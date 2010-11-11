Sapphire Radeon HD 5550, Radeon HD 6390 olarak yeniden isimlendirildi

AMD'nin Radeon HD 5000 serisi bazı ekran kartlarını yeniden isimlendirerek Radeon HD 6000 serisine dahil edebileceği iddiası bir süre önce gündeme gelmişti. Şu ana kadar AMD'nin yaptığı resmi herhangi bir değişiklik olmasa da firmanın iş ortaklarından Sapphire, yeniden isimlendirme konusunda ilk adımı attı. Rusya merkezli bilgisayar üreticisi K-Systems için yapıldığı tamin edilen değişiklik çerçevesinde, 1GB GDDR3 bellekli Radeon HD 5550 modeli, Radeon HD 6390 olarak yeniden isimlendirildi.

GPU Caps Viewer uygulamasının 1.9.4 sürüm numaralı yeni versiyonundan elde edilen bilgilere göre Radeon HD 5550 ve Radeon HD 6390, isimlendirme dışında aynı özellikleri paylaşıyor ve her ikisi de 320x paralel işlem birimiyle geliyorlar. Rusya pazarına yönelik özel bir çalışma olduğu tahmin edilen yeniden isimlendirmenin yaygın olarak uygulanması ise beklenmiyor. Zira AMD daha önceki açıklamalarında Nvidia'nın politikalarını eleştirmiş ve "Yeniden isimlendirme, Yenilikçiliğe karşı" iddasını dile getirmişti.