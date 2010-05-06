SanDisk, Xbox 360'a özel USB belleklerini satışa sundu

Bilindiği üzere Microsoft'un oyun konsolu Xbox 360, geçtiğimiz haftalarda USB bellek desteğine kavuştu. Xbox 360'ın kazandığı USB bellek desteği, depolama çözümleri üreticilerinin de dikkatini çekti. Dünya'nın önde gelen depolama birimleri üreticilerinde SanDisk, Microsoft Xbox 360'a özel USB belleğini üretti ve satışa sundu.
Tamamen Microsoft Xbox 360 için tasarlanan USB bellek, Xbox 360 için konfigüre edilmiş ve herhangi bir biçimlendirme işlemi gerektirmeden tak-çalıştır özelliği ile kolayca kullanılabiliyor. SanDisk'in 8 GB ve 16 GB kapasitelerle ürettiği USB bellekler, kullanıcılara oyunlarını USB belleğe kopyalama imkanı sunuyor. SanDisk'in Xbox 360 USB belleğine oyunlar, müzikler ve videolar kaydedilebiliyor. SanDisk, Xbox 360 kullanıcılarını bu ürünle birlikte 1 aylık Xbox LIVE Gold üyeliği hediye ediyor.
SanDisk'in Microsoft'un oyun konsolu Xbox 360'a özel USB belleklerinin 8 GB'lik modelinin 34.99$, 16 GB'lik modelin ise 69.99$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulduğu belirtildi.
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arkadakiyle niye uğraşıyorsun öndeki yerlere tak
Sıradan bir sandisk bellek Xbox için biçimlendirilemiyor mu zaten? Belleğin üstünde XBOX 360 yazınca ne oluyor k,.
Ms'in asıl parayı topladığı alanlar böyle yan gelir gibi gözüken yerler mesela Ms asıl parayı sattığı işletim sistemlerinden değil, şirketlere sattığı server programları ve şirkette bu programları kullanan kullanıcılar için aldıkları lisans parası ile kazanıyor.
Bir şirket Exchange server satın aldı diyelim iş bunla bitmiyor üstüne o server'ı kaç tane kullanıcı kullanacaksa onun için ciddi lisans bedelleri ödüyor tabi bu diğer aldığı bütün server'lar için geçerli işte Ms'in asıl parayı vurduğu noktalar buralardır.
Microsoft işini iyi biliyor her zamanki gibi bunu göstermekten çekinmiyor.
Hazır biçimlendirilmiş geliyor demişler bide yuh artık yani. Belleği alan adam biçimlendirmeye üşenir sanki. Denyoluğun bu kadarı...