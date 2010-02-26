Sapphire Radeon HD 5830, CoD: Modern Warfare 2 ile geliyor

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Ekran kartı üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden Sapphire, Radeon HD 5830 tabanlı yeni modelini duyurdu. 11169-00-51R ürün koduna sahip olan DirectX 11 destekli yeni model, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sundan güç alan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine, 1120x paralel işlem birimine ve 56x doku ünitesine sahip.

Grafik işlem birimi 800MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de çalışan ekran kartı, Mavi renkli baskılı devre çift slot tasarımlı özel bir soğutucu ile geliyor. Eyefinity ve Crossfire X teknolojilerini destekleyen yeni modelin öne çıkan özelliklerinden biri de hiç şüphe yok ki son dönemin en başarılı yapımlarından biri olarak gösterilen Call of Duty: Modern Warfare 2 oyununu beraberinde getirmesi gösterilebilir.

Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan Sapphire Radeon HD 5830, 230 Avro civarında Avrupa fiyatıyla önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak.

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