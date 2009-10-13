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Sapphire DirectX 11 destekli Radeon HD 5750 ve Radeon HD 5770 modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,9b
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire DirectX 11 destekli Radeon HD 5750 ve Radeon HD 5770 modellerini duyurdu
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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, Radeon HD 5700 serisini duyurdu. Firmanın DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper GPU'sunu temel alıyor ve 128-bit bellek veri yolu desteği ile geliyorlar. Her ikisi de 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ve çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X desteği ile gelen yeni nesil ekran kartlarından Radeon HD 5770, 800x paralel işlem birimi ve 40x doku ünitesiyle donatılırken, Radeon HD 5750 modeline ise 720x paralel işlem birimi ve 36x doku ünitesi eşlik ediyor.

Radeon HD 5770 için AMD-ATi'nin referans tasarımını baz alan Sapphire, Radeon HD 5750 modelinde ise farklı bir yol izleyerek tasarımda özelleşmeyi tercih etmiş. Mavi renkli baskılı devre ve Radeon HD 4850'nin özel tasarımlı çözümlerini anımasatan özel soğutucu ile donatılan kartın bu sayede daha sessiz ve serin bir şekilde serinletilebildiği belirtiliyor. Sapphire'in her ikisi de standart saat hızlarıyla gelen yeni modellerinden Radeon HD 5770, 850MHz GPU ve 4800MHz bellek saat hızlarında görev yaparken, Radeon HD 5750 modeli ise 700MHz GPU ve 4600MHz bellek saat hızlarıyla geliyor.

Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle gelen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları, çoklu monitör kullanımı için Eyefinity teknolojisine de destek veriyorlar. Bekleme durumunda 16 Watt ve 18 Watt, yük altında ise 86 Watt ve 108 Watt'lık güç tüketim değerlerine sahip olan ekran kartları ile birlikte kullanıcılara Direct X 11 desteki ilk oyunlardan birisi olacak Dirt 2 için kupon da veriliyor.

Sapphire'in Radeon HD 5750 ve Radeon HD 5770 modellerini önümüzdeki günlerde ülkemiz pazarında da satışa sunması bekleniyor.

Sapphire DirectX 11 destekli Radeon HD 5750 ve Radeon HD 5770 modellerini duyurdu
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sertacaygun 10 yıl
5750 daha şık kart. Niye fanlı tasarım yok yahu ?!
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winnerS 10 yıl
Bu kartların tam görüntü çıkışı desteğine hastayım ya, 4 yeni kartında eksiği yok :)
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MÜŞAVİR 10 yıl

winnerS

Bu kartların tam görüntü çıkışı desteğine hastayım ya, 4 yeni kartında eksiği yok :)


Var
2 DVI yerine 1 DVI, 1 D-Sub olsaymış tam olacakmış.
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tokatli6061 10 yıl
bu kartlar gerçekten ortanın ortası olarak iyi satacağa benziyo. nvidia'nın yeni çıkardığı kartların incelemelerine bakınca bu kartlar gerçekten iyi, fiyatlarda biraz daha oturunca tam alınası olacak. ayrıca şu 128 bit konusunda arkadaşların neden bukadar dert ettiğini anlmakta zorlanıyorum. 256 bit olsalar zaten bu fiyata olmazlar, ayrıca daha eski ve yavaş ram kullanan 256 bit kartlar ile 4ghz üstü ddr5 ram kullanan bu kartların bellek bant genişliği aynı, o halde ne fark eder 256 bit? hem ddr5 olsun hem 256bit olsun diyene 5800 serisi satıyolar:) ayrıca gpu güçlü olmadıkça 512 bit olmasınında bi önemi yok R600 örneğini unuttukmu acaba?
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ilgezer 10 yıl
5750'nin soğutucusu güzelmiş. Vapor X esintisi var :)
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thorismund 10 yıl
4770 in yaptığını yapar mı acaba bu kart, hem yeni segment kartlar neden hala 128 bitle geliyor ki anlamadım...
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Timeguard 10 yıl
yeni efsane

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omkkio 10 yıl
Bu kartı sattırırsa DIRT 2 kuponu sattırır. Sonuçta 60 TL'lik bir avantajı olacak ;)
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