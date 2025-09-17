Şarj gerektirmeyen kablosuz kulaklık geliştirildi

SomniBuds kablosuz kulaklık nasıl çalışıyor?
SomniBuds, ince ve yumuşak bir ped (SomniMat) sayesinde çalışıyor. Bu ped, yaklaşık 60-90 cm mesafeye kadar, yastığın altına, yatağın üzerine ya da başlığın arkasına yerleştirilebiliyor. Ped, telefon ya da tablet gibi bir cihaza Bluetooth ile bağlanıyor ve sesi kulaklıklara manyetik alan aracılığıyla iletiyor.
Kulaklıkların içinde pil ya da elektronik devre bulunmuyor. Şirketin açıklamasına göre, kulaklıkların için akustik bir hazneye kapatılmış son derece hassas bir manyetik diyafram bulunuyor. SomniBud'ın içinde, akustik bir bölmeye kapatılmış, bobinsiz ve elektronik aksamsız, son derece hassas bir manyetik hoparlör diyaframı bulunuyor. Bu diyafram, tıpkı bir hoparlör konisinin hoparlör içinde hareket ettirilmesi gibi, SomniMat'ın ses bobini alanı tarafından mekanik olarak hareket ettiriliyor. Bu sistem, firma tarafından geliştirilmiş ve patent süreci devam eden özel bir teknolojiye dayanıyor.
Somni, kulaklıklarının pedin belirlediği menzil dahilinde yüksek kaliteli ses sağladığını, ancak stereo yerine mono ses verdiğini belirtiyor. Yani bu ürün müzik dinlemek ya da dışarıda kullanmak için değil, özel olarak uyku için tasarlanmış.
Tek kulaklık seti 300 dolar fiyattan satışa sunuluyor, ancak şu an Kickstarter kampanyası kapsamında 231 dolara alınabiliyor. İki kişi aynı anda kullanabilsin diye hazırlanan DuoMat paketi ise kampanya süresince 251 dolardan satılıyor. Şirket, ürünün Aralık ayında teslim edilmeye başlanacağını söylüyor.Kaynakça https://somnibuds.com/ https://www.kickstarter.com/projects/somnibuds/somnibuds-battery-free-sleep-earbuds?ref=4g0br6&utm_campaign=ca3861fa&utm_content=link&utm_medium=kickbooster&utm_source=newatlas.com https://newatlas.com/wearables/battery-less-earbuds-sleep-somnibuds/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hayret vagbotlar çamur atmamış...