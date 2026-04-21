SanDisk QuickFlow TF kart okuyucu yüksek hızlar için geliyor

SanDisk QuickFlow TF özellikleri ve fiyatı
SanDisk QuickFlow TF kart okuyucu modeli USB-C 3.2 Gen 1 desteği sayesinde 190MB/s hızlarına kadar büyük boyutlu dosya transferine imkân tanıyor. Ayrıca UHS-I ve UHS-II microSD kartları destekleyerek kullanıcılarına geniş bir depolama seçeneği sunuyor. USB 3.0 ve USB 2.0 standartlarıyla geriye dönük uyumluluğu sayesinde hem yeni hem de eski sistemlerle sorunsuz bağlantı sağlıyor.
Sadece 30.48 x 20.70 x 8.76 mm boyutlarında ve 21.2 gram ağırlığında olan QuickFlow, küçük boyutları sayesinde çanta, sırt çantası veya cepte rahatlıkla taşınabiliyor. Ürün 0°C ile 45°C arasında çalışma sıcaklığına ve -10°C ile 70°C arasında depolama sıcaklığına dayanacak şekilde tasarlandı. SanDisk QuickFlow TF kart okuyucu 50$ fiyat etiketi ile global pazarlarda satışa sunuldu.