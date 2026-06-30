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    Şanlıurfa'da dronlar kaçak trafoları ortaya çıkardı

    Şanlıurfa'da dron destekli denetimlerde kaçak trafolar ortaya çıkarıldı. Tarımsal sulamada kullanılan kaçak trafolar, 3 bin hanenin ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede.

    Şanlıurfa'da dronlar kaçak trafoları ortaya çıkardı Tam Boyutta Gör
    Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen dron destekli kaçak elektrik denetimlerinde, tarımsal sulamada kullanıldığı belirlenen 29 kayıt dışı trafo tespit edildi. Yetkililer, kaçak trafoların toplam kurulu gücünün 4 bin 440 kilovolt olduğunu açıklarken, olayla ilgili yasal süreç başlatıldı.

    3 bin hanenin tüketimine denk

    Dicle Elektrik ekipleri tarafından Yağızlar, Fareli, Kızlarsarayı ve Sağırtaş mahallelerinde yürütülen denetimlerde, kayıt dışı olarak kullanılan 29 trafo belirlendi. Yapılan incelemelerde trafoların en düşük 50 kilovolt, en yüksek ise 250 kilovolt gücünde olduğu tespit edildi.

    Yetkililerin verdiği bilgilere göre, kaçak trafoların toplam kurulu gücü yaklaşık 3 bin hanenin günlük elektrik tüketimine eş değer bir kapasiteye ulaşıyor. Denetimlerde elde edilen bulgulara göre söz konusu trafolar, pamuk ekili tarlalar ile ikinci ürün ekimi yapılacak tarım arazilerinin sulanması amacıyla kullanıldı.

    Kaçak elektrikle çalışan derin su kuyularından çekilen yeraltı suyunun, bu trafolar üzerinden enerji sağlanarak tarımsal sulamada değerlendirildiği belirlendi. Tespit edilen 29 kaçak trafo hakkında yasal işlem başlatılırken, trafolara el konulabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunuldu.

    Dicle Elektrik'in denetimlerde kullandığı dronlar, anız yakma yasağının ihlal edildiği alanları da kayıt altına aldı. Şanlıurfa Valiliği'nin yasağına rağmen, hasadı tamamlanan buğday tarlalarında bazı kişilerin anız yaktığı görüntülendi. Büyük yangın riski oluşturduğu için anız yakma olaylarına ilişkin elde edilen görüntüler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla jandarma ekiplerine teslim edildi.

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    eski_nesil 2 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 3 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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