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Sapphire'den Radeon HD 3850 Ultimate geliyor

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
8,7b
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30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin ekran kartı alanındaki en önemli partnerlerinden biri olan Sapphire, pasif soğutmalı sessiz modellerini konumlandırdığı Ultimate serisine yeni bir model daha ekliyor. Firmanın yeni ekran kartı olan Sapphire Radeon HD 3850 Ultimate isminden de anlaşıldığı gibi pasif sbir soğutmaya sahip. Isı iletim temelli pasif bir soğutmaya sahip olan ekran kartının soğutması gpu ve belleklerin yanı sıra güç ünitesini de kapsamakta. Zaten 55nm üretim teknolojisinin de verdiği avantaj ile grafik işlemcinin pasif soğutma ile de hayet güzel desteklenebileceğini biliyorıuz. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 destekli olan ekran kartı üzerinde 512MB GDDR3 bellek yer alıyor. DVI-HDMI adaptörü sayesinde HDMI desteği de sunan ekran kartının kutu içeriğinden 3DMark 2006 test uygulaması da çıkmakta. Saat hızları henüz netlik kazanmayan ama muhtelene standart saat hızları ile gelecek olan Sapphire Radeon HD 3850 Ultimate, 3D performansının yanı sıra sessiz olması ile de dikkat çekecek ve özellikle HTPC'ler için hem sessiz hemde 3D performansı yüksek ve çoklu ortam yatkınlığı olan yeni bir alternatif olarak öne çıkacak.
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ogulcanozugenc 12 yıl
çok güzel görünüyor kart. sessiz olmasıda baya iyi. fiyatı çok pahalı olmazsa bir tane diğer bilgisayarıma almak istiyorum.
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_Dominic_Toretto_ 12 yıl
Bu kartıın soğutmasından verim almak için,kasa içi soğutmasnın iyi olması gerekir diye düşünüyorum
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caligula 12 yıl
fiyatı nedir? agp si var mı?
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