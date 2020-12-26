Saniyeler içinde stokları tükenen PS5 bugün yeniden Amazon.com.tr'de satışta!

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Bu yılın oyuncular adına en önemli olaylarından biri olan yeni nesil konsollar ne yazık ki ülkemiz dahil hiçbir yerde bulunamıyor. Çıktığı günden bu yana sınırlı sayıda satışa çıkan PlayStation 5, dün akşam saatlerinde Amazon.com.tr'de satışa sunulmuştu.

Ayrıca Bkz. "Amazon Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimleri"

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Dün akşam saat 18.00'da Amazon.com.tr'de 50 adet stok ile siparişe açılan PlayStation 5, saniyeler içerisinde bitti. Ancak Amazon, bugün aynı saatte yine siparişe açılacağını açıkladı.

PlayStation 5, bu akşam 18.00'da yine sınırlı sayıda stok ile siparişe açılacak. Satın almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor.

Buraya tıklayarak Amazon.com.tr'nin PlayStation 5 sayfasına ulaşabilirsiniz. Ürün satışa açıldığında da yine aynı adresten satıcıyı Amazon seçerek sipariş verebilirsiniz.

Tavsiye edilen fiyatı ile, yani 8299 TL ile dün satışa sunulan PlayStation 5'e bugün bir indirim yapılacak mı bilinmiyor ancak büyük bir ihtimalle indirimsiz fiyattan yani 8299 TL'den satışa sunulacak.

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