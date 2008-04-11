Sapphire HD3850 AGP ekran kartı video incelemesi

Genel Yayın Yönetmeni
AGP her ne kadar tarihteki yerini almış olsa da daha çok Half-Life serisileri ile tanınan online oyun satış sistemi Steam'in verilerine göre oyuncuların %30'u hala AGP slotlu anakartlara sahip. Durum böyle olunca ekran kartı üreticileri de pazarı görmezden gelemiyor ve çok sık olmasa da AGP destekli ekran kartı modellerini piyasaya sürüyorlar.
Bu videomuzda Sapphire'ın AGP uyumlu HD3850 512MB ekran kartı modelini inceliyoruz. Bakalım AGP slotu için üretilmiş en güncel ekran kartı modeli olan Sapphire HD3850, PCIe versiyonuna göre nasıl bir performans sergiliyor.
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Çünkü: COD4 te işlemciyi overclock ettiğimde büyük bir preformans artışı sağlıyordu o yüzden agp için hala sallansa da yıkılmaz diyorum.....
artık Hd3850 ile agp son bulur herhalde...
Bir kaç sorum olucak.Şu an P4 3.2Ghz HT işlemcim 512 Ram(Bir süre sonra 1.5Gb olacak) ve Radeon 9250 Pro Agp ekran kartım var.
Eğer bu kartı alırsam işlemci darboğaz yapacak mıdır acaba?
Cpu darboğaz yapıp ekran kartını limitlerse performansdan çok kayıp olur mu?
PSU zaten kurtaramıyacak.Yanına OCZ StealthXstream 600W PSU almayı düşünüyorum.
Bu 2 liyi alarak iyi yapmış olur muyum?