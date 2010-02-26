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Sapphire Radeon HD 5830, CoD: Modern Warfare 2 ile geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire Radeon HD 5830, CoD: Modern Warfare 2 ile geliyor
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Ekran kartı üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden Sapphire, Radeon HD 5830 tabanlı yeni modelini duyurdu. 11169-00-51R ürün koduna sahip olan DirectX 11 destekli yeni model, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sundan güç alan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine, 1120x paralel işlem birimine ve 56x doku ünitesine sahip.

Grafik işlem birimi 800MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de çalışan ekran kartı, Mavi renkli baskılı devre çift slot tasarımlı özel bir soğutucu ile geliyor. Eyefinity ve Crossfire X teknolojilerini destekleyen yeni modelin öne çıkan özelliklerinden biri de hiç şüphe yok ki son dönemin en başarılı yapımlarından biri olarak gösterilen Call of Duty: Modern Warfare 2 oyununu beraberinde getirmesi gösterilebilir.

Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan Sapphire Radeon HD 5830, 230 Avro civarında Avrupa fiyatıyla önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak.

Sapphire Radeon HD 5830, CoD: Modern Warfare 2 ile geliyor
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DH Misafiri 9 yıl
Size bir soru sorucam lütfen cevap yazın. 2 ekran kartı arasında kalım.
Ya HD5830 cod yani bu ekran kartını lıcam yada Zotac GTX 275 alıcam hangisi oyunlarda daha iyi performans sergiler.
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DH Misafiri 9 yıl
Bencede tasarım çok güzel
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milyondabir 9 yıl
bu oyunu veren 2 firma var ötekide his

ama nedense tr bu kartları 2 firmada göndermiyor.hep oyunsuz kartlar satısta burda anlamadım gitti.

bu oyunu sevenler almak isteyenler icin iyi olurdu normalde 100 ytl satılan bir oyun.

oyunlu kartları yurt dısına satıyorlar bu oyunsuz kartlarıda aynı paranın cok daha üstüne bize fark ortada.

türkiyede bir firmada akıl edip oyunla bereber gelen kartı getirmedi.
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Tolgá 9 yıl
kartın soğutma sistemi harika...şu oyunu bir ben oynayamadım
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Chris Brown 9 yıl
Büyük ekran oynama şansın olursa keisnlikle tavsiye ederim.

Monitörde oynamak ile Lcd Tv de oynamak arasında,gerçekçilikte daglar kadar fark var.
Silahlar bile daha değişik.
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CoreXXX 9 yıl
230 € avrupa fiyatı ise tr fiyatı 250 dolar+kdv 420 lira felan eder
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santhora 9 yıl
CoreXXX

230 € avrupa fiyatı ise tr fiyatı 250 dolar+kdv 420 lira felan eder


Ya merakımı bağışlayın ama ne demişler bilmemek değil öğrenmemek ayıpmış:) Kdv yi hesaba katmazsak, 230€ burda 250$ olur demişsiniz. Benim sorum da bu zaten. Neye göre oluyo. Nasıl hesaplıyosunuz. Avro ve Dolar'ın bugünkü paritesine (1€ = 1.3581$) göre 230€, ort. 312$ ediyor...
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SupermanPrime 9 yıl
santhora fiyatı bizim ülkeye göre baz alma euro-dolar olarak baz al euroda dolardan pek fazla değil yani senin dedğilin gibi 570 TL olmuyo bu kart zaten 5850 550 TL.
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santhora 9 yıl

BaRReT81

santhora fiyatı bizim ülkeye göre baz alma euro-dolar olarak baz al euroda dolardan pek fazla değil yani senin dedğilin gibi 570 TL olmuyo bu kart zaten 5850 550 TL.


Haklısın benimde kafama takılmıştı. HD 5850 550 lira civarındayken bu nasıl böyle olur diye. Fakat nasıl hesaplanacağını bir türlü bilemiyorum. Euro/Dolar paritesini kullandım. % 18 KDV koyunca yine aynı fiyat çıkıyor. Euro-dolar olarak baz al derken neden bahsettiğini biraz açarmısın...
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lvlono 9 yıl
5830 dan çok ümitli herhalde Ati'nin iş ortakları. Ençok parayı bu karttanmı kazanacaklar nedir anlamıyorumki. Özel soğutucalu, kutu içeriğinde oyun bile var. Bir de performansını görseydik daha net fikirler oluşacaktı ama neyse...
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Chris Brown 9 yıl
5830 u istedigi yere oturttu Amd.
Ne diyelim , hayırlı olsun. Oldukça fazla satış yapacak bu kart
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ser_ka_n 9 yıl

Sapphire HD 5830 Modern Warfare 2 Edition Review

overclockersclub.com/...
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