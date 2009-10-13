Sapphire DirectX 11 destekli Radeon HD 5750 ve Radeon HD 5770 modellerini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, Radeon HD 5700 serisini duyurdu. Firmanın DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper GPU'sunu temel alıyor ve 128-bit bellek veri yolu desteği ile geliyorlar. Her ikisi de 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ve çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X desteği ile gelen yeni nesil ekran kartlarından Radeon HD 5770, 800x paralel işlem birimi ve 40x doku ünitesiyle donatılırken, Radeon HD 5750 modeline ise 720x paralel işlem birimi ve 36x doku ünitesi eşlik ediyor.

Radeon HD 5770 için AMD-ATi'nin referans tasarımını baz alan Sapphire, Radeon HD 5750 modelinde ise farklı bir yol izleyerek tasarımda özelleşmeyi tercih etmiş. Mavi renkli baskılı devre ve Radeon HD 4850'nin özel tasarımlı çözümlerini anımasatan özel soğutucu ile donatılan kartın bu sayede daha sessiz ve serin bir şekilde serinletilebildiği belirtiliyor. Sapphire'in her ikisi de standart saat hızlarıyla gelen yeni modellerinden Radeon HD 5770, 850MHz GPU ve 4800MHz bellek saat hızlarında görev yaparken, Radeon HD 5750 modeli ise 700MHz GPU ve 4600MHz bellek saat hızlarıyla geliyor.

Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle gelen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları, çoklu monitör kullanımı için Eyefinity teknolojisine de destek veriyorlar. Bekleme durumunda 16 Watt ve 18 Watt, yük altında ise 86 Watt ve 108 Watt'lık güç tüketim değerlerine sahip olan ekran kartları ile birlikte kullanıcılara Direct X 11 desteki ilk oyunlardan birisi olacak Dirt 2 için kupon da veriliyor.

Sapphire'in Radeon HD 5750 ve Radeon HD 5770 modellerini önümüzdeki günlerde ülkemiz pazarında da satışa sunması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör