme-pro-uhs-ii-sd-promises-more-than-300-mb-s-sequential-read-and-write-performance https://www.amazon.com/dp/B0GR1GKBWP?tag=hawk-future-20&ascsubtag=tomshardware-us-2395797001864372169-20
