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    Saniyeler içinde stokları tükenen PS5 bugün yeniden Amazon.com.tr'de satışta!

    Dün akşam saatlerinde sınırlı stokla siparişe açılan PlayStation 5 tahmin edebileceğiniz gibi dakikalar içinde tükendi. Bugün ise yine aynı saatte, sınırlı sayıda stok ile tekrar siparişe açılacak.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    3,7b
    81
    49
    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    15

    Saniyeler içinde stokları tükenen PS5 bugün yeniden Amazon.com.tr'de satışta!
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    Bu yılın oyuncular adına en önemli olaylarından biri olan yeni nesil konsollar ne yazık ki ülkemiz dahil hiçbir yerde bulunamıyor. Çıktığı günden bu yana sınırlı sayıda satışa çıkan PlayStation 5, dün akşam saatlerinde Amazon.com.tr'de satışa sunulmuştu.

    Ayrıca Bkz. "Amazon Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimleri"

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    Dün akşam saat 18.00'da Amazon.com.tr'de 50 adet stok ile siparişe açılan PlayStation 5, saniyeler içerisinde bitti. Ancak Amazon, bugün aynı saatte yine siparişe açılacağını açıkladı. 

    PlayStation 5, bu akşam 18.00'da yine sınırlı sayıda stok ile siparişe açılacak. Satın almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. 

    Buraya tıklayarak Amazon.com.tr'nin PlayStation 5 sayfasına ulaşabilirsiniz. Ürün satışa açıldığında da yine aynı adresten satıcıyı Amazon seçerek sipariş verebilirsiniz.

    Tavsiye edilen fiyatı ile, yani 8299 TL ile dün satışa sunulan PlayStation 5'e bugün bir indirim yapılacak mı bilinmiyor ancak büyük bir ihtimalle indirimsiz fiyattan yani 8299 TL'den satışa sunulacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    dere.beyi (sert dert) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    arkadaşlar saçma salak hani fakirlik vs. bahsetmeden söyleyeyim
    2019 yılında 40k milyoner vardı Türkiye'de :)
    bir ülkenin ekonomisi günlük asgari ücretle ne alınabilceği üzerine ölçülür
    arkadaşlar saçma salak hani fakirlik vs. bahsetmeden söyleyeyim 2019 yılında 40k milyoner vardı Türkiye'de :) bir ülkenin ekonomisi günlük asgari üc...
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    1 Yanıt Yanıtla +31
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tamam alacak kişilerin sayısı fazla gözükmeyebilir ama 50 tane getirmek nedir
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    fhrstw 1 sa. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Vergi düşerse diye bir beklenti var ama boş bir beklenti vergiler Türkiye tarihinde hiç düşmedi.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    MühendisMurat (Murat ) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aga Sony'yi tebrik etmek lazım bu ne güzel PR çalışmasıdır, özel veya ekstra olan ne var? Klasik haline gelen serinin yeni ürünü yani çok normal bir şey, daha önce bu denli olaylar olmuyordu... ha bire ünlüler bununla foto, video çekiliyor? sonra da az stok olaylarıyla bir heyecan yaratma olayı falan, ulen kapitalizm kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorsun bizimle helal olsun, bu kadar dünya malına tamah edip çocuklar gibi bunların peşinden bu kadar hırsla koşmamız da bizim ayıbımız olsun...
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    Myhres7 (Yunus Bölük) 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    Milyonerleri bahane etmeyimin be

    İnternette açlık naraları atanlar koşa koşa gidip alıyor.Ülke ekonomisi yerlerde ama fakir edebiyatı yapan doyumsuzlar da pişkin
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    Vincent54 (Yuşa Topaloğlu) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    gene karaborsa başka bişey değil. normal retail alamazsanızda gidip karaborsada 2 bin fazlasınada almayın yani. kafanızı kullanın
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    TheCaliph_ 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ne dakikasi kardesim saniyesinde bitti. 10 urun getirmisler algi kasiyorlar. Bir de surpriz dediler guluyorum sadece.



    @ilkerinanc bir insan dusunun hicbir konuda bilgisi yok ama her konuda yorumu var.
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    Weautx 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    İnstagramda 50 tane çekilişe katıldık, sonucları bekliyoruz.
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    Mugetsuga 44 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    50 tane gelmiş oooOOOO saniyeler içerisinde de tükenmiş oooOOOOO

    Gelin de ülkede fakirlik yok diye algı kasın şimdi

    Ekleme: Verginin 31 Aralık gecesi kalkacağına inanan, toz pembe bir dünyada yaşayanlar varken daha çok vergi yüklerler sırtımıza
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    aliosman2323 (ali osman ) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yahu ps5 alacağınıza PC toplasaniza 8300 TL ye ikinci el canavar gibi PC toplanır bir milyon tane oyun bulursun ps5 de 2 tanemi var şuan yazık lan size :)
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    gavuroglan (taylor ) 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    kaynak kıçın mı ?
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    Aziz Bektaş (Aziz Bektaş) 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar talep olmasında ki sebep ne fiyat nedir yani insanlar hucum ediyor
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    WaylandIZMIR 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yeni Türkiye de artık fiyatlar böyle. Yalayanlar düşünsün biraz bakalım. Ne hale geldiğimizi anlarlar bir ihtimal
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