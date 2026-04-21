SanDisk QuickFlow TF kart okuyucu yüksek hızlar için geliyor

Tam Boyutta Gör Tüketici elektroniği pazarında halen önemli bir yere sahip olan hafıza kartları için haliyle kart okuyucular da önemini koruyor. SanDisk yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolarla uğraşanlar için yeni bir kart okuyucu duyurdu.

SanDisk QuickFlow TF kart okuyucu modeli USB-C 3.2 Gen 1 desteği sayesinde 190MB/s hızlarına kadar büyük boyutlu dosya transferine imkân tanıyor. Ayrıca UHS-I ve UHS-II microSD kartları destekleyerek kullanıcılarına geniş bir depolama seçeneği sunuyor. USB 3.0 ve USB 2.0 standartlarıyla geriye dönük uyumluluğu sayesinde hem yeni hem de eski sistemlerle sorunsuz bağlantı sağlıyor.

SanDisk'in 2 TB kapasiteli SD kartı fiyatıyla dudak uçuklatıyor 1 hf. önce eklendi

Sadece 30.48 x 20.70 x 8.76 mm boyutlarında ve 21.2 gram ağırlığında olan QuickFlow, küçük boyutları sayesinde çanta, sırt çantası veya cepte rahatlıkla taşınabiliyor. Ürün 0°C ile 45°C arasında çalışma sıcaklığına ve -10°C ile 70°C arasında depolama sıcaklığına dayanacak şekilde tasarlandı. SanDisk QuickFlow TF kart okuyucu 50$ fiyat etiketi ile global pazarlarda satışa sunuldu.

