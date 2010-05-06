SanDisk, Xbox 360'a özel USB belleklerini satışa sundu

Bilindiği üzere Microsoft'un oyun konsolu Xbox 360, geçtiğimiz haftalarda USB bellek desteğine kavuştu. Xbox 360'ın kazandığı USB bellek desteği, depolama çözümleri üreticilerinin de dikkatini çekti. Dünya'nın önde gelen depolama birimleri üreticilerinde SanDisk, Microsoft Xbox 360'a özel USB belleğini üretti ve satışa sundu.

Tamamen Microsoft Xbox 360 için tasarlanan USB bellek, Xbox 360 için konfigüre edilmiş ve herhangi bir biçimlendirme işlemi gerektirmeden tak-çalıştır özelliği ile kolayca kullanılabiliyor. SanDisk'in 8 GB ve 16 GB kapasitelerle ürettiği USB bellekler, kullanıcılara oyunlarını USB belleğe kopyalama imkanı sunuyor. SanDisk'in Xbox 360 USB belleğine oyunlar, müzikler ve videolar kaydedilebiliyor. SanDisk, Xbox 360 kullanıcılarını bu ürünle birlikte 1 aylık Xbox LIVE Gold üyeliği hediye ediyor.

SanDisk'in Microsoft'un oyun konsolu Xbox 360'a özel USB belleklerinin 8 GB'lik modelinin 34.99$, 16 GB'lik modelin ise 69.99$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulduğu belirtildi.