Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Şarj gerektirmeyen kablosuz kulaklık geliştirildi

    İngiltere merkezli Somni, şarj ihtiyacı duymayan kablosuz kulaklığını tanıttı. Son derece küçük boyutlara sahip kulaklık uykuya özel olarak geliştirildi. Peki bu ilginç kulaklık nasıl çalışıyor?

    Şarj gerektirmeyen kablosuz kulaklık geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Birleşik Krallık merkezli Somni, daha iyi uyku deneyimi sunmak için ilginç bir kablosuz geliştirdi. Şirket, şarj ihtiyacı duymayan SomniBuds isimli kulaklığını, dünyanın en küçük uyku kulaklığı olarak nitelendiriyor.

    SomniBuds kablosuz kulaklık nasıl çalışıyor?

    SomniBuds, ince ve yumuşak bir ped (SomniMat) sayesinde çalışıyor. Bu ped, yaklaşık 60-90 cm mesafeye kadar, yastığın altına, yatağın üzerine ya da başlığın arkasına yerleştirilebiliyor. Ped, telefon ya da tablet gibi bir cihaza Bluetooth ile bağlanıyor ve sesi kulaklıklara manyetik alan aracılığıyla iletiyor.

    Kulaklıkların içinde pil ya da elektronik devre bulunmuyor. Şirketin açıklamasına göre, kulaklıkların için akustik bir hazneye kapatılmış son derece hassas bir manyetik diyafram bulunuyor. SomniBud'ın içinde, akustik bir bölmeye kapatılmış, bobinsiz ve elektronik aksamsız, son derece hassas bir manyetik hoparlör diyaframı bulunuyor. Bu diyafram, tıpkı bir hoparlör konisinin hoparlör içinde hareket ettirilmesi gibi, SomniMat'ın ses bobini alanı tarafından mekanik olarak hareket ettiriliyor. Bu sistem, firma tarafından geliştirilmiş ve patent süreci devam eden özel bir teknolojiye dayanıyor.

    Şarj gerektirmeyen kablosuz kulaklık geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Pile sahip olmadığı için kulaklıklar son derece küçük boyutlara sahip. Yassı yapılı kulaklıklar yalnızca 3 mm kalınlığında. Böylece kulak dışına çıkıntı yapmıyor ve yan yatarken rahatsızlık vermiyor. Kulaklık uçları, kulağa tam oturan sünger uçlardan oluşuyor ve pasif şekilde dış sesleri engelliyor. Şirket, bu tasarımın dışarıdaki gürültüleri 37 dB’e kadar azaltabildiğini ve düşük ses seviyesinde bile rahatsız edici sesleri maskelemeye yardımcı olduğunu belirtiyor.
    Şarj gerektirmeyen kablosuz kulaklık geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Sistemde kulaklıkların dışında iki parça daha bulunuyor: Daha önce bahsettiğimiz bez şeklindeki pede ek olarak, Bluetooth alıcısı da içeren bir güç adaptörü bulunuyor.

    Somni, kulaklıklarının pedin belirlediği menzil dahilinde yüksek kaliteli ses sağladığını, ancak stereo yerine mono ses verdiğini belirtiyor. Yani bu ürün müzik dinlemek ya da dışarıda kullanmak için değil, özel olarak uyku için tasarlanmış.

    Tek kulaklık seti 300 dolar fiyattan satışa sunuluyor, ancak şu an Kickstarter kampanyası kapsamında 231 dolara alınabiliyor. İki kişi aynı anda kullanabilsin diye hazırlanan DuoMat paketi ise kampanya süresince 251 dolardan satılıyor. Şirket, ürünün Aralık ayında teslim edilmeye başlanacağını söylüyor. 

    Kaynakça https://somnibuds.com/ https://www.kickstarter.com/projects/somnibuds/somnibuds-battery-free-sleep-earbuds?ref=4g0br6&utm_campaign=ca3861fa&utm_content=link&utm_medium=kickbooster&utm_source=newatlas.com https://newatlas.com/wearables/battery-less-earbuds-sleep-somnibuds/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 5 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    telefonda uçak modu kapanmıyor dunlop lastik yorumları motor kulağı değişimi fiyatı kaput keçesi olmazsa ne olur 1.8 hybrid

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI Katana 15
    MSI Katana 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum