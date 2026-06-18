Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünya Kupası ruhunu cebinize taşıyan bellek: SanDisk USB-C FIFA World Cup 2026 Edition İnceleme

    FIFA Dünya Kupası 2026 için hazırlanan özel sürüm SanDisk USB-C belleği inceledik. Hakem düdüğünden ilham alan tasarımı ve koleksiyon değeri taşıyan detaylarıyla dikkat çekiyor.

    SanDisk USB-C FIFA World Cup 2026 Sürümü İnceleme Tam Boyutta Gör
    Sandisk, teknoloji ve futbol meraklıları için özel bir koleksiyon ürünüyle karşımızda. FIFA 2026 Dünya Kupası’na özel olarak sınırlı sayıda üretilen SanDisk USB-C FIFA World Cup 2026 Sürümü USB belleği sizin için inceledik.

    Sandisk’in bu USB belleği, futbol sevdasını çevresine göstermek isteyen ve Türkiye’nin 24 yıl sonra katıldığı FIFA 2026 Dünya Kupası’nı özel bir ürünle hatırlamak isteyenlere hitap ediyor. Turnuvanın resmi lisanslı ürünlerinden biri olan bellek, Dünya Kupası atmosferini yansıtan tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. Kutusundan çıkar çıkmaz sıradan bir depolama ürünü olmadığını hissettirmeyi başarıyor.

    SanDisk USB-C FIFA World Cup 2026 Sürümü İnceleme Tam Boyutta Gör

    Tasarım: FIFA Dünya Kupası 2026’nın tüm renkleri bir arada

    SanDisk FIFA World Cup 2026 Sürümü USB bellek, tasarımsal anlamda oldukça başarılı bir koleksiyon ürünü olmuş. 2026 Dünya Kupası atmosferini hissettiren tüm detaylar bir araya getirilmiş. Belleğin gövde kısmı hakem düdüğü şeklinde tasarlanırken, boyun askısı ise turnuva renklerini ve FIFA World Cup 2026 yazısını taşıyor. İlk bakışta lisanslı bir ürün olduğunu belli ediyor. Hem tasarımıyla hem de malzeme kalitesiyle kaliteli hissettiriyor.

    SanDisk USB-C FIFA World Cup 2026 Sürümü İnceleme Tam Boyutta Gör
    Bu belleğin dört farklı tasarım seçeneği mevcut. Ülkemizde satılan ve incelememize konuk olarak siyah renkli versiyon turnuvanın genel kimliğini yansıtırken diğer renk seçeneklerinde ev sahibi ülkelerden ABD, Kanada ve Meksika’yı temsil eden tasarım detayları yer alıyor.

     

    SanDisk USB-C FIFA World Cup 2026 Sürümü İnceleme Tam Boyutta Gör
    Hakem düdüğü şeklindeki USB belleğin üst kısmında turnuvanın resmi renkleri kullanılarak rengarenk ve dikkat çeken bir tasarım tercih edilmiş. Bu tasarım “2026 FIFA Dünya Kupası” lisanslı ürünü olduğunu hissettiriyor. Kenarlarda futbol topu desenleri yer alırken, USB-C bağlantı noktasını koruyan kapakta dahi FIFA 2026 temasına uygun "26" logosu işlenmiş. Bu küçük detaylar ürünün koleksiyon değerini artırıyor.

    Elde bıraktığı tokluk hissi, bu bellek için takdir ettiğim bir diğer detay. Hafif ve kompakt olmasına rağmen asla ucuz veya kırılgan hissettirmiyor. Kapağı oldukça güvenli bir şekilde oturuyor, kullanılan malzemeler günlük taşıma için yeterince dayanıklı. Cihazı sırt çantama veya cebime atarken "acaba zarar görür mü?" endişesi yaşamıyorum. Boyun askısı kaybolma derdi olmadan kolayca taşınabiliyor, dilerseniz belleği anahtarlığa da takabiliyorsunuz. Son olarak kutu içeriğindne bir adet 2026 FIFA Dünya Kupası stickerı çıktığını da söyleyelim.

    Performansta kısıtlama yok

    SanDisk USB-C FIFA World Cup 2026 Sürümü İnceleme Tam Boyutta Gör

    Bu tarz koleksiyon ürünleri geliştirilirken tasarım ön plana çıkarken performansın geri planda kaldığına sıkça rastlıyoruz. Bu üründe ise performans konusunda herhangi bir taviz verilmemiş. USB-C bağlantı yuvası üzerinden 300 MB/saniyeye varan hızda veri aktarımı yapabildiği ifade ediliyor ki biz bunun da üzerinde performans elde ettik.

    SanDisk USB-C FIFA World Cup 2026 Sürümü, 64 GB ve 128 GB olarak iki farklı depolama seçeneği ile geliyor. Bellekte USB-C konnektörün kullanılması zekice düşünülmüş. Günümüzde pekçok cihaz USB-C’ye geçti ve yeni ürünler de USB-C ile gelmeye devam edecek. Böylece uzun yıllar Windows bilgisayar, Macbook, Android ve iOS cihazlarınızda kullanabilirsiniz. 

    SanDisk USB-C FIFA World Cup 2026 Sürümü İnceleme

    128 GB versiyonla gerçekleştirdiğimiz CrystalDiskMark testinde şirketin vaat ettiği hızların da üstüne çıkarak 415 MB/saniye okuma hızı ve 151 Mb/saniye yazma hızı elde ettik. Günümüz standartlarının üzerinde gayet başarılı performans sergiledi. 4K videolarınızı, fotoğraflarınızı ve yüksek boyutlu dosyalarınızı hızlı bir şekilde belleğe aktarabilirsiniz.

    Ürünün uzun ömürlü kullanım hedeflediğini gösteren bir diğer detay ise 5 yıllık sınırlı garanti desteği. Yıllar içerisinde performans kaybı yaşayan veya arızalanan birçok uygun fiyatlı USB bellekle karşılaştık. SanDisk ise depolama ürünlerindeki güvenilirliğini bu modelde de koruyor ve bunu koleksiyon değeri yüksek bir tasarımla birleştiriyor.

    Artıları

    2026 FIFA Dünya Kupası atmosferini hissetiren tasarım
    Sağlam ve dayanıklı malzeme kalitesi
    Boyun askısı ile kolay bir şekilde taşınabiliyor
    300 MB/s’ye varan okuma performansı
    USB-C ile Windows, MacOS ve mobil cihazlarla sorunsuz uyum
    5 yıl garanti

    Eksileri

    Sıradan USB-C belleklere göre pahalı
    Kapağı gövdeye entegre olmadığı için kaybolabilir

    Sonuç: Güzel bir hatıra

    SanDisk USB-C FIFA World Cup 2026 Sürümü, yalnızca bir depolama ürünü değil aynı zamanda Dünya Kupası ruhunu taşıyan bir koleksiyon ürünü. Türkiye'nin uzun yıllar sonra yeniden katıldığı Dünya Kupası’nı özel bir hatırayla anmak isteyen futbol tutkunları için güzel bir ürün ortaya çıkmış. Kenarda işlevsiz bir şekilde duracak bir maskot yerine hem kullanışlı hem de kaliteli bir koleksiyon ürünü olmuş.

    Hem teknolojiye hem de futbola ilgi duyan biri olarak bu bellek; sadece Dünya Kupası detayları değil aynı zamanda malzeme kalitesi ve performansıyla takdirimi kazandı. Siz de hem kullanışlı hem de şık bir 2026 FIFA Dünya Kupası ürünü arıyorsanız SanDisk USB-C FIFA World Cup 2026 Sürümü USB belleği listenize ekleyebilirsiniz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    manchester city aston villa 3-2 engelli raporu itiraz yorumları tv besleme kartı neden bozulur hibrit araç alınır mı erlik kimdir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Raider IGNIA
    Game Raider IGNIA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum