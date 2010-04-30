Sanyo, yeni projeksiyon cihazı PLV-Z4000'ü tanıttı

Projeksiyon pazarında söz sahibi firmalardan biri olan Sanyo, yeni projeksiyon cihazını tanıttı. Sanyo'nun PLV-Z4000 olarak adlandırdığı projeksiyon cihazı sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor. Sanyo, PLV-Z4000 adını verdiği projeksiyon cihazında tazeleme hızını 120Hz olarak belirledi. Full HD (1080p) görüntüyü 16:9 oranında aktarabilen projeksiyon cihazı, 1200 ANSI lümen parlaklığa ve 65.000:1 kontrast oranına sahip. Sinema modu olan 24 FPS (kare-saniye) desteğine de sahip olan PLV-Z4000, kullanıcılara HDMI 1.3b, D-sub, S-video, komponent ve kompozit girişleri sunuyor.

Sanyo'nun 3LCD teknolojisine sahip olan projeksiyon cihazının Mayıs ayının sonlarında piyasaya sunulacağı belirtildi. Sanyo'nun teknik özellikleriyle dikkat çeken projeksiyon cihazının satış fiyatı ise 2.945$ olarak belirlendi