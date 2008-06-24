Sapphire HD4850 512MB ekran kartı video incelemesi

Genel Yayın Yönetmeni
Bu senenin ATI için pek iyi geçtiği söylenemez, rakibinin performans ataklarına fiyat indirimleri dışında cevap veremedi. Yakın zamanda çıkan HD3870 X2'de sürücü problemleri nedeniyle bazı oyunlarda tek GPU'lu kartların dahi gerisinde kaldı.
Bu süreç içerisinde sessizliğini koruyan firma RV670'in elden geçirilmiş hali RV770 grafik yongasıyla olabildiğince iyi bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.
Bu videomuzda Sapphire Technology'nin HD4850 512MB ekran kartını inceliyor ve HD4800 ailesi hakkında bilgi veriyoruz.
http://www.sapphiretech.com Paylaş Tweetle
su ekran kartini bir de Sapphire 790FX anakartta; Phenom 9850 Black Edition islemci; 1066mhz dual ramlerle ve Crossfire ozelligini de karsilastirarak denersen cok mutlu olurum..
Intel 8400'den biktim usandim.. tamam iyi islemci ama AMD urunleri alanlar Intel Core 2 8400 islemcisine donmek zorunda degiller.. alinacak performansin gorulmesinde yarar goruyorum.. isterseniz ben de yardimci olurum...
hatta 3 cekirdekli ve 4 cekirdekli platform testine donusturulebilir.. Phenom 9750 ve 8650'yi karsilastirmak bakimindan anlamli olacaktir.. Phenom 8650 islemcisi, Intel'in e8400 islemcisinden daha ucuz...
boyle bir test yaparsaniz insanlari Intel almak zorunda birakmamis olursunuz.. insanlara secim sansi verin biraz..
Saygilarimla.
İnsanları intel almak zorunda bırakmıyoruz zaten böyle bir şey de mantık dışı olurdu... Herkes istediği işlemciyi alabilir fakat ekran kartı test ederken e8400'ü bile 4.275GHz'e hız aşırtıyoruz ki bize ayak bağı olmasın :)
Ekran kartlarının hepsi aynı sistemde test edildiklerinden sonuçlar adil ve seçim yapması kolay. Ekran kartı testi yaptığımız için de geri kalan sistem bileşenleri geri plandalar. İstediğiniz sistemi toplayın ekran kartı alacağınız zaman da buradaki testlere bakıp ona göre seçim yapın değişen bir şey olmayacaktır.
doğru yola geliyorsun
Ayrıca daha ayrıntılı bilgi isteyenler buraya tıklayabilirler.
4870'in video incelemesinde çok daha yüksek olacağına eminim ...
Yüksek Performans + Uygun Fiyat = HD3850 ve HD3870 olucaktır ...
Milli Takımımıza yer verirmeside iyi olmuş Maçta A Milliler kazanırsa final biletlerini almak için akşam 6 dan bekliyecem :D:D:D
kart için şu söz söylenebilir ''nvidia killer inside''
ben buna r600 ün intikamı derim
hocam elinize saglık DH farkını konusturmussunuz , kartın sogutmasına kötü diyemeyecegim performansı yüzünden ama keske daha iyi sogutma yapılsaydı
ati son dk golüyle bu yaza damgasını vurdu vurmayada devam etiyor , nvidia ya başarılar yogun çalısmalar
9600gt'nin de testlerde yer alması güzel olmuş!!! Bu sayede yeni kartım belli oldu!!!
mesela Phenom 9750 + Ati 790 X yada 790 FX chipsetli anakart ve DDR 2 1066 mhz ram ile bir sistem kursanız ve test etseniz süper olur :D
saygılarımla
öncelikle inceleme için teşekkürler, gerçekten çok güzel olmuş.
bu konuda arkadaşıma katılıyorum. eğer imkanınınız varsa phenom 9850 ve 7** serisi anakart ile (tekli belki de crossfire olarak) deneme yapar mısınız.