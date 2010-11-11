Sapphire Radeon HD 5550, Radeon HD 6390 olarak yeniden isimlendirildi

AMD'nin Radeon HD 5000 serisi bazı ekran kartlarını yeniden isimlendirerek Radeon HD 6000 serisine dahil edebileceği iddiası bir süre önce gündeme gelmişti. Şu ana kadar AMD'nin yaptığı resmi herhangi bir değişiklik olmasa da firmanın iş ortaklarından Sapphire, yeniden isimlendirme konusunda ilk adımı attı. Rusya merkezli bilgisayar üreticisi K-Systems için yapıldığı tamin edilen değişiklik çerçevesinde, 1GB GDDR3 bellekli Radeon HD 5550 modeli, Radeon HD 6390 olarak yeniden isimlendirildi.
GPU Caps Viewer uygulamasının 1.9.4 sürüm numaralı yeni versiyonundan elde edilen bilgilere göre Radeon HD 5550 ve Radeon HD 6390, isimlendirme dışında aynı özellikleri paylaşıyor ve her ikisi de 320x paralel işlem birimiyle geliyorlar. Rusya pazarına yönelik özel bir çalışma olduğu tahmin edilen yeniden isimlendirmenin yaygın olarak uygulanması ise beklenmiyor. Zira AMD daha önceki açıklamalarında Nvidia'nın politikalarını eleştirmiş ve "Yeniden isimlendirme, Yenilikçiliğe karşı" iddasını dile getirmişti.
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okuduktan sonra kafasında muhakemesini kurabilen bir kullanıcı.
sizlerde yorum yapmadan önce bir düşünseniz cahilce yorumlarla kendinizi komik duruma düşürmeseniz.
amd nin yaptığı biraz daha masumca. sonuçta 5 serisi ile 6 serisi arasında bi nanometrik küçülme veya api değişiliği yok dx open gl felan. shader model da aynı. 6 serisinin asıl yeniliği olan tessellation bu seviye kartlarda işe yaramayacağına göre bu seviye bi kartın yenisini üretmesine gerek yok. 5550 çok da zayıf bi kart değil 4650 ye denk bi gpu. aynı spesifikasyonla giriş seviyesi olarak piyasaya sürülmesinde pek sakınca yok bence. seriyi basamaklamak için yapıyor.
nvidia yeniden isimlendirmede çok tepki almasaydı fermileri 3xx serisi olarak çıkarır eski dx10 kartlarını giriş seviyesine yerleştirirdi. son anda değiştirdiler çok tepki alacaklarını anladılar. 4xx yaptılar özellikle notebook larda 3xx serisini yeni gibi gösterebilmek için, masaüstünde 2 den 4 e atladılar. dizüstü kullanıcısı daha geniş ve genelde bilgiden yoksun olarak cihaz aldıkları için isimle kandırılmaları daha kolay oluyor.
direk yorum yazıyorsunuz okumadan. ne yazıyor __???
Rusya pazarına yönelik özel bir çalışma olduğu tahmin edilen yeniden isimlendirmenin yaygın olarak uygulanması ise beklenmiyor.
bunu kim yapıyor amd mi sapphire mi?
sapphire ozaman???
hem şu açıdan bakın zamanında 8800gts 512mb 9800gtx olarak lanse edilmişti.
burda isim deiştirilse bile 5500lerden 6300 lere yani sınıf dusurulmus durumda