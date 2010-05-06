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SanDisk, Xbox 360'a özel USB belleklerini satışa sundu

SanDisk, Xbox 360'a özel USB belleklerini satışa sundu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bilindiği üzere Microsoft'un oyun konsolu Xbox 360, geçtiğimiz haftalarda USB bellek desteğine kavuştu. Xbox 360'ın kazandığı USB bellek desteği, depolama çözümleri üreticilerinin de dikkatini çekti. Dünya'nın önde gelen depolama birimleri üreticilerinde SanDisk, Microsoft Xbox 360'a özel USB belleğini üretti ve satışa sundu.

Tamamen Microsoft Xbox 360 için tasarlanan USB bellek, Xbox 360 için konfigüre edilmiş ve herhangi bir biçimlendirme işlemi gerektirmeden tak-çalıştır özelliği ile kolayca kullanılabiliyor. SanDisk'in 8 GB ve 16 GB kapasitelerle ürettiği USB bellekler, kullanıcılara oyunlarını USB belleğe kopyalama imkanı sunuyor. SanDisk'in Xbox 360 USB belleğine oyunlar, müzikler ve videolar kaydedilebiliyor. SanDisk, Xbox 360 kullanıcılarını bu ürünle birlikte 1 aylık Xbox LIVE Gold üyeliği hediye ediyor.

SanDisk'in Microsoft'un oyun konsolu Xbox 360'a özel USB belleklerinin 8 GB'lik modelinin 34.99$, 16 GB'lik modelin ise 69.99$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulduğu belirtildi.


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berkaylive 9 yıl
süper oldu bu son muhabbetler :D usb girişleri filan
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SonKullanIcIyIm 9 yıl
sandisk 4lüklerim vardı ama maalesef jasperın arkasındaki usb girişine hemen takamıyorum.. giriş çok içerde ve usbmin ucu derinlik sebebiyle çıkışa girmiyoor....o yüzden ara kablosu şart usb için... başlığın en resimdeki usb modelin ise ucu ince..
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JazHoyt 9 yıl
gerek varmı bukadar paraya biraz daha koy üzerine 320 lik harici hdd al onada atılıyor artık oyun :)
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Selfroot 9 yıl

birmezun

sandisk 4lüklerim vardı ama maalesef jasperın arkasındaki usb girişine hemen takamıyorum.. giriş çok içerde ve usbmin ucu derinlik sebebiyle çıkışa girmiyoor....o yüzden ara kablosu şart usb için... başlığın en resimdeki usb modelin ise ucu ince..


arkadakiyle niye uğraşıyorsun öndeki yerlere tak
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Jack Rabbit Slims 9 yıl
Oha be kardeşim bu fiyatlar ne böyle :S
Sıradan bir sandisk bellek Xbox için biçimlendirilemiyor mu zaten? Belleğin üstünde XBOX 360 yazınca ne oluyor k,.
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Adventure. 9 yıl
Ürün için fiyatı yüksek desekte kesinlikle satacaktır zaten kesin bunun pazar araştırması falan yapılmıştır.

Ms'in asıl parayı topladığı alanlar böyle yan gelir gibi gözüken yerler mesela Ms asıl parayı sattığı işletim sistemlerinden değil, şirketlere sattığı server programları ve şirkette bu programları kullanan kullanıcılar için aldıkları lisans parası ile kazanıyor.

Bir şirket Exchange server satın aldı diyelim iş bunla bitmiyor üstüne o server'ı kaç tane kullanıcı kullanacaksa onun için ciddi lisans bedelleri ödüyor tabi bu diğer aldığı bütün server'lar için geçerli işte Ms'in asıl parayı vurduğu noktalar buralardır.

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Batuist 9 yıl
yalnız oldukça şık olmuş..
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Cute Hentai 9 yıl
Normal versiyonunu ucuza almak varken neden bunu alalım ? Fiyat zaten şaka gibi.

Microsoft işini iyi biliyor her zamanki gibi bunu göstermekten çekinmiyor.


Hazır biçimlendirilmiş geliyor demişler bide yuh artık yani. Belleği alan adam biçimlendirmeye üşenir sanki. Denyoluğun bu kadarı...
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iscanthere 9 yıl
O paraya hdd alırım.
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NoFeaR1984 9 yıl
Bizi fazla koyun sanıyor bunlar.Almış 20$lık flash diski,xbox diye etiket yapıştırmış hop 69,99$

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FatihSelvi 9 yıl
hey maşallah fiyatlar cep yakan cinsinden bu microsoft gerçekten işini biliyo
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Adventure. 9 yıl
Güzel bir gelişme ama fiyatlarıda cep yakacak cinsten. Amerika'da fiyat buysa artık burada bizim satıcılar büyük ihtimalle üflerler.
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TELESCOPE 9 yıl
hediyesinin satışına ne etkisi olacakki
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