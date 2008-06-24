Sapphire HD4850 512MB ekran kartı video incelemesi

Bu senenin ATI için pek iyi geçtiği söylenemez, rakibinin performans ataklarına fiyat indirimleri dışında cevap veremedi. Yakın zamanda çıkan HD3870 X2'de sürücü problemleri nedeniyle bazı oyunlarda tek GPU'lu kartların dahi gerisinde kaldı.

Bu süreç içerisinde sessizliğini koruyan firma RV670'in elden geçirilmiş hali RV770 grafik yongasıyla olabildiğince iyi bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Bu videomuzda Sapphire Technology'nin HD4850 512MB ekran kartını inceliyor ve HD4800 ailesi hakkında bilgi veriyoruz.

http://www.sapphiretech.com