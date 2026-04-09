Şarj kablosuna veda: 99 saniyede batarya değiştiren elektrikli sedan

Çinli elektrikli araç markası GAC Aion, Aion RT sedan ailesine yeni bir üye ekleyerek Aion RT Super’ı tanıttı. Yeni model, CATL'in batarya değişim ekosistemine dahil olmasıyla öne çıkıyor. Sadece 99 saniyede bataryası değiştirilebilen modelin fiyatı batarya hariç 12.900 dolardan başlıyor. Aylık batarya abonelik ücreti ise 58 dolar.

Aion RT Super özellikleri

Tam Boyutta Gör Aion RT Super; 4.865 mm uzunluğa, 1.875 mm genişliğe, 1.520 mm yüksekliğe ve 2.775 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin dış tasarımında yuvarlak hatlar, LED farlar, dikey hava girişleri, gizli kapı kolları ve ince LED stop lambaları dikkat çekiyor.

Elektrikli modelde deri koltuklar standart olarak sunuluyor. Ön koltuklar elektrikli ayarlanabilir olmasının yanı sıra ısıtma ve havalandırma özelliğine sahip. Isı pompası, çift bölgeli klima, 9 inç LCD gösterge paneli, 14,6 inç merkezi ekran ve ADiGO 6.0 işletim sistemi öne çıkan özellikler arasında.

Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 finalistleri açıklandı 13 sa. önce eklendi

Aion RT’nin giriş seviyesine kıyasla RT Super, panoramik sunroof, elektrikli bagaj kapağı, katlanabilir ve ısıtmalı dış aynalar, sentry modu, kablosuz şarj, adaptif hız sabitleyici, önden çarpışma uyarısı, otomatik acil frenleme ve akıllı uzun far asistanı gibi ek özellikler sunuyor.

Motor ve batarya

Bu modelin fark yaratan özelliği CATL'in değiştirilebilir batarya sistemi. 54 kWsa kapasiteye sahip batarya, %30’dan %80’e 26 dakikada şarj olabiliyor veya 99 saniyede dolusuyla değiştirilebiliyor. 150 kW (201 hp) güç üreten motor, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 7,5 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Batarya, 505 km menzil sunuyor.

