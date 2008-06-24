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Sapphire HD4850 512MB ekran kartı video incelemesi

10 yıl
111,3b
2
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu senenin ATI için pek iyi geçtiği söylenemez, rakibinin performans ataklarına fiyat indirimleri dışında cevap veremedi. Yakın zamanda çıkan HD3870 X2'de sürücü problemleri nedeniyle bazı oyunlarda tek GPU'lu kartların dahi gerisinde kaldı.

Bu süreç içerisinde sessizliğini koruyan firma RV670'in elden geçirilmiş hali RV770 grafik yongasıyla olabildiğince iyi bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Bu videomuzda Sapphire Technology'nin HD4850 512MB ekran kartını inceliyor ve HD4800 ailesi hakkında bilgi veriyoruz.


http://www.sapphiretech.com
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nexsuslord 10 yıl
Aynı kartı kullanıyorum ısı sorununu fan güç bağlantılarını direk powersupply den alıyorum biraz sesli çalışıyor fakat 55 dereceyi geçmiyor.
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KarapathiaN 10 yıl
kartın heryeri güçlü ola ne olur sanki. 512 mb bellek desteği verilmiş ramden paylaşımda yok bedava para. yazıklar olsun böle karta
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Towarscke 10 yıl
Speed Step... calisman ve ilgili donanimin performansi beni etkiledi... eminim su anda herkes ayni sistemin hayalini kuruyordur...
su ekran kartini bir de Sapphire 790FX anakartta; Phenom 9850 Black Edition islemci; 1066mhz dual ramlerle ve Crossfire ozelligini de karsilastirarak denersen cok mutlu olurum..

Intel 8400'den biktim usandim.. tamam iyi islemci ama AMD urunleri alanlar Intel Core 2 8400 islemcisine donmek zorunda degiller.. alinacak performansin gorulmesinde yarar goruyorum.. isterseniz ben de yardimci olurum...

hatta 3 cekirdekli ve 4 cekirdekli platform testine donusturulebilir.. Phenom 9750 ve 8650'yi karsilastirmak bakimindan anlamli olacaktir.. Phenom 8650 islemcisi, Intel'in e8400 islemcisinden daha ucuz...

boyle bir test yaparsaniz insanlari Intel almak zorunda birakmamis olursunuz.. insanlara secim sansi verin biraz..

Saygilarimla.
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Speed-Step 10 yıl
@Towarscke

İnsanları intel almak zorunda bırakmıyoruz zaten böyle bir şey de mantık dışı olurdu... Herkes istediği işlemciyi alabilir fakat ekran kartı test ederken e8400'ü bile 4.275GHz'e hız aşırtıyoruz ki bize ayak bağı olmasın :)

Ekran kartlarının hepsi aynı sistemde test edildiklerinden sonuçlar adil ve seçim yapması kolay. Ekran kartı testi yaptığımız için de geri kalan sistem bileşenleri geri plandalar. İstediğiniz sistemi toplayın ekran kartı alacağınız zaman da buradaki testlere bakıp ona göre seçim yapın değişen bir şey olmayacaktır.
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FRAPS 10 yıl
sony_55

doğru yola geliyorsun
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ecay 10 yıl
İntel ve AMD işlemcilerini oyunlarda karşılaştırmak isteyen olursa biraz eski de olsa bu test yardımcı olabilir belki.HD4850 video incelemesinde e8400 kullanıldığını ve e8400'ün e6550'den ne kadar daha hızlı olduğunu hepimiz biliyoruz.Default halde bile e6550 phenom 8750'yi oyunlarda geçmiş.Seçim sizin.Oyun oynayacaksanız ya 6400+'ya 170$+KDV vereceksiniz.Ya da üzerine 20$ ekleyip e8400 alacaksınız.Hangisi?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ayrıca daha ayrıntılı bilgi isteyenler buraya tıklayabilirler.
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JinKazama 10 yıl
Mesut Hocam çok iyi bir inceleme olmuş ... Videodan sanki güneşlenmişiz gibi göründü




4870'in video incelemesinde çok daha yüksek olacağına eminim ...

Yüksek Performans + Uygun Fiyat = HD3850 ve HD3870 olucaktır ...

Milli Takımımıza yer verirmeside iyi olmuş Maçta A Milliler kazanırsa final biletlerini almak için akşam 6 dan bekliyecem :D:D:D
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DISTURBED 10 yıl
elinize sağlık dh ekibi

kart için şu söz söylenebilir ''nvidia killer inside''

ben buna r600 ün intikamı derim
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tolgaciik 10 yıl
Saçları bu sefer beğenmedim. bence kısa kestirip diken Diken yapsan daha güzel olur. Böyle kafan yusyuvarlak olmuşş.. Saygılar
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arslanserc 10 yıl
cross fire köprüsü çıktı benim kutudan videoda sanırım atlamışsınız veya ben işitmedim
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Like a Sir 10 yıl
ağzımın suları aktı bea 9800gx2 almamış olsam bundan 4 tane alırdım :D
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MrPerFormance 10 yıl
karşılaştırmayı fiyatlara göre yapmak lazım. sonuçta cebimizdeki paraya göre kart almak gerekiyor. 4850 nin 9800 ile karşılaştırılması bile fazla olmuş.4850 fiyatındaki bir kart ile karşılaştırıladabiliridi. Bu nvidia ya ders olsun. adamlar bi 8800gt patlaması yaptılar şimdi ense yapıyorlar.
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karpuz kıran 10 yıl
nice analysis
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Chris Brown 10 yıl
ben buraya yazmıstım diye hatırlıyorum ama allahalala


hocam elinize saglık DH farkını konusturmussunuz , kartın sogutmasına kötü diyemeyecegim performansı yüzünden ama keske daha iyi sogutma yapılsaydı


ati son dk golüyle bu yaza damgasını vurdu vurmayada devam etiyor , nvidia ya başarılar yogun çalısmalar
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eşruhuum 10 yıl
ati bu defa suskun çocuk rolünde değil emin olun piyasayı bu fiyatlarlan siler süpürür hele bide 4870 ler çıktımı tamamdır iş.
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mamad 10 yıl
10 numara inceleme olmuş!!! Mesut abimize ve DH'ye teşekkürler!!!


9600gt'nin de testlerde yer alması güzel olmuş!!!
Bu sayede yeni kartım belli oldu!!!


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Bonuss 10 yıl
İnceleme için teşekkürler. 4850 daha yeni çıktı, gerek driver gerek firmaların oc li versiyoları ile ki ati'nin 9800gtx+ için 4850 nin oc editionlu kartlarını üreteceiğinide göz ününe alırsak; driver, soğutma vb vb leri oturmuş bie 8800 gt ile gerek 8800gt ile aynı gerek 9800gtx'ten daha iyi olan 4850 ilk çıktığı günlerde bence küçümsenmiyecek bir yerde.
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kokomoko 10 yıl
mesut hocam teşekkürler inceleme için yanlız benim merak ettiğim neden hep testlerde intel işlemci kullanılıyor.. ben mesela phenom ve 790x chipsetli bir konfigrasyon yapıcam bunun sonucunu merak ediyorum oyunlarda anakart işlemci ve ram performası ne kadar etkiliyor öğrenmek istiyorum

mesela Phenom 9750 + Ati 790 X yada 790 FX chipsetli anakart ve DDR 2 1066 mhz ram ile bir sistem kursanız ve test etseniz süper olur :D

saygılarımla
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akin.ozsk 10 yıl

Orjinalden alıntı: kokomoko

mesut hocam teşekkürler inceleme için yanlız benim merak ettiğim neden hep testlerde intel işlemci kullanılıyor.. ben mesela phenom ve 790x chipsetli bir konfigrasyon yapıcam bunun sonucunu merak ediyorum oyunlarda anakart işlemci ve ram performası ne kadar etkiliyor öğrenmek istiyorum

mesela Phenom 9750 + Ati 790 X yada 790 FX chipsetli anakart ve DDR 2 1066 mhz ram ile bir sistem kursanız ve test etseniz süper olur :D

saygılarımla


öncelikle inceleme için teşekkürler, gerçekten çok güzel olmuş.

bu konuda arkadaşıma katılıyorum. eğer imkanınınız varsa phenom 9850 ve 7** serisi anakart ile (tekli belki de crossfire olarak) deneme yapar mısınız.
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