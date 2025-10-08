Şarj istasyonlarındaki bakır kablo hırsızlığına GPS'li çözüm

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç şarj istasyonlarında yer alan kablolar yüksek oranda bakır içerdiği için son zamanlarda hırsızların hedefi oluyor. Birleşik Krallık'ın en büyük hızlı şarj operatörü olan InstaVolt da bu durumdan en çok etkilenen şirketlerin başında geliyor.

Kablo hırsızlığının maliyeti 550 bin dolar

Şirket, son iki yılda 2.100’ü aşkın istasyonunun yaklaşık yarısında kablo hırsızlığıyla karşılaştı. Bir şarj kablosunda yaklaşık 25 sterlin değerinde bakır bulunuyor. Buna karşın, her bir istasyonun tamiri masrafı 1.000 sterline kadar çıkabiliyor. InstaVolt CEO’su Delvin Lane, Nisan ayında yaptığı açıklamada, Kasım 2023’ten bu yana yaşanan hırsızlıkların şirkete yaklaşık 410.000 sterline (550.000 dolar) mal olduğunu belirtti. Şirket, bu durumla baş etmek için artık GPS teknolojisini kullanıyor.

Kevlar kaplama ve canlı GPS takibi özelliği eklendi

InstaVolt, kabloları Kevlar kaplamayla güçlendirerek kesilmelerini zorlaştırdı. Ayrıca, GPS tedarikçisi Trackit247 ile iş birliği yaparak, şarj kablolarında ağı genelinde canlı GPS izleme özelliğini kullanıma sundu. Bu teknoloji, kabloların her üç saniyede bir konum güncellemesi yapmasını sağlıyor; böylece çalınan kablolar anlık olarak tespit edilip izlenebiliyor ve geri alınabiliyor.

Her kablo, ait olduğu şarj cihazının bulunduğu alana coğrafi sınır ile tanımlanıyor. Kablo bu sınırın dışına çıktığında anında uyarı tetikleniyor. InstaVolt’un 7/24 güvenlik merkezi, bu uyarıları SMS, e-posta ve telefon yoluyla hemen alıyor ve gerektiğinde polisle doğrudan koordinasyon kurabiliyor.

Sistemin en büyük avantajı, hareket halindeyken canlı takip imkanı sağlaması. Bir hırsız kabloyu alıp araçla kaçarsa, polis kablonun izlediği güzergahı anlık olarak görebiliyor ve hızlıca müdahale ederek kabloyu kurtarma ve suçluyu yakalama şansını artırıyor.

