    Sanmar, Danimarka’nın ilk tam elektrikli römorkörünü inşa etti

    Sanmar’ın inşa ettiği SVITZER INGRID, Danimarka’nın ilk tam elektrikli römorkörü oldu. Kraliçe Mary’nin adını verdiği gemi, yıllık 900 tona kadar CO² tasarrufu sağlayacak.

    Sanmar, Danimarka’nın ilk tam elektrikli römorkörünü inşa etti Tam Boyutta Gör
    Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen törende, ülkenin ilk tam elektrikli römorkörü SVITZER INGRID, Kraliçe Mary tarafından resmen adlandırıldı. Denizcilik sektöründen 100’den fazla davetlinin katıldığı etkinlikte römorkörün yapımını üstlenen Türk Sanmar Tersaneleri de yer aldı.

    Sanmar, sıfır emisyonlu ve tam elektrikli römorkör üretiminde dünya lideri konumunda. Şirket, uzun yıllardır iş birliği yaptığı SVITZER için inşa ettiği bu yeni römorkörle sektördeki öncülüğünü bir kez daha pekiştirmiş oldu.

    Hem performanslı hem de emisyonsuz

    Sanmar, Danimarka’nın ilk tam elektrikli römorkörünü inşa etti Tam Boyutta Gör
    SVITZER INGRID, Kanadalı denizcilik mühendislik firması Robert Allan Ltd’nin Sanmar’a özel olarak geliştirdiği ElectRA 2500SX tasarımına dayanıyor. Römorkör, 25,4 metre uzunluğa, 12,86 metre genişliğe ve 5,40 metre su çekimine sahip. 1.808 kWh batarya sistemi, FFV1 yangın söndürme donanımı ve 70 tonluk çekme gücüyle donatılan gemi, operasyonlarının yüzde 90’ını yalnızca batarya gücüyle gerçekleştirebiliyor.

    Bu teknoloji sayesinde SVITZER INGRID’in her yıl Oresund bölgesindeki karbon salımını 600–900 ton azaltması bekleniyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sağlanan kıyı elektriğiyle sadece bir saatlik şarj süresi günlük operasyonlar için yeterli oluyor.

    SVITZER INGRID, Sanmar’ın SVITZER’e teslim ettiği 30. römorkör olma özelliğini taşıyor. Ayrıca şirketin ürettiği dokuzuncu tam elektrikli römorkör ve SVITZER’in küresel filosundaki ilk elektrikli gemi olarak dikkat çekiyor. Sanmar’ın geliştirdiği tamamen elektrikli ElectRA römorkörleri Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika’da hizmet veriyor.

    Sanmar, bugüne kadar dünyadaki tam elektrikli römorkörlerin yarısından fazlasını Türkiye’deki çevre dostu tersanelerinde ürettiğini belirtiyor. Kanada, Şili, Norveç ve Türkiye’nin ardından şimdi de Danimarka’ya teslim edilen bu gemiyle şirket, sürdürülebilir denizcilikte küresel ölçekte standart belirlemeye devam ediyor. Öte yandan halihazırda altı yeni elektrikli römorkörün inşası sürüyor. Bunlar arasında, Türkiye’nin kamuya ait enerji şirketi BOTAŞ için yapımı devam eden dört birim de bulunuyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

