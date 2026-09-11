Sany elektrikli çekiciler Türkiye'de üretilecek: 500 milyon dolarlık yatırım hedefi

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye, elektrikli binek araçlardan sonra ağır ticari ve lojistik segmentinde de küresel bir üretim üssü olma yolunda dev bir adım attı. Dünyanın en büyük iş makinesi ve ağır ticari üreticilerinden Çinli SANY, Türk partneri FMT iş birliğiyle Türkiye'de elektrikli tır, çekici ve kamyon üretimi için düğmeye bastı.

Ankara'da 500 milyon dolarlık tesis: Yılda 30 bin araç

Ankara'da 26 bin metrekarelik kapalı alana sahip Entegre Üretim ve Operasyon Merkezi'nde montaj hattından inen ilk 20 araç satışa hazır hale getirildi. Ortaklığın 5 yıllık stratejik hedefleri ise oldukça agresif:

İlk etap: 50 milyon dolarlık yatırımla yıllık 2.000 araç üretim kapasitesine ulaşıldı.

50 milyon dolarlık yatırımla yıllık 2.000 araç üretim kapasitesine ulaşıldı. 5 yıllık hedef: Toplam yatırım tutarı 500 milyon dolara , tesis alanı ise 1 milyon metrekareye çıkarılacak. Yılda 30.000 adetlik üretim kapasitesiyle Türkiye, SANY’nin tüm Avrupa pazarına ihracat yapacağı ana üs olacak.

Toplam yatırım tutarı , tesis alanı ise 1 milyon metrekareye çıkarılacak. Yılda Türkiye, SANY’nin tüm Avrupa pazarına ihracat yapacağı ana üs olacak. Geniş ürün yelpazesi: 2027 sonuna kadar şantiye, maden, lojistik, çimento ve şehir içi dağıtıma uygun 8 farklı şasi tipi Ankara’daki fabrikada üretilecek.

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900 beygir güç ve 636 kWsa batarya

Tam Boyutta Gör Türkiye'de montajı yapılan elektrikli çekiciler, teknik verileriyle ağır ticari segmentinde dikkat çekiyor. Araçlarda tam 636 kWsa kapasiteli devasa bir batarya paketi yer alıyor. Çift elektrik motoruna sahip çekiciler, tepe noktada 900 beygir güç üretiyor. Tam şarjla yüklü halde 450 ile 550 km arası menzil sunan dev araçlar, 600 kW'lık ultra hızlı DC şarj üniteleriyle sadece 1 saatte %100 doluluğa ulaşabiliyor.

Sürücü alkolmetreye üflemeden çalışmıyor

Araçlar, Avrupa Birliği'nin zorunlu kıldığı tüm gelişmiş sürüş destek (ADAS) sistemlerine sahip. Ayrıca araçlarda kabin içine entegre edilen alkolmetre de bulunuyor. Sürücü direksiyona geçtiğinde cihaza üflemeden ve alkolsüz olduğu doğrulanmadan motor çalışmıyor. Bu özellik, özellikle filo sahipleri ve lojistik firmaları için büyük bir güvenlik teminatı oluşturuyor.

Yakıt maliyetini 6’da 1’e düşürüyor

Tam Boyutta Gör İşletme kendi şarj cihazını kurup araçları şarj ederse, dizel muadillerine kıyasla elektrikli ağır ticarilerin işletme maliyetinde yaklaşık 6'da 1 oranında devasa bir tasarruf sağladığı belirtiliyor. Türkiye genelinde 14 farklı lokasyonda bayi ve servis ağı kuracak olan FMT-SANY ortaklığı, müşterilere maksimum 250 km mesafeden 3 saat içinde yerinde servis garantisi verecek.

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