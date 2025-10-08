Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Şarj istasyonlarındaki bakır kablo hırsızlığına GPS'li çözüm

    Birleşik Krallık'ın en büyük şarj operatörü olan InstaVolt, elektrikli araç şarj istasyonlarındaki bakır kablo hırsızlığına  GPS'li bir çözüm geliştirdi.         

    Şarj istasyonlarındaki bakır kablo hırsızlığına GPS'li çözüm Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç şarj istasyonlarında yer alan kablolar yüksek oranda bakır içerdiği için son zamanlarda hırsızların hedefi oluyor. Birleşik Krallık'ın en büyük hızlı şarj operatörü olan InstaVolt da bu durumdan en çok etkilenen şirketlerin başında geliyor. 

    Kablo hırsızlığının maliyeti 550 bin dolar

    Şirket, son iki yılda 2.100’ü aşkın istasyonunun yaklaşık yarısında kablo hırsızlığıyla karşılaştı. Bir şarj kablosunda yaklaşık 25 sterlin değerinde bakır bulunuyor. Buna karşın, her bir istasyonun tamiri masrafı 1.000 sterline kadar çıkabiliyor. InstaVolt CEO’su Delvin Lane, Nisan ayında yaptığı açıklamada, Kasım 2023’ten bu yana yaşanan hırsızlıkların şirkete yaklaşık 410.000 sterline (550.000 dolar) mal olduğunu belirtti. Şirket, bu durumla baş etmek için artık GPS teknolojisini kullanıyor. 

    Kevlar kaplama ve canlı GPS takibi özelliği eklendi

    InstaVolt, kabloları Kevlar kaplamayla güçlendirerek kesilmelerini zorlaştırdı. Ayrıca, GPS tedarikçisi Trackit247 ile iş birliği yaparak, şarj kablolarında ağı genelinde canlı GPS izleme özelliğini kullanıma sundu. Bu teknoloji, kabloların her üç saniyede bir konum güncellemesi yapmasını sağlıyor; böylece çalınan kablolar anlık olarak tespit edilip izlenebiliyor ve geri alınabiliyor.

    Her kablo, ait olduğu şarj cihazının bulunduğu alana coğrafi sınır ile tanımlanıyor. Kablo bu sınırın dışına çıktığında anında uyarı tetikleniyor. InstaVolt’un 7/24 güvenlik merkezi, bu uyarıları SMS, e-posta ve telefon yoluyla hemen alıyor ve gerektiğinde polisle doğrudan koordinasyon kurabiliyor.

    Sistemin en büyük avantajı, hareket halindeyken canlı takip imkanı sağlaması. Bir hırsız kabloyu alıp araçla kaçarsa, polis kablonun izlediği güzergahı anlık olarak görebiliyor ve hızlıca müdahale ederek kabloyu kurtarma ve suçluyu yakalama şansını artırıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cin çağırma duası aisin şanzıman lpg map sensörü ne işe yarar kırık ehliyet yenileme isviçre boykot mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15 F13MG-436XTR
    MSI MODERN 15 F13MG-436XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum