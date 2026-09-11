Sany elektrikli çekiciler Türkiye'de üretilecek: 500 milyon dolarlık yatırım hedefi

Ankara'da 500 milyon dolarlık tesis: Yılda 30 bin araç
Ankara'da 26 bin metrekarelik kapalı alana sahip Entegre Üretim ve Operasyon Merkezi'nde montaj hattından inen ilk 20 araç satışa hazır hale getirildi. Ortaklığın 5 yıllık stratejik hedefleri ise oldukça agresif:
İlk etap: 50 milyon dolarlık yatırımla yıllık 2.000 araç üretim kapasitesine ulaşıldı.
5 yıllık hedef: Toplam yatırım tutarı 500 milyon dolara, tesis alanı ise 1 milyon metrekareye çıkarılacak. Yılda 30.000 adetlik üretim kapasitesiyle Türkiye, SANY’nin tüm Avrupa pazarına ihracat yapacağı ana üs olacak.
Geniş ürün yelpazesi: 2027 sonuna kadar şantiye, maden, lojistik, çimento ve şehir içi dağıtıma uygun 8 farklı şasi tipi Ankara’daki fabrikada üretilecek.
900 beygir güç ve 636 kWsa batarya
Sürücü alkolmetreye üflemeden çalışmıyor
Araçlar, Avrupa Birliği'nin zorunlu kıldığı tüm gelişmiş sürüş destek (ADAS) sistemlerine sahip. Ayrıca araçlarda kabin içine entegre edilen alkolmetre de bulunuyor. Sürücü direksiyona geçtiğinde cihaza üflemeden ve alkolsüz olduğu doğrulanmadan motor çalışmıyor. Bu özellik, özellikle filo sahipleri ve lojistik firmaları için büyük bir güvenlik teminatı oluşturuyor.