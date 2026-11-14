Gün boyu priz aramayanlar için şarjı en uzun giden tabletler

Hibrit çalışma düzeni, mobil eğitim ve saha hizmetlerinin dijitalleşmesi, beklentileri kökten değiştirdi. İnsanlar artık tabletleri yalnızca ikincil bir eğlence aracı olarak değil; iş yerlerinde, sınıflarda ya da saha görevlerinde temel bir bilişim aracı olarak görüyor. Günümüzde üst seviye tabletlerin çoğunda 12 inç ile 14.6 inç arasında değişen ekranlar öne çıkıyor. Kullanıcılar ayrıca tablet satın alırken kamera çözünürlüğü veya hoparlör gücünden ziyade, kutu içeriğinde kalem bulunması ve tüm gün süren pil ömrü gibi özelliklere öncelik veriyor; çünkü bir projeyi incelerken, interaktif beyaz tahta üzerinden ders anlatırken veya envanter yönetimi yaparken, iş akışlarının kesintisiz devam etmesini bekliyor. Günlük ekran süreniz 6 saati aşıyorsa ve özellikle prizden uzak bir ortamda çalışıyorsanız, pil ömrü kritik bir faktör. Peki, uzun pil ömrüne sahip tablet öneriniz nedir? dediğinizi duyar gibiyiz. İşte şarjı en uzun giden tabletler 👇🏻
|Marka/Model 🔋
|Fiyat 🏷️
|Casper PAD Z10 PRO (PAD.Z10-PRO)
|39.999 TL
|Casper PAD H10 (PAD.H10-PEN)
|19.999 TL
|Casper PAD M10 (PAD.M10-PEN)
|13.999 TL
|Apple iPad Pro (M5)
|132.999 TL
|Samsung Galaxy Tab S12 Ultra
|64.999 TL
|HUAWEI MatePad Pro Max
|67.999 TL
|HONOR Pad 10
|15.948 TL
|Xiaomi REDMI Pad 2 Pro
|17.999 TL
|Apple iPad Air (M4)
|59.999 TL
|Samsung Galaxy Tab S12+
|55.999 TL
|HUAWEI MatePad Air
|52.999 TL
|Xiaomi Pad 8
|28.999 TL
1️⃣ Casper PAD Z10 PRO (PAD.Z10-PRO)
14.2 inç büyüklüğündeki OLED ekran, 2.8K çözünürlük, 144Hz akıcı yenileme hızı sunuyor. Dolby Atmos destekli dört hoparlör ile donatılan tablet, 12GB RAM 256 GB depolama alanıyla geliyor. Kalem ve klavye desteğiyle not almak, çizim yapmak ve belgeler üzerinde çalışmak da kolaylaşıyor. Üstelik kalem ve klavye kutusundan çıkıyor, ayrıca satın almanız gerekmiyor.
Casper PAD Z10 PRO, uzun pil ömrüne sahip tablet arayan öğrenciler, işini tabletten yürüten profesyoneller ve büyük ekranda film, dizi izlemeyi sevenler için uygun bir tablet.
- Batarya: 10000 mAh, 30W şarj
- Ekran: 14.2 inç, 2.8K, 600 nit, OLED
- Kamera: 13MP (arka), 5MP (ön)
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 256GB (1TB'a kadar artırılabilir)
- Aksesuarlar: Casper Prestige Kalem, Magic Klavye (Kutudan çıkıyor)
2️⃣ Casper PAD H10 (PAD.H10-PEN)
İster ders çalışmak, ister iş yapmak, isterseniz de oyun oynamak, film-dizi izlemek için tablet arıyor olun şarjının uzun gitmesinin yanında ekranının da iyi olmasını isterseniz. Tabletin 12.6 inç OLED ekranı, 2.5K gibi yüksek çözünürlük sunuyor. Performans noktasında, MediaTek Dimensity 7050 işlemci, 8GB RAM 256 GB depolama alanı öne çıkıyor. Dolby Atmos destekli stereo hoparlörleri de unutmayalım.
Tableti üretkenlik aracı kullanacaklar için de Casper Prestige kalem ve kılıf, kutudan çıkıyor. Kalem, 4096 seviyeli basınç hassasiyeti ve avuç içi algılama özelliğiyle not almak, çizim yapmak için harika.
Casper PAD H10 PEN, kampüste not tutan, yolculukta film-dizi izleyen ve yanında kalemli, büyük bataryalı tablet isteyenler için uygun bir seçenek.
- Batarya: 10.000 mAh, 20W şarj
- Ekran: 12.6 inç, QHD 2.5K, 600 nit, OLED
- Kamera: 13MP (arka), 5MP (ön)
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 256GB (512GB'a kadar artırılabilir)
- Aksesuarlar: Casper Prestige Kalem, Kılıf (Kutudan çıkıyor)
3️⃣ Casper PAD M10 (PAD.M10-PEN)
Tabletin 12.2 inç IPS ekranı 2.4K net görüntü alanı ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. MediaTek Helio G100 işlemciden güç alan tablet, 8GB RAM 128GB depolama ile geliyor. microSD kartla 512GB’a kadar ek alan elde edebiliyorsunuz.
Kutudan çıkan Casper Prestige Kalem ve kılıf, ayrıca aksesuar alma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Kalem, 4096 seviyeli basınç hassasiyeti ve avuç içi algılama özelliğine sahip olmasıyla harika bir üretkenlik aracı. Çalışırken müzik dinlemeyi sevenler ya da tabletten film-dizi izleyenler için Dolby Atmos destekli çift hoparlör mevcut.
Casper PAD.M10-PEN, bütçesini gözeterek geniş ekranlı, kalemli ve uzun şarjlı tablet isteyen öğrenciler ve diğer kullanıcılar için uygun bir seçenek.
- Batarya: 8000 mAh, 20W şarj
- Ekran: 12.2 inç, QHD (2400x1600), 500 nit, 90Hz, IPS
- Kamera: 8MP (ön), 8MP (arka)
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB (512GB’a kadar artırılabilir)
- Aksesuarlar: Casper Prestige Kalem, Kılıf (Kutudan çıkıyor)
4️⃣ Apple iPad Pro (M5)
10 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine içeren M5 işlemci, video düzenleme, üç boyutlu tasarım ve yapay zeka destekli yaratıcı çalışmalar için ihtiyacınız olacak gücü sağlıyor. 12GB RAM, 2TB'a kadar depolama alanıyla oyun oynamak için de harika bir tablet.
13 inç Ultra Retina XDR ekran, çift katmanlı OLED teknolojisini ProMotion akıcılığıyla buluşturuyor. Wi-Fi 7 desteği bağlantı deneyimini tamamlıyor. Ayrı satılan Apple Pencil Pro ve Magic Keyboard ise çizimden belge hazırlamaya kadar farklı kullanım alanları açıyor.
iPad Pro M5 çipli, hareket halinde çalışan profesyoneller, tasarımcılar ve uzun pil ömrüyle birlikte yüksek performans isteyen içerik üreticileri için güçlü bir tablet.
- Batarya: 10290 mAh batarya, 30 dakikada %50 şarj
- Ekran: 11 inç, 2752 x 2064, Ultra Retina XDR OLED
- Kamera: 12MP (arka), 12MP (Center Stage ön kamera)
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB
- Aksesuar: Apple Pencil Pro, Smart Folio Kılıf, Magic Keyboard (Ayrı satılıyor)
5️⃣ Samsung Galaxy Tab S12 Ultra
14.6 inç Dynamic AMOLED 2X ekranı, 2960x1848 çözünürlük ve 120Hz yenileme hızıyla geniş, net ve akıcı çalışma alanı sağlıyor. MediaTek Dimensity 9500 işlemci, çoklu görevlerden yaratıcı uygulamalara kadar farklı ihtiyaçları destekliyor.
Kutudan çıkan S Pen kalem ile not alabilir, çizim yapabilir ve belgeler üzerinde çalışabilirsiniz. Ekranı üç bölüme ayırabilme özelliği ve Galaxy AI araçları da araştırma yaparken notlarınızı düzenlemenizi kolaylaştıracak.
5.1mm inceliğindeki gövdesi ve IP68 dayanıklılığıyla Samsung Galaxy Tab S12 Ultra, hız, büyük ekran ve uzun pil ömrüne ihtiyaç duyan profesyoneller, öğrenciler ve içerik üreticilerine hitap ediyor.
- Batarya: 11600 mAh, 45W hızlı şarj
- Ekran: 14.6 inç, 2960x1848, 120Hz, 1600 nit, Dynamic AMOLED 2X
- Arka kamera: 13MP (birincil) + 8MP (ultra geniş açı)
- Ön kamera: 12MP (ultra geniş açılı)
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256, 512 GB, 1TB (microSD kartla 2 TB'a kadar artırılabilir)
- Aksesuar: S Pen kalem (Kutudan çıkıyor), Klavyeli Kılıf, Pro Klavye (Ayrı satılıyor)
6️⃣ HONOR Pad 10
12.1 inç 2.5K ekran, 120Hz yenileme hızıyla içerikleri net ve akıcı biçimde gösteriyor. Snapdragon 7 Gen 3 işlemci, günlük uygulamalar ve çoklu görevler için yeterli performansı sağlarken, altı hoparlörlü HONOR çevresel ses sistemi, film ve müzik keyfini tamamlıyor.
MagicOS 9.0 ve yapay zeka destekli not araçları, ders ve toplantılarda bilgileri düzenlemeyi kolaylaştırıyor. 525 gram ağırlığı ve 6.29mm inceliğindeki metal gövdesi sayesinde büyük ekranlı tableti taşımayı kolaylaştırıyor.
HONOR Pad 10, yüksek batarya kapasitesini geniş ekran ve taşınabilirlikle bir arada isteyen öğrenciler, sık seyahat edenler ve içerik üreticilerine hitap ediyor.
- Batarya: 10100 mAh
- Ekran: 12.1 inç, 2560x1600, 120Hz, 500 nit, IPS
- Kamera: 8MP (arka), 8MP (ön)
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 256GB
- Aksesuar: Smart Bluetooth Keyboard, Flip Cover, TNHCHOP HONOR CHOICE Pencil (Ayrı satılıyor)
7️⃣ Xiaomi REDMI Pad 2 Pro
Uzun pil ömrüne sahip en iyi tabletler arasında olan REDMI Pad 2 Pro, Xiaomi’nin testlerine göre 14 saate kadar video oynatma ve 16 saate kadar okuma süresi sunuyor. Uzun yolculuklarda, ders çalışırken ya da sevdiğin içeriklere zaman ayırırken yüksek pil kapasitesiyle size tüm gün eşlik ediyor.
12.1 inç 2.5K ekranı ve 120Hz’e kadar yenileme hızı, geniş görüntü alanını akıcı deneyimle bir arada sunuyor. Snapdragon 7s Gen 4 işlemci, günlük uygulamaları ve eğlenceyi desteklerken; Dolby Atmos destekli dört hoparlör, film ve müzik keyfini tamamlıyor.
Tablet, 27W’a kadar kablolu ters şarj özelliğine sahip. Bu, uyumlu telefon ve kulaklığınız tabletle şarj edebileceğiniz anlamına geliyor. Xiaomi HyperOS’in cihazlar arası bağlantı özellikleri ise uyumlu Xiaomi telefonlarla dosya paylaşımını ve birlikte çalışmayı kolaylaştırıyor.
Xiaomi REDMI Pad 2 Pro, uzun süre kitap okuyan, video izleyen ve büyük ekranlı tabletini gün içinde sık kullanan öğrenciler, gezginler ve eğlence tutkunları için değerlendirilebilecek bir seçenek.
- Batarya: 12.000 mAh, 33W hızlı şarj
- Ekran: 12.1 inç 2.5K (2560x1600), 120 Hz, Dolby Vision, TÜV Rheinland sertifikalı
- Kamera: 8MP (arka), 8MP (ön)
- Bellek: 6 GB / 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB / 256 GB (microSD kartla 2 TB’a kadar artırılabilir)
- Aksesuar: Redmi Pad 2 Pro Keyboard (Klavye Kılıf kutudan çıkıyor), REDMI Smart Pen 1S, Redmi Smart Pen (Ayrı satılıyor)
8️⃣ HUAWEI MatePad Pro Max
Tablet, 13.2 inç ekranıyla da dikkat çekici. OLED panel, 3000x2000 çözünürlük, 144Hz’e kadar yenileme hızı sunuyor. Ayrıca PaperMatte teknolojisi, yansımayı azaltarak aydınlık ortamlarda çalışmayı kolaylaştırıyor.
12GB RAM 512GB'a kadar depolama alanı sunmasıyla tablet, hem iş hem oyun hem de eğlence için ideal. Birlikte gelen klavyeli kılıf ve mouse ile her yerde çalışma ortamı yaratabilirsiniz. HUAWEI Notes ile notlarınızı düzenleyebilir, ayrı satılan M-Pencil Pro ile GoPaint üzerinde çizim yapabilirsiniz. HUAWEI SOUND destekli altı hoparlör de izleme ve dinleme keyfini tamamlıyor.
Huawei MatePad Pro Max, uzun seyahatlerde bir şeyler izlemeyi seven, gün içinde belgelerle çalışan, dijital çizimle ilgilenen kullanıcılar için uzun pil ömrünü üretkenlikle buluşturuyor.
- Batarya: 10.400 mAh, 66W hızlı şarj, 40W kablolu ters şarj
- Ekran: 13.2 inç, 3000x2000, 1600 nit, Flexible OLED PaperMatte
- Kamera: 50MP (arka), 12MP (ön)
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB
- Aksesuar: Glide Klavye, Folio Kılıf (Kutudan çıkıyor) M-Pencil Pro (Ayrı satılıyor)
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