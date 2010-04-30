Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sanyo, yeni projeksiyon cihazı PLV-Z4000'ü tanıttı

Sanyo, yeni projeksiyon cihazı PLV-Z4000'ü tanıttı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,4b
1
Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sanyo, yeni projeksiyon cihazı PLV-Z4000'ü tanıttı
Tam Boyutta Gör

Projeksiyon pazarında söz sahibi firmalardan biri olan Sanyo, yeni projeksiyon cihazını tanıttı. Sanyo'nun PLV-Z4000 olarak adlandırdığı projeksiyon cihazı sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor. Sanyo, PLV-Z4000 adını verdiği projeksiyon cihazında tazeleme hızını 120Hz olarak belirledi. Full HD (1080p) görüntüyü 16:9 oranında aktarabilen projeksiyon cihazı, 1200 ANSI lümen parlaklığa ve 65.000:1 kontrast oranına sahip. Sinema modu olan 24 FPS (kare-saniye) desteğine de sahip olan PLV-Z4000, kullanıcılara HDMI 1.3b, D-sub, S-video, komponent ve kompozit girişleri sunuyor.

Sanyo'nun 3LCD teknolojisine sahip olan projeksiyon cihazının Mayıs ayının sonlarında piyasaya sunulacağı belirtildi. Sanyo'nun teknik özellikleriyle dikkat çeken projeksiyon cihazının satış fiyatı ise 2.945$ olarak belirlendi

 


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
|
DH Forum
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim