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Oynat Çinli teknoloji devi CATL, elektrikli araçlar için batarya değişim ağını hızla genişletiyor. Şirket, Choco adını verdiği değişim ağını 2027'ye kadar 6 bin istasyona ulaştırmayı hedefliyor. Şehir içi ve otoyolları kapsayacak bu dev hamle gerçekleşirse CATL, rakibi Nio'yu geride bırakacak. Otomotiv üreticileriyle yapılan anlaşmalarla uyumlu araç sayısı da artırılıyor. Yeni yatırım, elektrikli otomobil pazarında şarj bekleme devrini tamamen bitirebilir. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlarda şarj beklemek yerine boş bataryayı dolusuyla değiştirmeyi sağlayan sistemler Çin’de yaygınlaşıyor. Batarya üreticisi CATL de “Choco” adını verdiği değişim ağını 2027’de 297 şehre ulaştırmayı planlıyor.

Şirketin hedefi, şehirlerde 5.000, otoyollarda ise 1.000 batarya değişim istasyonu işletmek. Otoyol ağı, ülkeyi kuzey-güney yönünde geçen 11 ve doğu-batı yönünde geçen dokuz güzergahı kapsayacak.

Bir yılda istasyon sayısını ikiye katlayacak

CATL, 2025 sonunda 1.020 olan Choco istasyonu sayısını bu yıl temmuzda 2.000’e, 29 Eylül itibarıyla da 2.520’ye çıkardı. 2026’yı 3.000 istasyonla kapatmayı hedefleyen şirketin, gelecek yıl için açıkladığı plana ulaşması ağını bir yılda ikiye katlamasını gerektiriyor.

Çin’de binek otomobillere yönelik en büyük batarya değişim ağını işleten Nio’nun ise 4.254 istasyonu bulunuyor. Bunların 1.081’i otoyollarda yer alıyor. CATL, 6.000 istasyon hedefine ulaşır ve Nio yılda yaklaşık 1.000 yeni istasyon eklemeyi sürdürürse, 2027’de istasyon sayısı bakımından liderlik el değiştirebilir.

Uyumlu otomobil sayısı da artacak

Ağın büyümesi kadar bu istasyonları kullanabilecek araçların çoğalması da önemli. CATL, bu amaçla kısa süre önce BAIC ile anlaşma imzaladı. BAIC, CATL’nin değiştirilebilir bataryalarını kullanan yeni modeller geliştirecek ve bayi ağı üzerinden istasyon kurulumuna destek verecek. Grubun Arcfox markasının yeni Beta T1 modeli de bu bataryaları kullanan araçlar arasında yer alıyor.

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CATL’nin 6.000 istasyon hedefi yalnızca binek otomobillere yönelik ağı kapsıyor. Şirket, elektrikli kamyonlar için de ayrı bir ağ kuruyor. Avrupa’daki çalışmalar için ise bu yaz İngiliz enerji şirketi Octopus Energy ile “Swaptopus” adlı ortak girişimi oluşturdu. Bu girişim, Avrupa genelinde elektrikli ağır ticari araçlara yönelik batarya değişim istasyonları geliştirmeyi amaçlıyor.

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Şarj beklemek yerine batarya değişimi: CATL'den dev istasyon ağı

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