Sapphire HD3850 AGP ekran kartı video incelemesi

AGP her ne kadar tarihteki yerini almış olsa da daha çok Half-Life serisileri ile tanınan online oyun satış sistemi Steam'in verilerine göre oyuncuların %30'u hala AGP slotlu anakartlara sahip. Durum böyle olunca ekran kartı üreticileri de pazarı görmezden gelemiyor ve çok sık olmasa da AGP destekli ekran kartı modellerini piyasaya sürüyorlar.

Bu videomuzda Sapphire'ın AGP uyumlu HD3850 512MB ekran kartı modelini inceliyoruz. Bakalım AGP slotu için üretilmiş en güncel ekran kartı modeli olan Sapphire HD3850, PCIe versiyonuna göre nasıl bir performans sergiliyor.

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