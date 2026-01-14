Giriş
    Şarj edilebilir hibrit araçlar için 80 kWsa'lik dev batarya

    Svolt Energy'nin şarj edilebilir hibrit araçlar için geliştirilen en büyük batarya olarak tanıttığı 80 kWsa'lik batarya paketi, hızlı şarj özelliği sayesinde %10'dan %80'e sadece 10 dk'da şarj oluyor.

    Şarj edilebilir hibrit araçlar için 80 kWsa'lik dev batarya Tam Boyutta Gör
    Çinli batarya üreticisi Svolt Energy, şarj edilebilir hibrit araçlar (PHEV) için 80 kWsa kapasiteli yeni batarya paketini tanıttı. Şirket, bunun dünyanın en yüksek kapasiteli PHEV bataryası olduğunu iddia ediyor. Fortress 2.0 adı verilen paket, özellikle aile araçları segmentini hedefliyor.

    Svolt’a göre batarya, yüksek entegreli bir sistem tasarımına sahip ve hacim kullanımını ve sistem enerji yoğunluğunu %6 artırıyor. Hücrelerde kullanılan ultra hızlı şarj grafit teknolojisi 6C’ye kadar şarj oranlarını destekliyor. Böylece batarya %10’dan %80’e yalnızca 10 dakikada şarj olabiliyor ki bu da Çinli şirkete göre D segment şarj edilebilir araçlara 400 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili ekliyor. 

    Svolt, yarı katı hal bataryalardaki ilerleme süreciyle ilgili de bazı güncellemeler paylaştı. Yüksek nikel içeren birinci nesil yarı katı bataryalar halihazırda 270 Wh/kg enerji yoğunluğu ile küçük ölçekli üretime geçti. İkinci nesil yarı katı bataryalar ise özellikle düşük irtifa hava araçları için geliştirildi ve 342 Wh/kg enerji yoğunluğu ile eVTOL (Elektrikli Dikey Kalkış ve İniş) uçağında test edildi.

    Orta seviyede nikel içeren yarı katı hal batarya ise 245 Wh/kg enerji yoğunluğu ile 2026 Ekim’de seri üretime girecek ve orta-üst segment araçlarda kullanılacak.

    Şirketin CEO’su Yang Hongxin, Svolt’un 2025 dördüncü çeyreğinde ilk çeyreklik karını elde ettiğini ve 2026’da yıllık kâra geçmeyi hedeflediklerini açıkladı. 2026 için batarya sevkiyat hedefi 61 GWh, bu da 2025’e göre %50 artış anlamına geliyor.

    Svolt, başlangıçta GWM’in batarya departmanı olarak 2012’de Ar-Ge çalışmalarına başladı. Şubat 2018’de GWM’den ayrılarak yeni nesil batarya malzemeleri, hücre, modül, paket, batarya yönetim sistemleri ve enerji depolama teknolojilerine odaklandı. Kasım 2025 itibarıyla Çin’deki batarya kurulumlarında sekizinci sırada yer alan Svolt’un pazar payı %2,62 olarak kaydedildi.

