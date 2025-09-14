Sanmar, Danimarka’nın ilk tam elektrikli römorkörünü inşa etti

Sanmar, sıfır emisyonlu ve tam elektrikli römorkör üretiminde dünya lideri konumunda. Şirket, uzun yıllardır iş birliği yaptığı SVITZER için inşa ettiği bu yeni römorkörle sektördeki öncülüğünü bir kez daha pekiştirmiş oldu.
Hem performanslı hem de emisyonsuz
Bu teknoloji sayesinde SVITZER INGRID’in her yıl Oresund bölgesindeki karbon salımını 600–900 ton azaltması bekleniyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sağlanan kıyı elektriğiyle sadece bir saatlik şarj süresi günlük operasyonlar için yeterli oluyor.
SVITZER INGRID, Sanmar’ın SVITZER’e teslim ettiği 30. römorkör olma özelliğini taşıyor. Ayrıca şirketin ürettiği dokuzuncu tam elektrikli römorkör ve SVITZER’in küresel filosundaki ilk elektrikli gemi olarak dikkat çekiyor. Sanmar’ın geliştirdiği tamamen elektrikli ElectRA römorkörleri Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika’da hizmet veriyor.
Sanmar, bugüne kadar dünyadaki tam elektrikli römorkörlerin yarısından fazlasını Türkiye'deki çevre dostu tersanelerinde ürettiğini belirtiyor. Kanada, Şili, Norveç ve Türkiye'nin ardından şimdi de Danimarka'ya teslim edilen bu gemiyle şirket, sürdürülebilir denizcilikte küresel ölçekte standart belirlemeye devam ediyor. Öte yandan halihazırda altı yeni elektrikli römorkörün inşası sürüyor. Bunlar arasında, Türkiye'nin kamuya ait enerji şirketi BOTAŞ için yapımı devam eden dört birim de bulunuyor.
hayret vagbotlar çamur atmamış...