Yeni elektrikli Renault Master tanıtıldı: Değişen batarya kimyasıyla daha hızlı şarj

Batarya kapasitesi aynı kalırken kimyası değişti: Daha hızlı şarj
Yenilenen Master E-Tech'in kalbinde, kağıt üstünde yine aynı görünen 87 kWsa kapasiteli bir batarya yer alıyor. Ancak Renault, perde arkasında hücre kimyasını tamamen değiştirerek yüksek seviye nikelden orta seviye nikel içeriğine sahip yeni bir hücre yapısına geçiş yaptı.
Araçtan elektrikli alet çalıştırma dönemi
Yenilenen elektrikli Master'ın kabininde ve kargo alanında artık 220 voltluk, 3.5 kW güç çıkışı sunan bir priz yer alıyor. Bu teknoloji sayesinde esnaflar, ustalar ve şantiye çalışanları; harici hiçbir jeneratöre veya uzatma kablosuna ihtiyaç duymadan bataryalı aletlerini doğrudan araçtan şarj edebilecek veya doğrudan çalıştırabilecek.
Ayrıca Renault, özellikle belediyeler ve şehir içi lojistik firmaları için daha düşük bütçeli, şasi-kabin gövdeli ve 40 kWsa bataryalı yeni bir şehir içi versiyonunu da aileye dahil etti.
Kabin için yenilendi
- Yenilenen orta konsol sayesinde sürücü kabini ile arka kargo alanı arasındaki geçiş kolaylaştırıldı ve hareket özgürlüğü artırıldı.
- Dijital gösterge paneli tamamen modernize edilirken, anahtarsız giriş sistemi standartlaştı.
- Güvenlik tarafında; sürücü yorgunluk ve dikkat izleme kamerası, adaptif hız sabitleyici ve Auto-Hold fonksiyonlu elektronik park freni tüm önden çekişli modellerde standart olarak sunulmaya başlandı.
Sürdürülebilirliğe de odaklanan Renault, Master’ın ön konsolunun üst kısmında ömrünü tamamlamış hurda araçlardan geri dönüştürülen %20 oranında geri dönüştürülmüş plastik kullanmaya başladı.
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