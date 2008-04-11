Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Sapphire HD3850 AGP ekran kartı video incelemesi

11 yıl
53b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AGP her ne kadar tarihteki yerini almış olsa da daha çok Half-Life serisileri ile tanınan online oyun satış sistemi Steam'in verilerine göre oyuncuların %30'u hala AGP slotlu anakartlara sahip. Durum böyle olunca ekran kartı üreticileri de pazarı görmezden gelemiyor ve çok sık olmasa da AGP destekli ekran kartı modellerini piyasaya sürüyorlar.

Bu videomuzda Sapphire'ın AGP uyumlu HD3850 512MB ekran kartı modelini inceliyoruz. Bakalım AGP slotu için üretilmiş en güncel ekran kartı modeli olan Sapphire HD3850, PCIe versiyonuna göre nasıl bir performans sergiliyor.


http://www.sapphiretech.com
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ilkeadanali 10 yıl
tamamiucuz.com'dan almıştım bu ekran kartını. performansından gayet memnunum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Necrhemancer 11 yıl
Çok pahalı ama ya. Nakit 190-200 civarı, kredi kartıyla da 200 küsüre çıkıyor :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Anektot 11 yıl

tişörtü begendim üzerindeki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alperkurucu 11 yıl
kardesler hd 3850 mi yoksa x1950 promu bana yardimci olur musunuz ikisinden birini kullanıcamda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alafranga01 11 yıl
Abi şu an hıs hd 3850 turbo agp kral ama hala türkıyeye gelmedi ne zamana gelir Allah bilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurol42 11 yıl
Arkadaşlar ben bu ekran kartını bir yerel bir web siteden satın aldım , ama video daki gibi içindeki driver cd dışındaki tüm cd ler yoktu ve ayrıca kutu olarak ta resimler ve yazılar aynı ama şekil olarak farklı bir kutuda geldi ,,neden böyle oluyor anlamadım , acaba firmadan bunları istesen mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yalnız_Hayalet 11 yıl
yalnız arada işlemci hızlar ıfarklı ve bu etki etmiyor dense de ben inanmıyorum.
Çünkü: COD4 te işlemciyi overclock ettiğimde büyük bir preformans artışı sağlıyordu o yüzden agp için hala sallansa da yıkılmaz diyorum.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beostar 11 yıl
anakrt gerçekten enteresanmış



artık Hd3850 ile agp son bulur herhalde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
namık53 11 yıl
AGP sistemler için kullanışlı ekran kartı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deathbringer 11 yıl
İnceleme çok güzel olmuş.Teşekkürler inceleme için.
Bir kaç sorum olucak.Şu an P4 3.2Ghz HT işlemcim 512 Ram(Bir süre sonra 1.5Gb olacak) ve Radeon 9250 Pro Agp ekran kartım var.
Eğer bu kartı alırsam işlemci darboğaz yapacak mıdır acaba?
Cpu darboğaz yapıp ekran kartını limitlerse performansdan çok kayıp olur mu?
PSU zaten kurtaramıyacak.Yanına OCZ StealthXstream 600W PSU almayı düşünüyorum.
Bu 2 liyi alarak iyi yapmış olur muyum?

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SavageWarrior 11 yıl
Test için sağol. Kullandığınız anakart gerçek AGP 8X desteği sunmuyor. Kartın testlerde yavaş çıkmasının sebebi bu.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DcD-Semih 11 yıl
agp ölmüşde ağlayanı yokmuş ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scot 11 yıl
pci-ex in bant genişliğinin artması performansa pek yansımıyor bu günlerde ama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scot 11 yıl
bidiğim kadarıyla ek güç girişi pin sayısının(güç ihtiyacı)pci-ex bi 3850 den daha fazla olmasının sebebi agp nin pci-ex kadar kartı besleyememesiydi, yanılıyormuyum acaba?incelemede belirtilmemiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengiz_vga 11 yıl
agp cıelr ıcın cok guzel bır durum.hala agp anakart kullanıp saglam sıstem le kullanılabılır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İntel35 11 yıl
tam geçecez yeni sisteme pat yeni bir kart.bizleri düşünmeleri güzel fakat bu satten sonra tek çözüm soket değisimi.Ayrıca ,nceleme için teşekkür ederiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 11 yıl
anakart gerçekten ilginç ama agp nin son durağı!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:38
Masaüstü bilgisayarınız bunu görmesin | 5GHz'de çalışan notebook
2,3b izlenme · 19 sa. yeni video
08:23
20.000 TL'lik PC vs Xbox One X - The Division 2 Grafik Karşılaştırması
7,8b izlenme · 1 ay
03:53
Şimşek gibi ekran kartı | MSI RTX 2080 Ti Lightning 10.Yıl
2,3b izlenme · 1 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
15b izlenme · 3 hf.
02:31
Bu SSD bir başka | 8TB kapasite, PCIe 4.0 desteği
2,4b izlenme · 15 sa. yeni video
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
9b izlenme · 3 hf.
16:06
Galaxy Note 9 ve OnePlus 6 karşılaştırması
9,5b izlenme · 9 ay
18:16
iPhone X vs. Galaxy Note 8: Devler karşı karşıya
30,9b izlenme · 2 yıl
30:14
Android'in yeni performans şampiyonu: Huawei Mate 20 Pro
10b izlenme · 7 ay
05:15
Ekran kartı olmadan CS:GO'da 100+ FPS | Intel Ice Lake ve Gen11 GPU
2,8b izlenme · 10 sa. yeni video
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,9b izlenme · 1 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,8b izlenme · 2 hf.
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
12,3b izlenme · 1 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,9b izlenme · 2 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,9b izlenme · 3 hf.
15:20
Samsung Galaxy S8 deneyimim | Alır mıydım?
18,6b izlenme · 2 yıl
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,8b izlenme · 3 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim