Gün boyu priz aramayanlar için şarjı en uzun giden tabletler

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Hibrit çalışma düzeni, mobil eğitim ve saha hizmetlerinin dijitalleşmesi, beklentileri kökten değiştirdi. İnsanlar artık tabletleri yalnızca ikincil bir eğlence aracı olarak değil; iş yerlerinde, sınıflarda ya da saha görevlerinde temel bir bilişim aracı olarak görüyor. Günümüzde üst seviye tabletlerin çoğunda 12 inç ile 14.6 inç arasında değişen ekranlar öne çıkıyor. Kullanıcılar ayrıca tablet satın alırken kamera çözünürlüğü veya hoparlör gücünden ziyade, kutu içeriğinde kalem bulunması ve tüm gün süren pil ömrü gibi özelliklere öncelik veriyor; çünkü bir projeyi incelerken, interaktif beyaz tahta üzerinden ders anlatırken veya envanter yönetimi yaparken, iş akışlarının kesintisiz devam etmesini bekliyor. Günlük ekran süreniz 6 saati aşıyorsa ve özellikle prizden uzak bir ortamda çalışıyorsanız, pil ömrü kritik bir faktör. Peki, uzun pil ömrüne sahip tablet öneriniz nedir? dediğinizi duyar gibiyiz. İşte şarjı en uzun giden tabletler 👇🏻

256 GB tablet fiyatları ve en iyi modeller 3 hf. önce eklendi

1️⃣ Casper PAD Z10 PRO (PAD.Z10-PRO)

Tam Boyutta Gör Casper PAD Z10 PRO, 10 saate kadar video oynatma süresi sunan 10.000 mAh bataryasıyla şarjı uzun süre giden tablet arayışında olanlara hitap ediyor. 30W şarj desteğiyle de hızlı bir şekilde şarj olarak yeniden kullanıma hazır hale geliyor.

14.2 inç büyüklüğündeki OLED ekran, 2.8K çözünürlük, 144Hz akıcı yenileme hızı sunuyor. Dolby Atmos destekli dört hoparlör ile donatılan tablet, 12GB RAM 256 GB depolama alanıyla geliyor. Kalem ve klavye desteğiyle not almak, çizim yapmak ve belgeler üzerinde çalışmak da kolaylaşıyor. Üstelik kalem ve klavye kutusundan çıkıyor, ayrıca satın almanız gerekmiyor.

Casper PAD Z10 PRO, uzun pil ömrüne sahip tablet arayan öğrenciler, işini tabletten yürüten profesyoneller ve büyük ekranda film, dizi izlemeyi sevenler için uygun bir tablet.

Batarya: 10000 mAh, 30W şarj

Ekran: 14.2 inç, 2.8K, 600 nit, OLED

Kamera: 13MP (arka), 5MP (ön)

Bellek: 12GB RAM

Depolama: 256GB (1TB'a kadar artırılabilir)

Aksesuarlar: Casper Prestige Kalem, Magic Klavye (Kutudan çıkıyor)

2️⃣ Casper PAD H10 (PAD.H10-PEN)

10.000 mAh bataryalı tablet arayışında Casper PAD H10 PEN, büyük ekranı, hızı ve kalem kılıf aksesuarlarıyla dikkat çekici.

İster ders çalışmak, ister iş yapmak, isterseniz de oyun oynamak, film-dizi izlemek için tablet arıyor olun şarjının uzun gitmesinin yanında ekranının da iyi olmasını isterseniz. Tabletin 12.6 inç OLED ekranı, 2.5K gibi yüksek çözünürlük sunuyor. Performans noktasında, MediaTek Dimensity 7050 işlemci, 8GB RAM 256 GB depolama alanı öne çıkıyor. Dolby Atmos destekli stereo hoparlörleri de unutmayalım.

Tableti üretkenlik aracı kullanacaklar için de Casper Prestige kalem ve kılıf, kutudan çıkıyor. Kalem, 4096 seviyeli basınç hassasiyeti ve avuç içi algılama özelliğiyle not almak, çizim yapmak için harika.

Casper PAD H10 PEN, kampüste not tutan, yolculukta film-dizi izleyen ve yanında kalemli, büyük bataryalı tablet isteyenler için uygun bir seçenek.

Batarya: 10.000 mAh, 20W şarj

Ekran: 12.6 inç, QHD 2.5K, 600 nit, OLED

Kamera: 13MP (arka), 5MP (ön)

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 256GB (512GB'a kadar artırılabilir)

Aksesuarlar: Casper Prestige Kalem, Kılıf (Kutudan çıkıyor)

3️⃣ Casper PAD M10 (PAD.M10-PEN)

Tam Boyutta Gör Şarjı uzun giden uygun fiyatlı tablet arıyorsanız, Casper PAD M10 PEN, değerlendirebileceğiniz seçeneklerden biri. Ders çalışmaktan dijital not almaya, internette gezinmekten film izlemeye kadar tüm işlerinizi yapabileceğiniz güçte olan tablet, 8000 mAh bataryaya sahip olmasıyla tek şarjla gün boyu rahat kullanım sunuyor.

Tabletin 12.2 inç IPS ekranı 2.4K net görüntü alanı ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. MediaTek Helio G100 işlemciden güç alan tablet, 8GB RAM 128GB depolama ile geliyor. microSD kartla 512GB’a kadar ek alan elde edebiliyorsunuz.

Kutudan çıkan Casper Prestige Kalem ve kılıf, ayrıca aksesuar alma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Kalem, 4096 seviyeli basınç hassasiyeti ve avuç içi algılama özelliğine sahip olmasıyla harika bir üretkenlik aracı. Çalışırken müzik dinlemeyi sevenler ya da tabletten film-dizi izleyenler için Dolby Atmos destekli çift hoparlör mevcut.

Casper PAD.M10-PEN, bütçesini gözeterek geniş ekranlı, kalemli ve uzun şarjlı tablet isteyen öğrenciler ve diğer kullanıcılar için uygun bir seçenek.

Batarya: 8000 mAh, 20W şarj

Ekran: 12.2 inç, QHD (2400x1600), 500 nit, 90Hz, IPS

Kamera: 8MP (ön), 8MP (arka)

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 128GB (512GB’a kadar artırılabilir)

Aksesuarlar: Casper Prestige Kalem, Kılıf (Kutudan çıkıyor)

4️⃣ Apple iPad Pro (M5)

Tam Boyutta Gör 13 inç iPad Pro, Apple'ın şarjı en uzun giden tableti. Aynı zamanda Apple'ın en güçlü tableti olan M5 çipli iPad Pro, Wi-Fi bağlantısı üzerinden 10 saate kadar internette gezinme veya video izleme süresi sunuyor. Uyumlu USB-C güç adaptörü ile de yaklaşık 30 dakikada yüzde 50’ye kadar şarj olabiliyor.

10 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine içeren M5 işlemci, video düzenleme, üç boyutlu tasarım ve yapay zeka destekli yaratıcı çalışmalar için ihtiyacınız olacak gücü sağlıyor. 12GB RAM, 2TB'a kadar depolama alanıyla oyun oynamak için de harika bir tablet.

13 inç Ultra Retina XDR ekran, çift katmanlı OLED teknolojisini ProMotion akıcılığıyla buluşturuyor. Wi-Fi 7 desteği bağlantı deneyimini tamamlıyor. Ayrı satılan Apple Pencil Pro ve Magic Keyboard ise çizimden belge hazırlamaya kadar farklı kullanım alanları açıyor.

iPad Pro M5 çipli, hareket halinde çalışan profesyoneller, tasarımcılar ve uzun pil ömrüyle birlikte yüksek performans isteyen içerik üreticileri için güçlü bir tablet.

Batarya: 10290 mAh batarya, 30 dakikada %50 şarj

Ekran: 11 inç, 2752 x 2064, Ultra Retina XDR OLED

Kamera: 12MP (arka), 12MP (Center Stage ön kamera)

Bellek: 12GB, 16GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB

Aksesuar: Apple Pencil Pro, Smart Folio Kılıf, Magic Keyboard (Ayrı satılıyor)

5️⃣ Samsung Galaxy Tab S12 Ultra

Tam Boyutta Gör Galaxy Tab S12 Ultra, 11600 mAh bataryasıyla şarjı en uzun giden Samsung tablet. Samsung'un en güçlü tableti, 23 saate kadar video oynatma süresi sunuyor ve 45W adaptörle yaklaşık 95 dakikada tam şarja ulaşabiliyor.

14.6 inç Dynamic AMOLED 2X ekranı, 2960x1848 çözünürlük ve 120Hz yenileme hızıyla geniş, net ve akıcı çalışma alanı sağlıyor. MediaTek Dimensity 9500 işlemci, çoklu görevlerden yaratıcı uygulamalara kadar farklı ihtiyaçları destekliyor.

Kutudan çıkan S Pen kalem ile not alabilir, çizim yapabilir ve belgeler üzerinde çalışabilirsiniz. Ekranı üç bölüme ayırabilme özelliği ve Galaxy AI araçları da araştırma yaparken notlarınızı düzenlemenizi kolaylaştıracak.

5.1mm inceliğindeki gövdesi ve IP68 dayanıklılığıyla Samsung Galaxy Tab S12 Ultra, hız, büyük ekran ve uzun pil ömrüne ihtiyaç duyan profesyoneller, öğrenciler ve içerik üreticilerine hitap ediyor.

Batarya: 11600 mAh, 45W hızlı şarj

Ekran: 14.6 inç, 2960x1848, 120Hz, 1600 nit, Dynamic AMOLED 2X

Arka kamera: 13MP (birincil) + 8MP (ultra geniş açı)

Ön kamera: 12MP (ultra geniş açılı)

Bellek: 12GB, 16GB RAM

Depolama: 256, 512 GB, 1TB (microSD kartla 2 TB'a kadar artırılabilir)

Aksesuar: S Pen kalem (Kutudan çıkıyor), Klavyeli Kılıf, Pro Klavye (Ayrı satılıyor)

6️⃣ HONOR Pad 10

Tam Boyutta Gör Şarjı uzun giden Android tablet arayanlar için HONOR Pad 10, 10100 mAh bataryasıyla öne çıkıyor. Ders çalışırken, toplantı notlarını düzenlerken veya yolculukta film izlerken uzun süreli kullanımı destekleyen yüksek pil kapasitesi, günü daha rahat planlamanıza yardımcı oluyor.

12.1 inç 2.5K ekran, 120Hz yenileme hızıyla içerikleri net ve akıcı biçimde gösteriyor. Snapdragon 7 Gen 3 işlemci, günlük uygulamalar ve çoklu görevler için yeterli performansı sağlarken, altı hoparlörlü HONOR çevresel ses sistemi, film ve müzik keyfini tamamlıyor.

MagicOS 9.0 ve yapay zeka destekli not araçları, ders ve toplantılarda bilgileri düzenlemeyi kolaylaştırıyor. 525 gram ağırlığı ve 6.29mm inceliğindeki metal gövdesi sayesinde büyük ekranlı tableti taşımayı kolaylaştırıyor.

HONOR Pad 10, yüksek batarya kapasitesini geniş ekran ve taşınabilirlikle bir arada isteyen öğrenciler, sık seyahat edenler ve içerik üreticilerine hitap ediyor.

Batarya: 10100 mAh

Ekran: 12.1 inç, 2560x1600, 120Hz, 500 nit, IPS

Kamera: 8MP (arka), 8MP (ön)

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 256GB

Aksesuar: Smart Bluetooth Keyboard, Flip Cover, TNHCHOP HONOR CHOICE Pencil (Ayrı satılıyor)

7️⃣ Xiaomi REDMI Pad 2 Pro

Tam Boyutta Gör Hangi tablet en uzun süre şarj süresine sahiptir? diye sorulduğunda 12.000 mAh batarya kapasitesiyle Xiaomi Redmi Pad 2 Pro öne çıkan modellerden.

Uzun pil ömrüne sahip en iyi tabletler arasında olan REDMI Pad 2 Pro, Xiaomi’nin testlerine göre 14 saate kadar video oynatma ve 16 saate kadar okuma süresi sunuyor. Uzun yolculuklarda, ders çalışırken ya da sevdiğin içeriklere zaman ayırırken yüksek pil kapasitesiyle size tüm gün eşlik ediyor.

12.1 inç 2.5K ekranı ve 120Hz’e kadar yenileme hızı, geniş görüntü alanını akıcı deneyimle bir arada sunuyor. Snapdragon 7s Gen 4 işlemci, günlük uygulamaları ve eğlenceyi desteklerken; Dolby Atmos destekli dört hoparlör, film ve müzik keyfini tamamlıyor.

Tablet, 27W’a kadar kablolu ters şarj özelliğine sahip. Bu, uyumlu telefon ve kulaklığınız tabletle şarj edebileceğiniz anlamına geliyor. Xiaomi HyperOS’in cihazlar arası bağlantı özellikleri ise uyumlu Xiaomi telefonlarla dosya paylaşımını ve birlikte çalışmayı kolaylaştırıyor.

Xiaomi REDMI Pad 2 Pro, uzun süre kitap okuyan, video izleyen ve büyük ekranlı tabletini gün içinde sık kullanan öğrenciler, gezginler ve eğlence tutkunları için değerlendirilebilecek bir seçenek.

Batarya: 12.000 mAh, 33W hızlı şarj

Ekran: 12.1 inç 2.5K (2560x1600), 120 Hz, Dolby Vision, TÜV Rheinland sertifikalı

Kamera: 8MP (arka), 8MP (ön)

Bellek: 6 GB / 8 GB RAM

Depolama: 128 GB / 256 GB (microSD kartla 2 TB’a kadar artırılabilir)

Aksesuar: Redmi Pad 2 Pro Keyboard (Klavye Kılıf kutudan çıkıyor), REDMI Smart Pen 1S, Redmi Smart Pen (Ayrı satılıyor)

8️⃣ HUAWEI MatePad Pro Max

Tam Boyutta Gör Şarjı uzun süre dayanan tablet tavsiyesi isteyenler için HUAWEI MatePad Pro Max, büyük ekranı ve 9760 mAh yüksek batarya kapasitesiyle değerlendirilebilecek bir seçenek. Huawei’nin testlerine göre, tablete indirdiğiniz videoları, filmleri, dizileri 13 saate kadar kesintisiz izleyebiliyorsunuz. Şarja ihtiyaç duyduğunuzda, 66W’a kadar hızlı şarj desteğiyle kısa sürede pili doluyor.

Tablet, 13.2 inç ekranıyla da dikkat çekici. OLED panel, 3000x2000 çözünürlük, 144Hz’e kadar yenileme hızı sunuyor. Ayrıca PaperMatte teknolojisi, yansımayı azaltarak aydınlık ortamlarda çalışmayı kolaylaştırıyor.

12GB RAM 512GB'a kadar depolama alanı sunmasıyla tablet, hem iş hem oyun hem de eğlence için ideal. Birlikte gelen klavyeli kılıf ve mouse ile her yerde çalışma ortamı yaratabilirsiniz. HUAWEI Notes ile notlarınızı düzenleyebilir, ayrı satılan M-Pencil Pro ile GoPaint üzerinde çizim yapabilirsiniz. HUAWEI SOUND destekli altı hoparlör de izleme ve dinleme keyfini tamamlıyor.

Huawei MatePad Pro Max, uzun seyahatlerde bir şeyler izlemeyi seven, gün içinde belgelerle çalışan, dijital çizimle ilgilenen kullanıcılar için uzun pil ömrünü üretkenlikle buluşturuyor.

Batarya: 10.400 mAh, 66W hızlı şarj, 40W kablolu ters şarj

Ekran: 13.2 inç, 3000x2000, 1600 nit, Flexible OLED PaperMatte

Kamera: 50MP (arka), 12MP (ön)

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB

Aksesuar: Glide Klavye, Folio Kılıf (Kutudan çıkıyor) M-Pencil Pro (Ayrı satılıyor)

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Şarjı en uzun süre giden tabletler

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