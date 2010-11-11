Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sapphire Radeon HD 5550, Radeon HD 6390 olarak yeniden isimlendirildi

8 yıl
20,5b
1
16
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sapphire Radeon HD 5550, Radeon HD 6390 olarak yeniden isimlendirildi
Tam Boyutta Gör

AMD'nin Radeon HD 5000 serisi bazı ekran kartlarını yeniden isimlendirerek Radeon HD 6000 serisine dahil edebileceği iddiası bir süre önce gündeme gelmişti. Şu ana kadar AMD'nin yaptığı resmi herhangi bir değişiklik olmasa da firmanın iş ortaklarından Sapphire, yeniden isimlendirme konusunda ilk adımı attı. Rusya merkezli bilgisayar üreticisi K-Systems için yapıldığı tamin edilen değişiklik çerçevesinde, 1GB GDDR3 bellekli Radeon HD 5550 modeli, Radeon HD 6390 olarak yeniden isimlendirildi.

GPU Caps Viewer uygulamasının 1.9.4 sürüm numaralı yeni versiyonundan elde edilen bilgilere göre Radeon HD 5550 ve Radeon HD 6390, isimlendirme dışında aynı özellikleri paylaşıyor ve her ikisi de 320x paralel işlem birimiyle geliyorlar. Rusya pazarına yönelik özel bir çalışma olduğu tahmin edilen yeniden isimlendirmenin yaygın olarak uygulanması ise beklenmiyor. Zira AMD daha önceki açıklamalarında Nvidia'nın politikalarını eleştirmiş ve "Yeniden isimlendirme, Yenilikçiliğe karşı" iddasını dile getirmişti.

Sapphire Radeon HD 5550, Radeon HD 6390 olarak yeniden isimlendirildi
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vidoko 8 yıl
neyse o arkadş bence isim değişikliği yapıp satma saçma ve yanlış birşey bana göre ..bana deselerki aynı özellikde birisi yeni istem 6000 serisi diğeri 5000 serisi fiyatları da aynı olması lazım ben 6000 serisi alırım tercih olarak...tabiki isim değişiklği ile fiyatada çakarlar bir kaç dolar ..yanlış sulardasın sappppphıırre..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 8 yıl
hem derler hem yaparlar..ah şu yeşiller yokmu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 8 yıl
bu amd zamanında nvidia ya yeniden isimlendirme için laf eden amd mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 8 yıl
Mobil piyasada da AMD yeniden isimlendirme yapıyor. Örneğin Mobility Radeon HD 4650=Mobility Radeon HD 560v
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
Alt segment için ne farkder ki isim değiştirmesi.. isterse 7390 olsun..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Inalough 8 yıl

Batuist

Alt segment için ne farkder ki isim değiştirmesi.. isterse 7390 olsun..

okuduktan sonra kafasında muhakemesini kurabilen bir kullanıcı.

sizlerde yorum yapmadan önce bir düşünseniz cahilce yorumlarla kendinizi komik duruma düşürmeseniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 8 yıl
zaten 6800 lere 5000 lerin az gelişmış versiyonu oda aynı hesap iki kart yaptılar bart kod deyip itelediler.Amaçları gtx460 pazar payını düşürmek 6000 serisi 2011 de çıkacak bunlar çakmaydı :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multeci 8 yıl
nvidia cılkını çıkarıyor. aynı gpuyu yeni seride aynı seviyeye koyuyor. 8800gt 9800gt mantığı nedir? 8800gts 9800gtx nedir? hele notebook larda 9600m gt gt130m gt 230m gt 330m sal çayıra.
amd nin yaptığı biraz daha masumca. sonuçta 5 serisi ile 6 serisi arasında bi nanometrik küçülme veya api değişiliği yok dx open gl felan. shader model da aynı. 6 serisinin asıl yeniliği olan tessellation bu seviye kartlarda işe yaramayacağına göre bu seviye bi kartın yenisini üretmesine gerek yok. 5550 çok da zayıf bi kart değil 4650 ye denk bi gpu. aynı spesifikasyonla giriş seviyesi olarak piyasaya sürülmesinde pek sakınca yok bence. seriyi basamaklamak için yapıyor.
nvidia yeniden isimlendirmede çok tepki almasaydı fermileri 3xx serisi olarak çıkarır eski dx10 kartlarını giriş seviyesine yerleştirirdi. son anda değiştirdiler çok tepki alacaklarını anladılar. 4xx yaptılar özellikle notebook larda 3xx serisini yeni gibi gösterebilmek için, masaüstünde 2 den 4 e atladılar. dizüstü kullanıcısı daha geniş ve genelde bilgiden yoksun olarak cihaz aldıkları için isimle kandırılmaları daha kolay oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veleciraptor 8 yıl
Kabak tadı verdi artık firmaların bu tip uygulamaları. İsterse sadece Rusya'ya özgü olarak sadece Sapphire tarafından yapılsın bu uygulama ama yalnızca kullanıcıların kafasını karıştırıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heatblast 8 yıl
nvidia yaptı şimdi amd yapıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgacem 8 yıl
nvidia yada amd yi savunmuyorum ama burda hemen nvidia yaptı amd yapıyor gibi laflar etmek konuyu tam okumamaktır..

direk yorum yazıyorsunuz okumadan. ne yazıyor __???

Rusya pazarına yönelik özel bir çalışma olduğu tahmin edilen yeniden isimlendirmenin yaygın olarak uygulanması ise beklenmiyor.


bunu kim yapıyor amd mi sapphire mi?

sapphire ozaman???

hem şu açıdan bakın zamanında 8800gts 512mb 9800gtx olarak lanse edilmişti.
burda isim deiştirilse bile 5500lerden 6300 lere yani sınıf dusurulmus durumda
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 8 yıl
bir kez daha gördük ki her firma etik kuralları pazarlama adı altında çok rahat çiğneyebiliyor.nvıdıa ya taş atıp duran amd aynı şeyi şimdi kendi yapıyor.ama yinede amd ciyim.pardon radeon cu diyelim.sonra karışıyor.:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
20549 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Sony'nin yeni SLR makinaları Alpha 55 ve 33'ün detayları bu videoda 8 yıl Haftanın en iyi 5 iPod/iPhone oyunu -2- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim